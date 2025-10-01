Dương Hồng Loan, Lưu Ánh Loan háo hức với đêm nhạc "Tùy hứng phương Nam" của HTV

Với chủ đề "Tùy hứng phương Nam", chương trình "Trò chuyện cùng thời gian" của HT sẽ được tổ chức biểu diễn và ghi hình vào ngày 3-10 tại Nhà hát Truyền hình HTV.

Đây là một chương trình đặc sắc, góp phần tái hiện không gian văn hóa và âm nhạc Nam Bộ thông qua những ca khúc kinh điển, giao lưu với các nhân vật tiêu biểu và những câu chuyện gợi mở chiều sâu bản sắc.

Dương Hồng Loan - Không gian nghệ thuật giàu bản sắc

Với sự dẫn dắt của MC Tùng Leo, chương trình mở đầu trong không khí thân mật, gần gũi qua phần mini game gợi nhớ kiến thức về vùng đất Nam Bộ.

Chủ đề "Tùy hứng phương Nam" hướng đến việc khai thác những hình ảnh, âm nhạc và văn hóa đặc trưng của phương Nam, tái hiện ca khúc "Bài ca Đất phương Nam" như một biểu tượng, đồng thời mở rộng đến cảm hứng sáng tạo của các thế hệ nghệ sĩ khi viết về vùng đất này.

Ca sĩ Dương Hồng Loan

Chương trình có sự tham gia của ban nhạc Thời gian, nhóm bè Cadillac cùng dàn ánh sáng và sân khấu được đầu tư kỹ lưỡng, tạo nên không gian trình diễn vừa mang tính truyền thống, vừa giàu tính đương đại.

Ca sĩ Dương Hồng Loan cho biết cô rất háo hức chờ đợi được biểu diễn trong đêm nhạc đặc biệt này và tin rằng không gian nghệ thuật mà HTV dàn dựng sẽ giàu bản sắc dân tộc, lan tỏa tinh thần yêu những giai điệu âm nhạc mang âm hưởng dân ca.

Lưu Ánh Loan - Giao lưu với những người gìn giữ giá trị văn hóa

Khách mời của chương trình gồm TS Lâm Nhân và NSƯT Tiến sĩ Nguyễn Thị Hải Phượng — những gương mặt có nhiều đóng góp trong nghiên cứu, bảo tồn và lan tỏa âm nhạc dân tộc.

Các khách mời đã chia sẻ về việc vận dụng chất liệu dân ca trong sáng tác và biểu diễn hiện đại, cũng như vai trò của thế hệ trẻ trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc Nam Bộ.

Những phần giao lưu này không chỉ cung cấp kiến thức chuyên sâu mà còn khơi gợi niềm tự hào văn hóa, khẳng định sức sống bền bỉ của dân ca, âm nhạc truyền thống trong đời sống đương đại.

Ca sĩ Lưu Ánh Loan

Ca sĩ Lưu Ánh Loan chia sẻ, đêm nhạc sẽ là cầu nối văn hóa khi các nhà gìn giữ âm nhạc dân tộc và truyền thống Việt sẽ trao đổi, giao lưu với khán giả, cung cấp nhiều kinh nghiệm và kỷ niệm đẹp trên hành trình bảo vệ di sản văn hóa nghệ thuật của dân tộc.

Âm nhạc – nhịp cầu nối giữa quá khứ và hiện tại

Xuyên suốt chương trình là chuỗi tiết mục âm nhạc đặc sắc, gắn bó mật thiết với ký ức của nhiều thế hệ người dân phương Nam. Mở đầu là ca khúc "Còn thương rau đắng mọc sau hè" (sáng tác cố NSƯT nhạc sĩ Bắc Sơn) do ca sĩ Lưu Ánh Loan thể hiện, gợi lên hình ảnh làng quê mộc mạc, đậm tình quê hương.

Sau đó là ca khúc "Điệu buồn phương Nam" của cố nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển qua tiếng hát ca sĩ Dương Hồng Loan đã tạo nên không gian sâu lắng, đưa người nghe trở về miền ký ức xa xăm.

Ca sĩ Cao Công Nghĩa

Ca khúc "Miền Nam nhớ mãi ơn người" (sáng tác của cố nhạc sĩ Lưu Cầu) do ca sĩ Cao Công Nghĩa – ca sĩ Trúc Lai biểu diễn là điểm nhấn giàu cảm xúc, khắc họa tình nghĩa sâu đậm của người dân phương Nam trong hành trình dựng xây đất nước.

Chương trình khép lại bằng phần mashup "Tùy hứng phương Nam" gồm ca khúc "Tùy hứng lý qua cầu" và "Ngẫu hứng lý ngựa ô" do ca sĩ Ngọc Sơn và nhóm Cadillac thể hiện.

Đây là tiết mục kết hợp giữa chất liệu dân gian và phong cách trình diễn hiện đại, mang đến không khí sôi động, rực rỡ.

Tiến sĩ - NSƯT Nguyễn Thị Hải Phượng

Nhà báo Trần Thị Vân Anh – Trưởng Ban ca nhạc HTV cho biết: "Với cách dàn dựng công phu, nội dung chọn lọc và sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tài năng, "Tùy hứng phương Nam" hứa hẹn khẳng định vai trò của truyền hình trong việc gìn giữ, tôn vinh và lan tỏa giá trị văn hóa vùng miền đến với công chúng".

Đêm nhạc là một khẳng định vị thế của Ban ca nhạc HTV khi liên tục xây dựng những chương trình nghệ thuật đáp ứng nhu cầu, thị hiếu số đông khán giả. HTV đã trở thành điểm hẹn của những khán giả yêu văn hóa nghệ thuật và âm nhạc.

Chương trình sẽ có lịch phát sóng cụ thể để khán giả yêu âm nhạc cả nước đón xem trên HTV 9.

"Đây là không gian nghệ thuật kỳ vọng sẽ là một đêm nghệ thuật đặc biệt, góp phần nuôi dưỡng tình yêu quê hương, gìn giữ bản sắc văn hóa Nam Bộ trong dòng chảy hội nhập hôm nay" – Tiến sĩ – NSƯT Nguyễn Thị Hải Phượng chia sẻ.



