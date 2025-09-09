HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Đường cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết: Tồn đọng nhiều hạng mục

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Dù tuyến chính đã khai thác nhưng nhiều hạng mục của tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết vẫn còn tồn đọng

Ban Quản lý Dự án 7 (Bộ Xây dựng) vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Lâm Đồng, đề nghị quyết liệt xử lý các tồn tại, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án thành phần đường cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết.

Theo Ban QLDA 7, tuyến chính cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết đã hoàn thành và đưa vào khai thác từ ngày 19-5-2023. Tuy nhiên, hiện dự án vẫn còn nhiều vướng mắc tại các hạng mục đồng bộ như trạm dừng nghỉ, đường quay đầu xe của hệ thống giám sát điều hành giao thông (ITS), công tác giải ngân vốn và quyết toán GPMB.

Cụ thể, tại trạm dừng nghỉ Km144+560 (tỉnh Lâm Đồng), địa phương mới bàn giao 1,67/10,86 ha đất công; phần còn lại 9,19 ha liên quan đến 14 hộ dân và một dự án nông nghiệp đang tranh chấp quyền sở hữu nên chưa thể thi công. Tương tự, các vị trí đường quay đầu xe tại nút giao Chợ Lầu, Đại Ninh, Ma Lâm cũng chưa được bàn giao mặt bằng do địa phương còn lúng túng về cơ chế, thủ tục GPMB.

Đường cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết: Tồn đọng nhiều hạng mục- Ảnh 1.

Thi công Trạm dừng nghỉ Km205+092 tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Về nguồn vốn, tổng cộng hơn 113,4 tỉ đồng đã được bố trí cho công tác GPMB, nhưng đến nay mới giải ngân hơn 8,8 tỉ đồng. Như vậy, còn trên 104 tỉ đồng cần giải ngân trong năm 2025. Đây là dự án thuộc kế hoạch vốn trung hạn 2021-2025 nên bắt buộc phải hoàn thành giải ngân trong năm nay, không được kéo dài sang giai đoạn sau.

Ban QLDA 7 kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền cơ sở khẩn trương tháo gỡ tranh chấp đất đai, hoàn thiện thủ tục pháp lý để sớm bàn giao mặt bằng. Đồng thời, tỉnh cần có giải pháp cụ thể để giải ngân hết số vốn được giao, nếu không sẽ phải tự cân đối ngân sách địa phương để chi trả.

Theo kế hoạch, toàn bộ các hạng mục bổ sung phải hoàn thành trong năm 2025 để dự án đủ điều kiện thu phí từ đầu năm 2026, tránh lãng phí nguồn lực và chậm trễ trong quyết toán công trình

Cao tốc cao tốc Vĩnh Hảo- Phan Thiết Lâm Đồng
