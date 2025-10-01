HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp

Hải Đường

(NLĐO) – Nhiệm kỳ qua, tỉnh Đồng Tháp đã đề ra 23 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực. Kết quả, có 17 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt

Sáng 1-10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp - Ảnh 1.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp - Ảnh 2.

Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tham quan khu trưng bày về thành tựu của tỉnh Đồng Tháp

Dự đại hội có Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng 450 đại biểu chính thức đại diện cho 120.752 đảng viên thuộc 106 đảng bộ trực thuộc, 1.006 tổ chức cơ sở đảng trong tỉnh Đồng Tháp.

Đại hội là cột mốc lịch sử, đánh dấu sự khởi đầu mới của tỉnh Đồng Tháp, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với phương châm hành động "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển".

Theo ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp - đại hội thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển của tỉnh với tư duy một tầm nhìn, một khát vọng, đoàn kết, thống nhất sức mạnh, trí tuệ, tâm huyết để đưa Đồng Tháp phát triển nhanh, vượt bậc, có chất lượng sống tốt, nâng cao năng lực cạnh tranh; là điểm đến hấp dẫn, hiện đại, với nền văn hóa đặc trưng miền Tây Nam Bộ và con người nghĩa tình, năng động, sáng tạo.

Trong nhiệm kỳ qua, tỉnh Đồng Tháp đã đề ra 23 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực. Kết quả, 17 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt, đặc biệt là các chỉ tiêu về môi trường, văn hoá, xã hội, xây dựng Đảng. Tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm đạt 5,51%, GRDP bình quân đầu người ước đạt khoảng 85,5 triệu đồng. Thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 2,25%/năm.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp - Ảnh 3.

Ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp - phát biểu tại đại hội

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp - Ảnh 4.

Các đại biểu tham dự đại hội

Cùng với đó, tỉnh Đồng Tháp đã tập trung thực hiện 6 khâu đột phá về phát triển kinh tế nông nghiệp; đầu tư hình thành sản phẩm chủ lực, vùng động lực; phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp; xây dựng kết cấu hạ tầng; phát triển nguồn nhân lực; cải cách hành chính và xây dựng Đảng. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến lớn trên nhiều lĩnh vực quan trọng.

Tin liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng

(NLĐO)- Sáng 27-9, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030

Khoảnh khắc thiêng liêng trước thềm Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I

(NLĐO) - Trước khi diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, đoàn đại biểu đã dâng hương Đền thờ các Vua Hùng và tượng đài Bác Hồ.

450 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

(NLĐO)-Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra từ ngày 29 đến 30-9 tại Trung tâm hội nghị tỉnh

