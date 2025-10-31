HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

Đường nội thị vừa sửa đã hỏng: Đầu tư manh mún, tạm bợ

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Sở Xây dựng Gia Lai đánh giá việc đầu tư dự án sửa chữa các tuyến đường nội thị ở huyện Ia Pa là manh mún, tạm bợ, không hiệu quả về kỹ thuật.

Liên quan đến vụ việc "Đường vừa làm đã hỏng, địa phương quyết không nhận bàn giao" mà Báo Người Lao Động thông tin, Sở Xây dựng Gia Lai đã kiểm tra và đánh giá việc đầu tư là manh mún, tạm bợ.

Như đã thông tin, tháng 5-2025, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Ia Pa (cũ), tỉnh Gia Lai được giao làm chủ đầu tư dự án sửa chữa đường Quang Trung và đường Hùng Vương với tổng kinh phí mỗi công trình hơn 1 tỉ đồng. Sau khi sáp nhập chính quyền 2 cấp, UBND xã Ia Pa (mới) quyết không nhận bàn giao vì 2 công trình trên mới được đầu tư sửa chữa nhưng bị đã hư hỏng nghiêm trọng, mất an toàn giao thông.

Đường nội thị Ia Pa vừa sửa đã hỏng: Đầu tư manh mún , tạm bợ - Ảnh 1.

Sở Xây dựng Gia Lai đánh giá việc đầu tư sửa chữa các tuyến đường nội thị xã Ia Pa là manh mún, tạm bợ

Theo Sở Xây dựng Gia Lai, đường Quang Trung dài 531m, được làm năm 2003. Năm 2020, đường hư hỏng nhiều vị trí và được sửa chữa bằng cách láng nhựa trên lớp móng cấp phối đá dăm, đã hư hỏng.

Còn đường Hùng Vương là tuyến đường chính qua trung tâm huyện Ia Pa (cũ, nay là xã Ia Pa) được làm từ năm 2003. Từ năm 2017 đến 2020, đoạn tuyến qua trung tâm hành chính dài 2,17 km được UBND huyện Ia Pa đầu tư mở rộng mặt đường từ 5m lên 14m, bằng kết cấu láng nhựa trên lớp móng cấp phối đá dăm dày 35 cm; hiện đoạn tuyến này đã xuống cấp, hư hỏng.

Tháng 4-2025, các tuyến đường trên được UBND huyện Ia Pa (cũ) phê duyệt chủ trương đầu tư và phê duyệt dự án sửa chữa các vị trí cục bộ trên mặt đường bằng kết cấu láng nhựa trên lớp móng cấp phối đá dăm dày và láng nhựa bảo vệ mặt đường tại các vị trí bị bong tróc lớp mặt. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ia Pa được giao làm chủ đầu tư.

Đến nay, các dự án cơ bản đã thi công xong toàn bộ khối lượng. Đường Quang Trung đã nghiệm thu hoàn thành, thanh toán tiền cho nhà thầu nhưng chưa nghiệm thu bàn giao. Đường Hùng vương chưa được nghiệm thu hoàn thành, chưa thanh toán cho nhà thầu.

Đường nội thị Ia Pa vừa sửa đã hỏng: Đầu tư manh mún , tạm bợ - Ảnh 3.

Cơ quan chức năng khoan lấy mẫu kiểm tra tuyến đường thì thấy bên dưới là lớp đá 4x6 thay vì đá dăm như thiết kế

Kiểm tra thực tế, Sở Xây dựng Gia Lai thấy rằng các vị trí sửa chữa, láng nhựa thuộc phạm vi dự án đã hư hỏng, một số vị trí sửa chữa không đúng hồ sơ thiết kế và phát sinh nhiều vị trí hư hỏng nằm ngoài dự án.

Do đó, Sở Xây dựng Gia Lai đánh giá diện tích sửa chữa chỉ chiếm tỉ lệ nhỏ so với tổng diện tích mặt đường; việc sửa chữa không mang tính tập trung, chưa xử lý dứt điểm hư hỏng mà chỉ mang tính tạm thời. Kinh phí sửa chữa thấp (1,1 tỉ đồng cho mỗi tuyến đường) dẫn đến việc đầu tư sửa chữa các tuyến đường chưa giải quyết dứt điểm vấn đề đảm bảo giao thông êm thuận cho các phương tiện tham gia lưu thông.

Các tuyến đường vừa được sửa chữa đã hư hỏng

Sở Xây dựng Gia Lai nhấn mạnh rằng quy mô đầu tư sửa chữa là không phù hợp, mang tính manh mún, tạm bợ, không đảm bảo hiệu quả đầu tư về mặt kinh tế và kỹ thuật. Do đó xác định chủ đầu tư và các đơn vị liên quan phải có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá nguyên nhân hư hỏng và đưa ra giải pháp xử lý triệt để.

Tin liên quan

Kết quả kiểm tra "Đường vừa làm đã hỏng, địa phương không nhận bàn giao"

Kết quả kiểm tra "Đường vừa làm đã hỏng, địa phương không nhận bàn giao"

(NLĐO) - Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đã yêu cầu làm rõ trách nhiệm các bên liên quan vụ việc "Đường vừa làm xong đã hỏng, địa phương không nhận bàn giao"

Đường vừa làm đã hỏng, địa phương không nhận bàn giao: Nhà thầu lên tiếng

(NLĐO) - Nhà thầu thi công cho rằng do nền móng đường quá yếu nên công trình vừa sửa chữa đã tiếp tục hư hỏng khiến chính quyền địa phương không nhận bàn giao.

Cận cảnh Quốc lộ 19 vừa làm đã "hỏng", địa phương không nhận bàn giao

(NLĐO) - Ngày 28-6, chúng tôi đã trở lại Quốc lộ 19 để tiếp tục ghi nhận con đường vừa làm xong nhiều chỗ đã hư hỏng

