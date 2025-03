Sao K-pop đến Việt Nam làm huấn luyện viên thanh nhạc

Jinyoung Jang và Sungpil Kim là bộ đôi quyền lực của A-Top Company - công ty hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo những nhóm nhạc nổi tiếng của Hàn Quốc như EXO, Red Velvet, aespa, BTS, Super Junior… Hai chuyên gia này sẽ đảm nhận vai trò huấn luyện viên (HLV) thanh nhạc tại chương trình "Tân binh toàn năng".

Jinyoung Jang (trái) và Sungpil Kim sẽ tham gia chương trình “Tân binh toàn năng” tại Việt Nam. (Ảnh do BTC cung cấp)

Trước khi trở thành HLV thanh nhạc, Jinyoung Jang là cựu thành viên nhóm nhạc Black Beat tại Hàn Quốc. Năm 2013, Jinyoung Jang hành lập A-Top Company, đảm nhận vai trò Tổng Giám đốc và trở thành HLV thanh nhạc tại SM Entertainment. Trong khi đó, Sungpil Kim là Giám đốc A-Top Company, cũng là HLV thanh nhạc. Sự nghiệp của Sungpil Kim thăng hoa và phát triển nhờ những bản nhạc phim của Hàn Quốc. Nhiều tác phẩm nổi tiếng của anh trong giai đoạn 2004 - 2028 như Couple of Trouble, Goodbye Solo, Love and War, I'm sorry, I love you…

"Tân binh toàn năng" không chỉ là chương trình tìm kiếm tài năng mà còn là một bước tiến quan trọng trong việc chuyên nghiệp hóa lĩnh vực công nghiệp âm nhạc Việt Nam. Chương trình đang tổ chức tuyển sinh khắp cả nước: tại TP HCM ngày 15 và 16-3, tại Đà Nẵng ngày 28-3, tại Hà Nội ngày 29 và 30-3.