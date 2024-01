Dương Hoàng Yến - ứng viên giải Mai Vàng lần thứ 29-2023

Dương Hoàng Yến, ứng viên giải Mai Vàng lần thứ 29-2023, đã mở màn năm 2024 khi ra mắt "Bớt diễn đi anh". Không chỉ còn nữ tính, nhẹ nhàng quen thuộc qua các MV Ballad như trước, Dương Hoàng Yến cá tính nhưng vẫn tươi mới, rực rỡ của một cô gái YOLO (You only live once- Bạn chỉ sống một lần), yêu bản thân nhiều hơn.



"Bớt diễn đi anh" vẫn bắt đầu bằng câu chuyện cô gái phát hiện bị phụ bạc tình cảm ngay trong ngày cưới. Sau những giọt nước mắt, cô mạnh mẽ dứt khoát thoát khỏi mối quan hệ với sự đồng hành của hội bạn.

Sự mạnh mẽ của cô gái thể hiện qua phần nhảy cực căng sau đó xuyên suốt video. Chính vì thế lần này Dương Hoàng Yến không thực hiện MV, mà là performance video (video trình diễn) để khán giả tập trung hoàn toàn vào phần nhảy và bài hát.

Vốn quen thuộc với những giai điệu Pop và Ballad, lần lột xác này khiến khán giả thật sự bất ngờ với khả năng vũ đạo chuyên nghiệp và máu lửa của Dương Hoàng Yến.

Dương Hoàng Yến chia sẻ đây là thời điểm bản thân đang rất sung sức cho công việc trong hơn 10 năm đi hát nên sẽ dám mạo hiểm, dám thử nghiệm và cũng dám chấp nhận bất cứ kết quả nào.

Nữ ca sĩ muốn vượt khỏi vòng an toàn của bản thân với nguồn năng lượng dồi dào từ bên trong. "Chắc chắn thời gian tới khán giả sẽ còn bất ngờ với những sản phẩm, những sự kết hợp… mà chưa bao giờ thấy ở Dương Hoàng Yến".

Dương Hoàng Yến lột xác

Từ khi Nam tiến đến nay, Dương Hoàng Yến luôn nhận được nhiều lời khen của công chúng khi liên tục làm mới bản thân, phá cách từ hình ảnh cho tới âm nhạc.

Là giọng ca thực lực của Vpop, nữ ca sĩ cũng mau chóng khẳng định được thế mạnh, bằng việc rất năng nổ trong các hoạt động nghệ thuật, cũng như các sự kiện lớn từ Nam tới Bắc.