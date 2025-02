Truy tìm 3 đối tượng trong tụ điểm đánh bạc ở Tây Ninh

Ngày 20-2, Công an tỉnh Tây Ninh thông tin đã ra quyết định truy tìm Trần An Ninh (28 tuổi, ngụ ấp Cây Xoài, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu); Đào Thái Vĩnh (40 tuổi, ngụ ấp Trâm Vàng 1, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu) và Nguyễn Trọng Huyền (42 tuổi, ngụ ấp Phước Lợi 1, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu) về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Các đối tượng đang bị công an truy tìm

Trước đó, ngày 30-1, tại ấp Rỗng Tượng, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, Công an Tây Ninh đã triệt phá tụ điểm tổ chức đánh bạc và đánh bạc, bắt và thu giữ nhiều đối tượng, tang vật. Trong quá trình điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh xác định 3 đối tượng là Ninh, Vĩnh, Huyền liên quan đến hành vi đánh bạc.

Tuy nhiên, trong quá trình lấy lời khai, 3 đối tượng này đã bỏ trốn, không có mặt tại địa phương. Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy tìm các đối tượng trên để phục vụ công tác điều tra.

Thông qua Báo Người Lao Động, Công an tỉnh Tây Ninh kêu gọi Trần An Ninh, Đào Thái Vĩnh, Nguyễn Trọng Huyền sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Người dân ai có thông tin liên quan đối 3 đối tượng trên hãy báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh theo địa chỉ số 1229, Cách Mạng Tháng Tám, phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh), điện thoại: 02763.822.001; gặp ông Lâm Thanh Hiền, điều tra viên thụ lý, số điện thoại 0913.623252 hoặc công an gần nhất để phục vụ điều tra.