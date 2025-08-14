HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Dương Đức Hải giành giải vàng thanh nhạc tại Liên hoan nghệ thuật quốc tế

Yến Anh

(NLĐO)- Với ca khúc "Bến Thượng Hải", nam sinh 13 tuổi giành giải vàng bộ môn thanh nhạc tại Liên hoan nghệ thuật quốc tế TSP - Thượng Hải 2025.

Thể hiện ca khúc "Bến Thượng Hải" bằng tiếng Trung Quốc, Dương Đức Hải có màn trình diễn nhiều cảm xúc, ghi dấu ấn dù em chỉ có ba ngày luyện tập. Màn biểu diễn nhận được tràng pháo tay kéo dài từ khán giả và lời khen ngợi từ các giáo sư, nhạc trưởng người Trung Quốc.

Dương Đức Hải giành giải vàng thanh nhạc tại Liên hoan nghệ thuật quốc tế - Ảnh 1.

Dương Đức Hải có màn trình diễn nhiều cảm xúc

Giọng ca nhí đã giành giải vàng bộ môn thanh nhạc tại cuộc thi, em còn được Ban tổ chức lựa chọn trình diễn cùng Dàn nhạc Giao hưởng Thượng Hải tại Nhà hát Shanghai Oriental gần 3.000 chỗ ngồi.

Trước đó, vào tháng 6, Dương Đức Hải cũng giành 2 giải nhất ở hạng mục thanh nhạc (bảng không chuyên và bảng chuyên nghiệp) tại Cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Crescendo 2025 diễn ra tại Hà Nội. Cuộc thi quy tụ hơn 800 tài năng trẻ trong nước và quốc tế từ Áo, Pháp, Hàn Quốc, Malaysia, Brunei…

Dương Đức Hải giành giải vàng thanh nhạc tại Liên hoan nghệ thuật quốc tế - Ảnh 2.

Nam sinh 13 tuổi giành giải vàng bộ môn thanh nhạc tại Liên hoan nghệ thuật quốc tế TSP - Thượng Hải 2025

Chung kết Liên hoan nghệ thuật quốc tế TSP - Thượng Hải 2025 diễn ra từ ngày 3 đến 6-8 tại Nhạc viện và Nhà hát Opera Thượng Hải, quy tụ hàng nghìn tài năng nghệ thuật đến từ nhiều nước.

Sự kiện do Trung tâm giao lưu trong và ngoài nước trực thuộc Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc tổ chức, với sự tham gia của hàng trăm giám khảo uy tín từ các nhạc viện, học viện và tổ chức nghệ thuật thế giới.

Dương Đức Hải giành giải vàng thanh nhạc tại Liên hoan nghệ thuật quốc tế - Ảnh 3.

Dương Đức Hải

Trong khuôn khổ chung kết, đoàn Việt Nam góp mặt ở nhiều bộ môn, từ piano, nhạc cụ truyền thống đến thanh nhạc, mang đến sắc màu văn hóa rực rỡ và tinh thần hội nhập mạnh mẽ.

Liên hoan nghệ thuật quốc tế TSP - Thượng Hải 2025 không chỉ là cuộc thi mà còn là cầu nối văn hóa - nghệ thuật quốc tế.

Dương Đức Hải giành giải vàng thanh nhạc tại Liên hoan nghệ thuật quốc tế - Ảnh 4.

Dương Đức Hải được Ban tổ chức lựa chọn trình diễn cùng Dàn nhạc Giao hưởng Thượng Hải tại Nhà hát Shanghai Oriental gần 3.000 chỗ ngồi.

Việc các nghệ sĩ trẻ Việt Nam ghi dấu ấn tại sự kiện năm nay không chỉ khẳng định tài năng cá nhân, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam ra thế giới.

