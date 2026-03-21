SOOBIN, Hòa Minzy dẫn đầu số đề cử tại giải Cống hiến

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

SOOBIN, Hòa Minzy dẫn đầu số đề cử tại giải Cống hiến

Yến Anh

(NLĐO)- SOOBIN và Hòa Minzy dẫn đầu số đề cử khi góp mặt ở ba hạng mục tại Giải thưởng Cống Hiến 2026.

Báo Thể thao và Văn hoá, Thông tấn xã Việt Nam, vừa chính thức công bố Top 5 đề cử của Giải thưởng Cống hiến lần thứ 20.

SOOBIN, Hòa Minzy dẫn đầu số đề cử tại giải Cống hiến - Ảnh 1.

SOOBIN dẫn đầu số đề cử tại giải Cống hiến...

Ở hệ thống Giải Âm nhạc Cống hiến, danh sách Top 5 đề cử chính thức gồm 50 đề cử thuộc 10 hạng mục, được lựa chọn từ vòng đề cử trước đó với sự kết hợp giữa bình chọn của khán giả và Hội đồng chuyên môn. Đáng chú ý, 10 "quán quân" của vòng Top 10 đã giành "vé vàng" vào thẳng Top 5, tạo lợi thế lớn trong cuộc đua năm nay.

Với sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả, Hòa Minzy trở thành chủ nhân của 3 "tấm vé vàng", tiến thẳng vào Top 5 đề cử chính thức ở hạng mục: Bài hát của năm (Bắc Bling), MV của năm (Bắc Bling) và Nữ ca sĩ của năm. 

Trong khi đó SOOBIN đang được người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng sẽ giành chiến thắng ở cả ba hạng mục: MV của năm (Mục Hạ Vô Nhân), Nam ca sĩ của năm, Chương trình của năm (SOOBIN live concert: All-rounder của SOOBIN).

SOOBIN, Hòa Minzy dẫn đầu số đề cử tại giải Cống hiến - Ảnh 2.

... cùng Hòa Minzy

Ở hạng mục Nam ca sĩ của năm, Tùng Dương là một trong những đối thủ đáng gờm với những sản phẩm âm nhạc chất lượng rất được yêu thích cùng phong cách nghệ thuật riêng biệt. Cùng với SOOBIN, anh sẽ cạnh tranh trực tiếp với những cái tên nổi bật khác như Đức Phúc, Quốc Thiên hay Trọng Hiếu.

Ngoài ra, nhiều nghệ sĩ và ê-kíp sản xuất cũng ghi dấu ấn trong danh sách đề cử. Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến, nhà sản xuất Hồ Hoài Anh hay nhóm DTAP tiếp tục góp mặt ở các hạng mục quan trọng. Ở hạng mục Album của năm, các sản phẩm như "Phao cứu sinh" của Hương Tràm hay "Made In Vietnam" của DTAP đều được đánh giá cao về chất lượng nghệ thuật.

Theo Ban tổ chức, kết quả cuối cùng của các hạng mục sẽ được quyết định dựa trên tổng điểm từ bình chọn của công chúng và phiếu bầu của các nhà báo, mỗi bên chiếm 50%. Vòng bình chọn chung cuộc diễn ra từ 20 giờ 00 ngày 20-3 đến hết ngày 5-4-2026, hứa hẹn tạo nên những diễn biến khó lường khi lượng người hâm mộ tham gia ngày càng đông đảo.

Lễ trao giải Cống hiến lần thứ 20 dự kiến diễn ra vào ngày 15-4 tại Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Chương trình năm nay được đầu tư quy mô với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ nằm trong Top 5 đề cử, hứa hẹn mang đến một đêm nghệ thuật sôi động và nhiều cảm xúc.

Top 5 đề cử nổi bật - Giải Âm nhạc Cống hiến 2026

Bài hát của năm:

Ánh mắt biết cười - Quang Hùng MasterD ft Tăng Duy Tân

Bắc Bling - Hòa Minzy ft NS Xuân Hinh, Masew, Tuấn Cry

Còn gì đẹp hơn - Nguyễn Hùng

Nhà tôi có treo một lá cờ - DTAP x Hà Anh Tuấn

Phù Đổng Thiên Vương - Đức Phúc, Hồ Hoài Anh

Music Video của năm:

Bắc Bling - Hòa Minzy ft NS Xuân Hinh, Masew, Tuấn Cry

Dù cho tận thế (vẫn yêu em) - ERIK

Mãi là người Việt Nam - Trang Pháp ft Hà Lê

Mục hạ vô nhân - SOOBIN ft Binz & NSND Huỳnh Tú

Viết tiếp câu chuyện hòa bình - Tùng Dương, Nguyễn Văn Chung

Nam ca sĩ của năm:

Tùng Dương

Đức Phúc

SOOBIN

(S)TRONG Trọng Hiếu

Quốc Thiên

Nữ ca sĩ của năm:

Phương Mỹ Chi

Hòa Minzy

Phùng Khánh Linh

Hương Tràm

Võ Hạ Trâm

Album của năm:

Cuốn phim - Thanh Lam

Giữa một vạn người - Phùng Khánh Linh

Lời hẹn ước - Nguyễn Ngọc Anh

Made In Vietnam - DTAP

Phao cứu sinh - Hương Tràm

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo