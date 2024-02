Dương Hoàng Yến tự hào hát 'Một Vòng Việt Nam' trên đất bạn Campuchia

Ứng viên giải Mai Vàng lần thứ 29 do Báo Người Lao Động tổ chức Dương Hoàng Yến

Mới đầu năm, Dương Hoàng Yến đã có chuyến xuất ngoại tới Campuchia tham dự sự kiện 15 năm thành lập mạng viễn thông lớn nhất quốc gia này - Metfone. Sự kiện diễn ra ngay sau Tết Nguyên Đán 2024 tại thủ đô Phnom Penh Đây là mạng viễn thông do Viettel liên doanh với đối tác tại Campuchia phát triển.



Là ca sĩ Việt Nam duy nhất được mời biểu diễn, Dương Hoàng Yến đã lựa chọn 2 ca khúc tiếng Việt là "Một vòng Việt Nam" và "Chiếc Khăn Piêu" để biểu diễn trên sân khấu sự kiện với tà áo dài truyền thống.

Hai ca khúc này không chỉ giới thiệu cho bạn bè quốc tế về 1 Việt Nam tươi đẹp hùng cường, mà qua giọng hát cao vút, truyền cảm của Dương Hoàng Yến, niềm tự hào dân tộc càng được tôn lên đẹp đẽ.

Dương Hoàng Yến cho biết cô vô cùng tự hào khi có cơ hội hát ca khúc của dân tộc Việt Nam trên đất bạn, đây là kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp của cô.

Ngoài 2 ca khúc tiếng Việt, nữ ca sĩ còn mang tới sự kiện 3 ca khúc tiếng Anh là "Never Enough", "Let It Go", "Let's Shine". Trong đó, 2 ca khúc Let It Go và Let's Shine được cô song ca cùng 1 nữ ca sĩ trẻ người Campuchia.

Màn hòa giọng của 2 ca sĩ thực lực đến từ 2 đất nước trên sân khấu đã khiến sự kiện có khoảnh khắc đậm tình bạn bè quốc tế cả 2 nước láng giềng.

Dương Hoàng Yến nhận được nhiều lời khen ngợi

Sau phần biểu diễn 5 ca khúc trên sân khấu, Dương Hoàng Yến đã nhận nhiều lời khen ngợi từ Phó Thủ tướng Campuchia, cùng nhiều quan chức cấp cao Campuchia và đại diện Nhà tổ chức Việt Nam có mặt tại đây.

Có thể nói, sau thời gian Nam tiến và tập trung phát triển sự nghiệp ở cả hai miền Nam - Bắc, Dương Hoàng Yến ngày càng thăng hạng từ nhan sắc đến các dự án nghệ thuật. Ngoài ra mắt các sản phẩm âm nhạc cá nhân, nữ ca sĩ cũng liên tục có mặt tại các sự kiện uy tín trong và ngoài nước.

Năm 2024 với chuyến xuất ngoại khai xuân qua nước bạn Campuchia, Dương Hoàng Yến tiết lộ cô còn rất nhiều kế hoạch thú vị sẽ sớm gửi đến khán giả trong năm mới, hứa hẹn có nhiều mới lạ và đáng quan tâm.

Thực tế thì Dương Hoàng Yến là một giọng ca nội lực, được ví là giọng ca diva thế hệ mới

Dương Hoàng Yến là giọng ca được đề cử tại giải Mai Vàng lần thứ 29 do Báo Người Lao Động tổ chức. Cô thiếu chút may mắn để trở thành người chiến thắng nhưng khán giả vẫn tin rằng, Dương Hoàng Yến sẽ tiếp tục là ứng viên của giải Mai Vàng của những năm tới bởi giọng ca thực lực cùng với tâm huyết với nghề của cô, thông qua các sản phẩm âm nhạc.