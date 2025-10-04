Đường vừa làm đã hỏng, địa phương không nhận bàn giao: Nhà thầu lên tiếng

Liên quan bài viết "Ngán ngẩm đường vừa làm xong đã nát bươm" khiến địa phương không nhận bàn giao, ông Nguyễn Hoá, Giám đốc Công ty TNHH Quang Minh Tuấn - nhà thầu thi công - đã nêu lý do đường nhanh chóng hư hỏng.

Theo ông Nguyễn Hoá, vừa qua công ty trúng thầu thi công sửa chữa các đường Hùng Vương, Quang Trung tại xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai. Đến nay, đơn vị đã thi công xong và được nghiệm thu, thanh toán đường Quang Trung; còn đường Hùng Vương đã hoàn thiện, chưa nghiệm thu.

Đường vừa sửa chữa xong đã nát bươm

Về việc các tuyến đường bị người dân phản ánh vừa sửa chữa xong đã hư hỏng, ông Nguyễn Hóa cho biết đây là các công trình sửa chữa một số vị trí chứ không phải làm mới. Sau khi thi công, trên 2 tuyến đường xuất hiện hư hỏng. Trong đó, một số vị trí thuộc gói thầu sửa chữa nhưng đa số nằm ngoài khối lượng thi công.

Ông Hóa cũng cho biết các tuyến đường bị bong tróc lớp mặt, nên theo hồ sơ thiết kế và khi thi công thì chỉ xử lý, láng lại lớp nhựa mặt đường. Trong khi đó, nền móng các tuyến đường vốn đã yếu nên việc xử lý lại lớp mặt cũng không đảm bảo lâu dài.

Ông Nguyễn Hóa cho rằng việc người dân tố giác thi công không đúng vật liệu thiết kế là chưa chính xác. Riêng đường Quang Trung thi công đúng thiết kế, đã được kiểm tra, nghiệm thu. Tuy nhiên, sau đó, một số vị trí bị hư hỏng, trong thời gian bảo hành nên công ty đã sửa chữa. "Tuy nhiên, thời gian này mưa liên tục, nếu dùng cấp phối đá dăm như thiết kế thì không thể lu lèn được. Do đó, một số vị trí phải vá bằng đá 4x6, chứ không phải thi công sai thiết kế" - ông Hóa nói.

Đường mới nghiệm thu đã xuống cấp nghiêm trọng khiến người dân bức xúc

Vẫn theo ông Hoá, sau khi có đơn tố giác của người dân, đơn vị thi công cùng lực lượng chức năng xã Ia Pa đã đào đường lên và thấy nền đường thi công sửa chữa bằng cấp phối đá dăm như thiết kế, nhưng có lẫn đá 4x6.

Thời gian tới, đơn vị thi công sẽ chờ nắng lên để cùng với chủ đầu tư, đơn vị giám sát kiểm tra xác định nguyên nhân hư hỏng tại các tuyến đường và có hướng xử lý triệt để.