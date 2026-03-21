SOOBIN, Hòa Minzy dẫn đầu số đề cử tại giải Cống hiến

Báo Thể thao và Văn hoá, Thông tấn xã Việt Nam, vừa chính thức công bố Top 5 đề cử của Giải thưởng Cống hiến lần thứ 20.

Ở hệ thống Giải Âm nhạc Cống hiến, danh sách Top 5 đề cử chính thức gồm 50 đề cử thuộc 10 hạng mục, được lựa chọn từ vòng đề cử trước đó với sự kết hợp giữa bình chọn của khán giả và Hội đồng chuyên môn. Đáng chú ý, 10 "quán quân" của vòng Top 10 đã giành "vé vàng" vào thẳng Top 5, tạo lợi thế lớn trong cuộc đua năm nay.

Với sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả, Hòa Minzy trở thành chủ nhân của 3 "tấm vé vàng", tiến thẳng vào Top 5 đề cử chính thức ở hạng mục: Bài hát của năm (Bắc Bling), MV của năm (Bắc Bling) và Nữ ca sĩ của năm.

Trong khi đó SOOBIN đang được người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng sẽ giành chiến thắng ở cả ba hạng mục: MV của năm (Mục Hạ Vô Nhân), Nam ca sĩ của năm, Chương trình của năm (SOOBIN live concert: All-rounder của SOOBIN).

Ở hạng mục Nam ca sĩ của năm, Tùng Dương là một trong những đối thủ đáng gờm với những sản phẩm âm nhạc chất lượng rất được yêu thích cùng phong cách nghệ thuật riêng biệt. Cùng với SOOBIN, anh sẽ cạnh tranh trực tiếp với những cái tên nổi bật khác như Đức Phúc, Quốc Thiên hay Trọng Hiếu.

Ngoài ra, nhiều nghệ sĩ và ê-kíp sản xuất cũng ghi dấu ấn trong danh sách đề cử. Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến, nhà sản xuất Hồ Hoài Anh hay nhóm DTAP tiếp tục góp mặt ở các hạng mục quan trọng. Ở hạng mục Album của năm, các sản phẩm như "Phao cứu sinh" của Hương Tràm hay "Made In Vietnam" của DTAP đều được đánh giá cao về chất lượng nghệ thuật.

Theo Ban tổ chức, kết quả cuối cùng của các hạng mục sẽ được quyết định dựa trên tổng điểm từ bình chọn của công chúng và phiếu bầu của các nhà báo, mỗi bên chiếm 50%. Vòng bình chọn chung cuộc diễn ra từ 20 giờ 00 ngày 20-3 đến hết ngày 5-4-2026, hứa hẹn tạo nên những diễn biến khó lường khi lượng người hâm mộ tham gia ngày càng đông đảo.

Lễ trao giải Cống hiến lần thứ 20 dự kiến diễn ra vào ngày 15-4 tại Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Chương trình năm nay được đầu tư quy mô với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ nằm trong Top 5 đề cử, hứa hẹn mang đến một đêm nghệ thuật sôi động và nhiều cảm xúc.