Thời sự

Đường vừa làm đã hỏng, địa phương không nhận bàn giao: Nhà thầu lên tiếng

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Nhà thầu thi công cho rằng do nền móng đường quá yếu nên công trình vừa sửa chữa đã tiếp tục hư hỏng khiến chính quyền địa phương không nhận bàn giao.

Liên quan bài viết "Ngán ngẩm đường vừa làm xong đã nát bươm" khiến địa phương không nhận bàn giao, ông Nguyễn Hoá, Giám đốc Công ty TNHH Quang Minh Tuấn - nhà thầu thi công - đã nêu lý do đường nhanh chóng hư hỏng.

Theo ông Nguyễn Hoá, vừa qua công ty trúng thầu thi công sửa chữa các đường Hùng Vương, Quang Trung tại xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai. Đến nay, đơn vị đã thi công xong và được nghiệm thu, thanh toán đường Quang Trung; còn đường Hùng Vương đã hoàn thiện, chưa nghiệm thu.

Đường vừa vá đã hỏng, địa phương không nhận bàn giao: Nhà thầu lên tiếng - Ảnh 1.

Đường vừa sửa chữa xong đã nát bươm

Về việc các tuyến đường bị người dân phản ánh vừa sửa chữa xong đã hư hỏng, ông Nguyễn Hóa cho biết đây là các công trình sửa chữa một số vị trí chứ không phải làm mới. Sau khi thi công, trên 2 tuyến đường xuất hiện hư hỏng. Trong đó, một số vị trí thuộc gói thầu sửa chữa nhưng đa số nằm ngoài khối lượng thi công.

Ông Hóa cũng cho biết các tuyến đường bị bong tróc lớp mặt, nên theo hồ sơ thiết kế và khi thi công thì chỉ xử lý, láng lại lớp nhựa mặt đường. Trong khi đó, nền móng các tuyến đường vốn đã yếu nên việc xử lý lại lớp mặt cũng không đảm bảo lâu dài.

Ông Nguyễn Hóa cho rằng việc người dân tố giác thi công không đúng vật liệu thiết kế là chưa chính xác. Riêng đường Quang Trung thi công đúng thiết kế, đã được kiểm tra, nghiệm thu. Tuy nhiên, sau đó, một số vị trí bị hư hỏng, trong thời gian bảo hành nên công ty đã sửa chữa. "Tuy nhiên, thời gian này mưa liên tục, nếu dùng cấp phối đá dăm như thiết kế thì không thể lu lèn được. Do đó, một số vị trí phải vá bằng đá 4x6, chứ không phải thi công sai thiết kế" - ông Hóa nói.

Đường mới nghiệm thu đã xuống cấp nghiêm trọng khiến người dân bức xúc

Vẫn theo ông Hoá, sau khi có đơn tố giác của người dân, đơn vị thi công cùng lực lượng chức năng xã Ia Pa đã đào đường lên và thấy nền đường thi công sửa chữa bằng cấp phối đá dăm như thiết kế, nhưng có lẫn đá 4x6.

Thời gian tới, đơn vị thi công sẽ chờ nắng lên để cùng với chủ đầu tư, đơn vị giám sát kiểm tra xác định nguyên nhân hư hỏng tại các tuyến đường và có hướng xử lý triệt để.

Đường tan nát, chính quyền không nhận bàn giao

Trước đó như Báo Người Lao Động đã thông tin, tháng 5-2025, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Ia Pa (cũ), tỉnh Gia Lai đã đầu tư sửa chữa đường Quang Trung và đường Hùng Vương với tổng kinh phí mỗi công trình gần 1 tỉ đồng.

Vừa qua, UBND xã Ia Pa đã quyết không nhận bàn giao 2 công trình trên. Ông Võ Tấn Công, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Pa, cho biết nguyên nhân không nhận bàn giao là do các tuyến đường này mới được đầu tư sửa chữa nhưng bị người dân phản ánh và thực tế đã hư hỏng.

Đường tan nát, liên tục kẹt xe trên Quốc lộ 14D ở Quảng Nam

Đường tan nát, liên tục kẹt xe trên Quốc lộ 14D ở Quảng Nam

(NLĐO) - Đoàn xe chở quặng nhôm bauxite từ Lào quá cảnh Việt Nam của loạt doanh nghiệp khiến đường sá xuống cấp nhanh, kẹt xe liên tục xảy ra.

Ngán ngẩm đường vừa sửa xong đã nát bươm

(NLĐO) - Hai tuyến đường vừa được sửa chữa xong đã tiếp tục hư hỏng, nát bươm khiến người dân ngán ngẩm

Người dân ngán ngẩm đi qua dự án 815 tỉ đồng ngổn ngang, bùn lầy

(NLĐO) - Những ngày qua, thời tiết Hà Nội liên tục mưa khiến cho dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm ngổn ngang bùn lầy, các tiểu thương khốn đốn vì ế ẩm

