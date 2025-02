Đường dây đánh bạc qua app xuyên quốc gia vừa bị triệt phá

Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc qua App có nhiều đối tượng trên địa bàn cả nước tham gia.

Đáng chú ý, đường dây này do người nước ngoài tổ chức, có trụ sở đóng tại nước ngoài. Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các địa phương điều tra.

Chuyên án do Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng chủ công triệt phá

Đến ngày 21-2, ban chuyên án chia nhiều tổ đồng loạt kiểm tra, triệu tập 17 đối tượng trú tại TP Huế, TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Bình… để làm việc.

Theo khai nhận, các đối tượng lên mạng tải các App game bài về điện thoại hoặc máy tính (trong App có các hình thức chơi như lô đề, xóc đĩa, tiến lên, phỏm...).

Để thực hiện hành vi đánh bạc, các đối tượng truy cập vào đường link có sẵn rồi chơi trực tiếp hoặc có thể tải App về để chơi; khi nộp tiền và rút tiền, các đối tượng sử dụng hình thức chuyển khoản internet banking, thông qua ví tiền điện tử hoặc thông qua thẻ cào của các nhà mạng di động hiện hành ở Việt Nam.

Công an tạm giữ 11 đối tượng liên quan đường dây

Để tránh sự phát hiện của công an, các App này chỉ cho lưu lại lịch sử chơi không quá 7 ngày, hình ảnh trên các giao diện được các đối tượng ngụy trang bằng các game giải trí bình thường.

Công an xác định từ tháng 6-2024 đến nay, đường dây này đã tổ chức cho hơn 10.000 lượt con bạc trên cả nước tham gia với tổng số tiền giao dịch lên đến hơn 100 tỉ đồng.

Chỉ tính riêng số tiền của 17 đối tượng bị triệu tập dùng để đánh bạc từ tháng 1-2025 đến nay là hơn 20 tỉ đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ 11 đối tượng; đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng.