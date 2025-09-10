Giải pháp tăng sức hút cho Đường sách TP HCM

Từ khi ra đời vào năm 2016, Đường sách TP HCM đã trở thành một biểu tượng văn hóa độc đáo của thành phố. Đây là nơi giao lưu, lan tỏa tri thức và là điểm đến hấp dẫn của người dân, du khách. Tuy nhiên, trong bối cảnh thói quen đọc sách đang thay đổi, Đường sách TP HCM cần có những giải pháp cụ thể nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đa dạng hóa các hoạt động văn hóa và sự kiện

Đường sách cần phối hợp với các cơ quan chức năng, đơn vị tăng cường tổ chức các sự kiện văn hóa, giao lưu tri thức định kỳ để thu hút đông đảo đối tượng tham gia - từ học sinh, sinh viên đến người lớn tuổi. Chẳng hạn, tổ chức các buổi ra mắt sách, hội thảo văn học, tọa đàm với các tác giả, nhà văn hoặc các chuyên gia nổi tiếng; triển khai các hoạt động như "Ngày hội đọc sách miễn phí", "Chợ sách cũ"… hoặc các buổi biểu diễn, triển lãm nghệ thuật kết hợp với văn học, âm nhạc, hội họa...

Một góc Đường sách TP HCM .Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Các sự kiện này cần được tổ chức đều đặn, ví dụ mỗi cuối tuần và quảng bá rộng rãi trên mạng xã hội. Thí dụ, sau thành công vang dội của phim "Mưa đỏ", nhà xuất bản có thể phối hợp tổ chức giới thiệu về tiểu thuyết này của nhà văn Chu Lai, với những góc nhìn khác nhau của các nhà phê bình, đại sứ văn hóa đọc… Đồng thời, phối hợp với các trường học tổ chức các buổi ngoại khóa để học sinh, sinh viên trải nghiệm đọc sách, tham gia workshop viết sáng tạo hoặc kể chuyện.

Ngoài ra, tổ chức các chiến dịch quyên góp sách cho các khu vực khó khăn hoặc các chương trình khuyến đọc cho người lao động nhập cư. Các câu lạc bộ sách cũng có thể được thành lập và tổ chức sinh hoạt tại đường sách để duy trì cộng đồng yêu sách.

Ứng dụng công nghệ số để tăng cường trải nghiệm

Hiện nay, Fanpage của đường sách có tên Đường sách TP HCM tại địa chỉ https://www.facebook.com/duongsachtphcmvn có hơn 71.000 người theo dõi, được cập nhật khá thường xuyên, thông tin khá phong phú. Tuy nhiên, nội dung chưa thực sự hấp dẫn, độ lan tỏa và tương tác còn hạn chế… Do đó, nên kết hợp công nghệ số vào hoạt động của đường sách để đáp ứng thói quen tiêu thụ thông tin của công chúng, nhất là giới trẻ, đồng thời mở rộng phạm vi tiếp cận.

Có thể nghiên cứu xây dựng ứng dụng di động "Đường sách TP HCM" để cung cấp thông tin về sách mới, lịch sự kiện, các chương trình ưu đãi… Đồng thời, tích hợp công nghệ thực tế tăng cường (AR) để tạo trải nghiệm tương tác, như quét mã QR trên sách để xem video giới thiệu nội dung hoặc phỏng vấn tác giả.

Ngoài ra, có thể phát triển các "trạm đọc sách điện tử" tại đường sách, nơi khách tham quan có thể truy cập kho sách số miễn phí những tác phẩm phổ biến. Công nghệ số giúp đường sách thu hút đối tượng trẻ - những người quen sử dụng smartphone và mạng xã hội.

Tăng cường không gian trải nghiệm

Hiện không gian đường sách về cơ bản là một môi trường thân thiện, thoải mái và đa năng, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm đối tượng. Tuy nhiên, trong gần 10 năm qua, đường sách có ít cải tạo, đổi mới về không gian, hình thức thể hiện. Do đó, có thể thiết kế thêm các khu vực như "Góc đọc sách yên tĩnh" với ghế ngồi, bàn đọc và ánh sáng tự nhiên; "Khu vực trẻ em" với sách tranh và trò chơi giáo dục; "Không gian sáng tạo" cho các hoạt động vẽ tranh, viết... Đồng thời, bên cạnh các tiện ích như quầy cà phê sách, khu vực wifi miễn phí, các quầy bán đồ lưu niệm văn hóa (bút, sổ tay, bookmark), có thể bố trí thêm một số quầy tra cứu điện tử, góc check-in.... Việc cải tạo mảng xanh và mái che bảo đảm hài hòa, hợp lý và tạo không gian mát mẻ, dễ chịu.

Là một điểm nhấn văn hóa đặc sắc của thành phố, không gian đẹp, tiện nghi của Đường sách TP HCM sẽ khuyến khích khách tham quan lưu lại lâu hơn, từ đó tăng doanh thu cho các gian hàng và tạo thói quen đến đường sách thường xuyên.

Tăng cường hợp tác

Đường sách cần tiếp tục huy động sự tham gia của các nhà xuất bản, doanh nghiệp và tổ chức xã hội để tăng nguồn lực và đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ. Chẳng hạn, phối hợp với các nhà xuất bản lớn tổ chức các chương trình ưu đãi, phát hành sách độc quyền hoặc các bộ sưu tập sách đặc biệt. Đồng thời, kêu gọi doanh nghiệp tài trợ các sự kiện hoặc cải tạo không gian, đổi lại được quảng bá thương hiệu tại đường sách. Sự hợp tác này giúp đường sách có thêm nguồn lực tài chính, đồng thời mang đến các sản phẩm và dịch vụ mới mẻ, thu hút đông đảo khách tham quan.

Cần đẩy mạnh chiến lược quảng bá để Đường sách TP HCM trở thành điểm đến văn hóa không thể bỏ qua của cả người dân và du khách. Có thể xây dựng chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội với các hashtag phù hợp kết hợp với các KOL, influencer trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục. Cần tạo các video ngắn giới thiệu đường sách, chia sẻ câu chuyện của những người yêu sách hoặc các sự kiện nổi bật, tổ chức các cuộc thi...

Ngoài ra, phối hợp với ngành du lịch để đưa đường sách vào các tour khám phá TP HCM, như một điểm đến văn hóa bên cạnh Hội trường Thống Nhất, nhà thờ Đức Bà. Hoạt động quảng bá hiệu quả sẽ giúp đường sách thu hút lượng lớn khách tham quan, đặc biệt là du khách quốc tế, từ đó nâng cao vị thế và doanh thu.

Đường sách TP HCM là một không gian văn hóa quý giá nhưng để duy trì và phát triển trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, cần có các giải pháp đồng bộ và sáng tạo để đối phó nguy cơ bị mất bản sắc và trở nên bão hòa nhu cầu.

"Cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và sức hút của đường sách, để nơi đây là trái tim của văn hóa đọc, lan tỏa tri thức và gắn kết cộng đồng.



