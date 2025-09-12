Máy cuốn rơm hoạt động liên tục trên cánh đồng Lệ Thủy, thu gom rơm sau khi gặt

Ngày 12-9, UBND xã Lệ Thủy (Quảng Trị) - cho biết sau mỗi vụ lúa, nông dân địa phương đã bắt đầu thu gom rơm rạ để bán ra thị trường, thay vì đốt như trước. Nhờ đó bà con có thêm thu nhập và giảm ô nhiễm môi trường

Những ngày này, đồng lúa vụ hè thu ở xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị nhộn nhịp hơn thường lệ. Máy gặt đập liên hợp chạy trên cánh đồng, trong khi máy cuốn rơm liên tục tạo ra những cuộn rơm vàng rực.

Mỗi cuộn nặng khoảng 18–20 kg, được tập kết ngay bên đường, chờ xe tải lớn chở đi tiêu thụ.

Anh T. - chủ máy cuốn rơm ở Lệ Thủy, cho biết: "Lúa vừa gặt chừng một ngày, rơm đã khô. Thương lái đến thu mua ngay để bán cho người trồng nấm, làm phân hữu cơ hoặc làm thức ăn cho trâu bò. Hiện rơm còn không đủ đáp ứng nhu cầu."

Máy gặt đập liên hợp kết hợp với máy cuốn rơm giúp đồng lúa thu hoạch nhanh và tận dụng hết rơm

Một chiếc máy cuốn rơm có thể tạo ra 500-700 cuộn mỗi ngày. Với 1 ha lúa, nông dân thu được 180-200 cuộn, bán với giá khoảng 18.000 đồng/cuộn, tính ra gần 3 triệu đồng mỗi ha. Đây là nguồn thu đáng kể bên cạnh lúa.

Theo UBND xã Lệ Thuỷ, việc thu gom rơm còn hạn chế ô nhiễm. Trước đây, rơm thường bị đốt trên đồng, khói bay mù mịt, ảnh hưởng môi trường. Giờ đây, rơm được dùng làm phân bón, thức ăn chăn nuôi và nhiều mục đích khác.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị - cho biết sử dụng máy cuộn rơm hiện đại là một giải pháp hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp, vừa tăng thu nhập cho nông dân, vừa giảm thiểu việc đốt rơm gây ô nhiễm, đồng thời cung cấp nguồn phân bón hữu cơ cho các nhà vườn. Đây là mô hình nên được nhân rộng.



