HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cách "hái ra tiền" của một vùng quê ở Quảng Trị

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Thay vì đốt rơm sau khi gặt, nhiều nông dân ở xã Lệ Thủy, Quảng Trị đã tận thu rơm rạ, bán ra thị trường và thu về hàng triệu đồng mỗi vụ lúa.

Cách "hái ra tiền" của một vùng quê ở Quảng Trị- Ảnh 1.

Máy cuốn rơm hoạt động liên tục trên cánh đồng Lệ Thủy, thu gom rơm sau khi gặt

Ngày 12-9, UBND xã Lệ Thủy (Quảng Trị) - cho biết sau mỗi vụ lúa, nông dân địa phương đã bắt đầu thu gom rơm rạ để bán ra thị trường, thay vì đốt như trước. Nhờ đó bà con có thêm thu nhập và giảm ô nhiễm môi trường

Những ngày này, đồng lúa vụ hè thu ở xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị nhộn nhịp hơn thường lệ. Máy gặt đập liên hợp chạy trên cánh đồng, trong khi máy cuốn rơm liên tục tạo ra những cuộn rơm vàng rực. 

Mỗi cuộn nặng khoảng 18–20 kg, được tập kết ngay bên đường, chờ xe tải lớn chở đi tiêu thụ.

Anh T. - chủ máy cuốn rơm ở Lệ Thủy, cho biết: "Lúa vừa gặt chừng một ngày, rơm đã khô. Thương lái đến thu mua ngay để bán cho người trồng nấm, làm phân hữu cơ hoặc làm thức ăn cho trâu bò. Hiện rơm còn không đủ đáp ứng nhu cầu."

Cách "hái ra tiền" của một vùng quê ở Quảng Trị- Ảnh 2.

Máy gặt đập liên hợp kết hợp với máy cuốn rơm giúp đồng lúa thu hoạch nhanh và tận dụng hết rơm

Một chiếc máy cuốn rơm có thể tạo ra 500-700 cuộn mỗi ngày. Với 1 ha lúa, nông dân thu được 180-200 cuộn, bán với giá khoảng 18.000 đồng/cuộn, tính ra gần 3 triệu đồng mỗi ha. Đây là nguồn thu đáng kể bên cạnh lúa.

Theo UBND xã Lệ Thuỷ, việc thu gom rơm còn hạn chế ô nhiễm. Trước đây, rơm thường bị đốt trên đồng, khói bay mù mịt, ảnh hưởng môi trường. Giờ đây, rơm được dùng làm phân bón, thức ăn chăn nuôi và nhiều mục đích khác.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị - cho biết sử dụng máy cuộn rơm hiện đại là một giải pháp hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp, vừa tăng thu nhập cho nông dân, vừa giảm thiểu việc đốt rơm gây ô nhiễm, đồng thời cung cấp nguồn phân bón hữu cơ cho các nhà vườn. Đây là mô hình nên được nhân rộng.


Tin liên quan

Ông Nguyễn Chiến Thắng được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Ông Nguyễn Chiến Thắng được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

(NLĐO) - Trước khi được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, ông Nguyễn Chiến Thắng là Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Dự án kho than 800 tỉ đồng ở Quảng Trị: Vì sao chưa triển khai?

(NLĐO) - Dự án kho trung chuyển than 40 ha, vốn 800 tỉ đồng của TKV dự kiến đặt tại cảng Mỹ Thủy (Quảng Trị) nhưng còn vướng quy hoạch Khu kinh tế Đông Nam.

Lính biên phòng Quảng Trị về bản dựng nhà, gieo mạ cùng dân

(NLĐO) - Chương trình "Thứ Bảy về bản" của Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã giúp hàng trăm hộ dân vùng biên có nhà mới, nhiều bản làng sáng đèn, rợp cờ Tổ quốc.

Quảng Trị Nông dân Quảng Trị Rơm sau gặt Máy cuốn rơm giảm ô nhiễm môi trường thu hoạch rơm thu nhập xã Lệ Thuỷ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo