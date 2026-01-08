HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Đường sách TP HCM 10 năm lan tỏa tri thức và giá trị văn hóa

Kim Ngân

(NLĐO) - Lễ kỷ niệm 10 năm Đường sách TP HCM ghi dấu hành trình lan tỏa tri thức và giá trị văn hóa bền vững giữa lòng đô thị.

Sáng 8-1, tại Đường sách TP HCM, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM phối hợp Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Đường sách TP HCM với chủ đề "Hành trình lan tỏa tri thức và những giá trị văn hóa tốt đẹp" (09.01.2016 - 09.01.2026).

Tham dự buổi lễ có ông Phan Xuân Thủy, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam; bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM; đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị xuất bản, phát hành, các nhà văn, nhà báo, học giả, nghệ sĩ và đông đảo bạn đọc.

Đường sách TP HCM 10 năm lan tỏa tri thức và giá trị văn hóa - Ảnh 1.

Các đại biểu chúc mừng kỷ niệm 10 năm Đường sách TP HCM

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy đánh giá Đường sách TP HCM là mô hình văn hóa công cộng kiểu mẫu, biểu tượng sống động của tri thức và nhân văn giữa lòng đô thị hiện đại.

Theo ông Phan Xuân Thủy, thành công của Đường sách không chỉ nằm ở những con số ấn tượng về lượng sách phát hành hay số lượng sự kiện được tổ chức, mà quan trọng hơn là việc tạo dựng được một không gian văn hóa đọc bền vững, nơi tri thức được lan tỏa tự nhiên, gắn với đời sống đô thị hiện đại.

Đường sách TP HCM 10 năm lan tỏa tri thức và giá trị văn hóa - Ảnh 2.

Công ty TNHH Đường sách TP HCM vinh dự nhận bằng khen của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. (Ảnh: Văn Hà)

Nhìn lại chặng đường đã qua, ông Lê Hoàng - Giám đốc Công ty TNHH Đường sách TP HCM - bày tỏ sự tri ân đối với sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, sự đồng hành của Hội Xuất bản Việt Nam, các sở, ngành, đơn vị xuất bản và bạn đọc.

"Chính sự hội tụ của nhiều yếu tố đã tạo nên một thiết chế văn hóa mở, sáng tạo, thân thiện và giàu bản sắc, nơi sách không chỉ để đọc, mà còn để gặp gỡ, đối thoại và lan tỏa những giá trị tốt đẹp" - ông Lê Hoàng chia sẻ.

Sau mười năm, Đường sách TP HCM đã có gần 6,7 triệu bản sách đã được phát hành, với hơn 73.000 tựa sách mới được giới thiệu đến bạn đọc. Hơn 3.000 hoạt động, sự kiện văn hóa - xuất bản - nghệ thuật đã được tổ chức, từ giao lưu tác giả, tác phẩm, hội sách chuyên đề, chương trình dành cho học sinh, sinh viên, đến các triển lãm mỹ thuật, trình diễn nghệ thuật đương đại và dân gian.

Đường sách TP HCM 10 năm lan tỏa tri thức và giá trị văn hóa - Ảnh 3.

Không gian đường sách TP HCM. (Ảnh: Đường sách TP HCM)

Đáng chú ý, thời gian gần đây, Đường sách TP HCM còn tổ chức "Ngày hội Sách và văn hóa đêm", tạo không gian sinh hoạt văn hóa mới mẻ, đáp ứng nhu cầu thư giãn, vui chơi, tìm hiểu tri thức của người dân thành phố khi đêm về. Những hoạt động này góp phần làm phong phú đời sống tinh thần đô thị, đồng thời mở rộng đối tượng tiếp cận văn hóa đọc.

Tại buổi lễ, nhiều tập thể và cá nhân có đóng góp xuất sắc cho quá trình xây dựng, phát triển Đường sách TP HCM đã được khen thưởng. Trong đó, Công ty TNHH Đường sách TP HCM vinh dự đón nhận bằng khen của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vì thành tích trong công tác tuyên truyền, phát triển xuất bản và văn hóa đọc giai đoạn 2021-2025.

