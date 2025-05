Đường hỏng tại... trời!

Công trình này có lẽ giữ kỷ lục buồn về dự án cầu đường mau hư hỏng nhất.

Các cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra. Riêng báo cáo của UBND huyện Châu Thành thì cho rằng nguyên nhân do sụt túi bùn ở đường dẫn; công trình chưa được nghiệm thu, bàn giao.

Thật khó hiểu, công trình chưa nghiệm thu sao lại được khánh thành và cho phương tiện lưu thông? Trước khi thi công có khảo sát sao không phát hiện túi bùn? Đơn vị thi công là công ty nào mà sao đến nay các cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh chưa công bố?. Đưa ra lý do khách quan là rất khiên cưỡng, bởi công trình hư hỏng là do thi công kém, thiếu giám sát và kiểm tra của đơn vị thi công, chủ đầu tư. Nếu lưu thông qua đoạn đường này là các loại xe chở khách lớn thì không biết hậu quả gì có thể xảy ra.

Còn nhớ vừa qua, báo chí phản ánh Quốc lộ 19 qua tỉnh Gia Lai và Bình Định vừa làm cũng bị bong tróc, ổ gà… gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông. Đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Giao thông Vận tải trước đây) lý giải đường hư là do… mưa lớn, xói lở cục bộ. Một số con đường khác cũng vừa bàn giao thì hư hỏng và nhà thầu lý giải do nắng nóng, đường bong tróc nhựa… Thật kỳ quặc, đường sá thì phải phơi dưới mưa nắng và phải chịu sự tác động của thời tiết. Đường giao thông ở thế kỷ 21 rồi mà mưa cũng hư, nắng cũng hư thì chỉ có một cách hiểu là thi công kém chất lượng. Chứ không lẽ làm đường rồi phải làm thêm mái che!.

Một số con đường khác cũng nát bươm sau một thời gian sử dụng với lý do được lý giải: lưu lượng xe tăng đột biến, thời tiết thất thường, nền đất yếu… Thật phi lý, bởi tất cả những vấn đề trên phải được nghiên cứu, khảo sát để đưa vào quy chế kỹ thuật và giá thành làm đường thì làm sao có thể xem là nguyên nhân khách quan.

Thực tế đã có một sự so sánh nhãn tiền. Trên các con đường, thậm chí là đường cao tốc do Tập đoàn Sơn Hải thi công, ông chủ tập đoàn này cho gắn biển: Bảo hành 10 năm. Không chỉ vậy, ông còn có văn bản gửi bộ chủ quản cam kết bảo hành 10 năm đối với những gói thầu trên những tuyến cao tốc do tập đoàn này thi công: Mặt đường bằng phẳng, không hằn lún, không bong bật, êm thuận cả đoạn tiếp giáp vào cầu. Văn bản này cũng nói rõ, cam kết này sẽ được giữ nguyên trong mọi trường hợp kể cả xe quá tải trọng, quá lưu lượng hay thời tiết bất lợi.

Kinh doanh là phải sòng phẳng, sòng phẳng với chủ đầu tư, sòng phẳng với người đóng thuế - hưởng thụ và sòng phẳng với cả các doanh nghiệp cạnh tranh. Sự sòng phẳng này chỉ được thực hiện khi các cơ quan chức năng liên quan minh bạch và nghiêm khắc trong việc chọn nhà đầu tư, nhà thầu thi công và mạnh tay xử lý nếu các bên liên quan vi phạm. Nếu nhà thầu nào thi công kém chất lượng thì loại bỏ khi đấu thầu những công trình tiếp theo.

Vấn đề này thực hiện không quá khó khi pháp luật cũng có quy định, quyền hạn cũng được trao cho chủ đầu tư và những công trình sử dụng ngân sách nhà nước còn được giám sát bởi các cơ quan thực thi pháp luật.