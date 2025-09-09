HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Đường cao tốc gần 18.000 tỉ đồng của Lâm Đồng có nguy cơ "đứng bánh"

Trường Nguyên

(NLĐO) - Một trong những vướng mắc khiến dự án đường cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương có nguy cơ chậm tiến độ là do các địa phương chưa thể giải phóng mặt bằng

Chiều 8-9, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đã chủ trì cuộc làm việc với các sở, ban, ngành, địa phương và doanh nghiệp về tiến độ thực hiện dự án đường cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương.

Dự án đường cao tốc gần 18.000 tỉ của Lâm Đồng có nguy cơ "đứng bánh" - Ảnh 1.

Phối cảnh dự án đường cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương

Báo cáo về tiến độ triển khai dự án, ông Nguyễn Thanh Chương, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) số 1, cho biết vướng mắc hiện nay là 10 phường, xã có dự án đi qua chưa xây dựng kế hoạch triển khai công tác giải phóng mặt bằng; việc lập bản đồ, hồ sơ giá đất cụ thể phục vụ giải phóng mặt bằng chưa được các địa phương thực hiện.

Ban QLDA ĐTXD số 1 đề nghị UBND các phường, xã đẩy nhanh việc định giá đất; phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức đo đạc, kiểm đếm để xây dựng phương án bồi thường giải phóng mặt bằng; xây dựng kế hoạch triển khai giải phóng mặt bằng theo quy định…

Dự án đường cao tốc gần 18.000 tỉ của Lâm Đồng có nguy cơ "đứng bánh" - Ảnh 2.

Dự án khi hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa trung tâm tỉnh Lâm Đồng là Đà Lạt với khu vực Đông Nam Bộ và TP HCM.

Phía nhà đầu tư, ông Phạm Minh Đức, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP BOT cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, cho biết đã hoàn thành việc cắm cọc giải phóng mặt bằng, mốc lộ giới và đã bàn giao cho các địa phương từ tháng 6 vừa qua.

Thế nhưng, các vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng đang gặp nhiều vướng mắc, có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Đại diện nhà đầu tư kiến nghị cơ quan chức năng đẩy nhanh việc giải phóng mặt bằng, tái định cư để triển khai thi công dự án.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đề nghị các đơn vị liên quan tổ chức họp với người dân nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, để có cơ sở thiết kế, xây dựng đường gom, cầu dân sinh. Các đơn vị cũng cần lưu ý về phương án thiết kế đường gom, cầu dân sinh dự án cao tốc để đảm bảo nhu cầu sinh hoạt, sản xuất cho người dân.

Dự án đường cao tốc gần 18.000 tỉ của Lâm Đồng có nguy cơ "đứng bánh" - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, kết luận buổi làm việc.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các địa phương và sở, ngành liên quan tổng hợp phương án tái định cư, rà soát các khu vực dự án còn vướng mắc, chồng quy hoạch để tháo gỡ, đảm bảo tiến độ dự án. Các địa phương có dự án cao tốc đi qua tổ chức kiểm đếm, thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng cho người dân đúng quy trình, thủ tục; tổng hợp, báo cáo và đề xuất phương án xử lý trong tháng 9-2025.

Đường cao tốc "kéo gần" Đà Lạt với TP HCM

Dự án đường cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương giai đoạn 1 khởi công ngày 29-6-2025 với chiều dài 73,62 km, tổng vốn đầu tư 17.718 tỉ đồng. Thời gian thi công dự án dự kiến 30 tháng, hoàn thành vào quý 4-2027.

Nhà đầu tư dự án là liên danh Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển giao thông T&T – Công ty CP Đầu tư Tập đoàn Phương Trang FUTA Group – Công ty CP Đầu tư Xây dựng giao thông Phương Thành.

Khi vận hành, tuyến cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương sẽ trở thành "mắt xích" hoàn thiện trục đường cao tốc Dầu Giây – Liên Khương dài hơn 200 km, giúp rút ngắn thời gian di chuyển TP HCM – Đà Lạt từ 6 giờ hiện nay còn khoảng 3 giờ, tăng năng lực vận tải và giảm áp lực cho Quốc lộ 20.


