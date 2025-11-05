Tối 5-11, diễn viên Cổ Thiên Lạc mặc giản dị, có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất. Anh chụp ảnh, giao lưu ngắn cùng người hâm mộ đến chào đón mình rồi theo xe rời đi.

Sau đó, diễn viên Hồng Kim Bảo cùng vợ cũng có mặt tại sân bay. Nam diễn viên đi xe lăn, có các vệ sĩ hỗ trợ di chuyển. Ông mang khẩu trang che kín mặt, sau khi chào người hâm mộ chờ đón đã về khách sạn nghỉ ngơi.

Tài tử Cổ Thiên Lạc và người hâm mộ. Nguồn ảnh: Ban Tổ chức cung cấp

Diễn viên Hồng Kim Bảo ngồi xe lăn. Nguồn ảnh: Ban Tổ chức cung cấp

"Dương Quá" Cổ Thiên Lạc được chào đón. Nguồn: Ban Tổ chức cung cấp

Tài tử Hồng Kim Bảo cùng các vệ sĩ chào đón. Nguồn: Ban Tổ chức cung cấp

Cả hai đến TP HCM để tham gia Gala điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc) diễn ra từ 6-11 đến 8-11 tại cụm rạp Galaxy Thiso Mall Sala, TP HCM.

Sự kiện được Viện Hàn Lâm Giải thưởng Điện ảnh châu Á (Asian Film Awards Academy - AFAA) phối hợp Văn phòng Kinh tế - Thương mại Hồng Kông (Trung Quốc) tại Singapore tổ chức, với sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Sáng tạo Văn hóa Hồng Kông (Trung Quốc) - Cultural and Creative Industries Development Agency - CCIDAHK), Quỹ Phát triển Điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc) và sự đồng hành của Trigger Academy - đối tác tại Việt Nam.

Mang chủ đề "Together We Dare to be Powerful", chương trình tôn vinh hình ảnh người làm phim Hồng Kông (Trung Quốc) bứt phá những giới hạn, mở rộng khả năng vô tận của điện ảnh châu Á bằng lòng can đảm và sự sáng tạo.

Tiến sĩ Vương Anh Vĩ - Chủ tịch Viện hàn lâm Giải thưởng Điện ảnh châu Á kiêm Chủ tịch Cục Phát triển Điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc) - bày tỏ: "Việt Nam là thị trường điện ảnh tràn đầy sức sáng tạo và sức sống. Lần này, Gala Điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc) đến với TP HCM giúp cho điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc) bước lên một sân khấu rộng lớn hơn.

Chúng tôi hy vọng thông qua dịp này có thể khiến công chúng châu Á cảm nhận được sức mạnh và tinh thần của điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc)".