Văn hóa - Văn nghệ

Dương Ngọc Ánh giành giải Nhất cuộc thi âm nhạc quốc tế Kyushu Music 2026

Yến Anh

(NLĐO)- PGS-TS-NSƯT Tân Nhàn tự hào khi học trò được xướng tên giải cao nhất trong cuộc thi âm nhạc quốc tế Kyushu Music 2026 tại Nhật Bản.

Từ ngày 21 đến 28-3, tại Kumamoto, Nhật Bản đã diễn ra Cuộc thi âm nhạc Kyushu Music Competition lần thứ 28 năm 2026.

Dương Ngọc Ánh giành giải Nhất cuộc thi âm nhạc quốc tế Kyushu Music 2026 - Ảnh 1.

PGS-TS- NSƯT Tân Nhàn cùng các học trò giành nhiều giải thưởng tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Kyushu Music 2026 tại Nhật Bản.

Năm nay, đoàn Việt Nam có sự góp mặt của 10 sinh viên xuất sắc đến từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, ở các độ tuổi từ phổ thông cơ sở đến sau đại học, tranh tài ở hai bộ môn Thanh nhạc và Piano với các bảng: Thanh nhạc cổ điển, Thanh nhạc nhạc phim; Piano cổ điển và Piano jazz.

Kết quả, tại nội dung thi thanh nhạc diễn ra từ 21 đến 24-3, thí sinh Dương Ngọc Ánh đã xuất sắc giành giải Nhất (giải thưởng xuất sắc nhất và lớn nhất của cuộc thi đối với bộ môn thanh nhạc). Giải Đặc biệt (giải thưởng lớn thứ hai sau giải nhất) thuộc về thí sinh Trần Thị Vân Anh; Giải Đồng thuộc về thí sinh Lê Khánh Chi và giải Khuyến khích thuộc về thí sinh Nguyễn Minh Phương.

Thí sinh giành giải Nhất bảng Nghệ sĩ là Dương Ngọc Ánh, hiện đang là học viên cao học năm 1 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Thí sinh được PGS-TS-NSƯT Tân Nhàn, Trưởng khoa Thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, hướng dẫn.

Dương Ngọc Ánh giành giải Nhất cuộc thi âm nhạc quốc tế Kyushu Music 2026 - Ảnh 2.

Dương Ngọc Ánh (phải) giành giải Nhất cuộc thi âm nhạc quốc tế Kyushu Music 2026

Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, sáng sân khấu cùng kỹ thuật thanh nhạc tốt đã được rèn luyện, khẳng định từ quá trình học tập, Dương Ngọc Ánh dự thi với tác phẩm "Les oiseaux dans la charmille - Jacques Offenbach" nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả quốc tế và được ban giám khảo đánh giá cao.

Xúc động khi giành giải cao nhất ở nội dung Thanh nhạc, Dương Ngọc Ánh bày tỏ đây không chỉ là thành quả của riêng cô mà còn là kết quả của cả một hành trình.

"Để giành được giải thưởng này, ngoài những nỗ lực rèn luyện mỗi ngày thì em thực sự may mắn là luôn có PGS-TS Tân Nhàn đồng hành và hướng dẫn rất tận tình. Bên cạnh đó, em cũng nhận được rất nhiều sự hỗ trợ, góp ý và động viên từ những anh chị, thầy cô thân thiết xung quanh trong suốt quá trình chuẩn bị"- Dương Ngọc Ánh bày tỏ.

Ở bảng sinh viên, Trần Thị Vân Anh, sinh viên năm thứ nhất Đại học Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, giành giải Đặc biệt. Trần Thị Vân Anh hiện đang là sinh viên dưới sự hướng dẫn của NSƯT Lan Anh.

Hai thí sinh Lê Khánh Chi (ĐH Thanh nhạc 1) giành giải Đồng, và Nguyễn Minh Phương (ĐH Thanh nhạc 3) giành giải Khuyến khích, hiện là sinh viên được PGS-TS-NSƯT Tân Nhàn hướng dẫn.

Chia sẻ về thành công của các học trò, PGS-TS-NSƯT Tân Nhàn cho hay khoảnh khắc nghe hai chữ Việt Nam được xướng lên trên sân khấu cuộc thi âm nhạc lớn như Kyushu Music Competition thật xúc động và hạnh phúc.

Kyushu Music là cuộc thi âm nhạc quốc tế lớn, uy tín có lịch sử 28 năm tổ chức, tìm kiếm và vinh danh các tài năng âm nhạc trên thế giới, bao gồm hai nội dung thi là nhạc cụ và thanh nhạc.

Mỗi năm, cuộc thi thu hút hàng ngàn thí sinh từ khắp nơi trên thế giới tham gia. Hội đồng giám khảo ở các bảng thi hội tụ những giáo sư uy tín trong lĩnh vực âm nhạc của quốc tế. Hệ thống giải thưởng của cuộc thi ở mỗi môn thi gồm: 1 giải Nhất (giải thưởng lớn nhất của cuộc thi), 1 giải Đặc biệt (giải thưởng của giám khảo), 1 giải Vàng, 2 giải Bạc, 2 giải Đồng và 5 giải Khuyến khích.

Tin liên quan

SOOBIN, Hòa Minzy dẫn đầu số đề cử tại giải Cống hiến

SOOBIN, Hòa Minzy dẫn đầu số đề cử tại giải Cống hiến

(NLĐO)- SOOBIN và Hòa Minzy dẫn đầu số đề cử khi góp mặt ở ba hạng mục tại Giải thưởng Cống Hiến 2026.

Nhật Bản âm nhạc Dương Ngọc Ánh
