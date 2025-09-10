Giải pháp tăng sức hút cho Đường sách TP HCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Giải pháp tăng sức hút cho Đường sách TP HCM

Nguyễn Minh Hải

Để sức hút của Đường sách TP HCM lan tỏa mạnh mẽ hơn, rất cần sự cải tiến và chiến lược phát triển

Từ khi ra đời vào năm 2016, Đường sách TP HCM đã trở thành một biểu tượng văn hóa độc đáo của thành phố. Đây là nơi giao lưu, lan tỏa tri thức và là điểm đến hấp dẫn của người dân, du khách. Tuy nhiên, trong bối cảnh thói quen đọc sách đang thay đổi, Đường sách TP HCM cần có những giải pháp cụ thể nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đa dạng hóa các hoạt động văn hóa và sự kiện

Đường sách cần phối hợp với các cơ quan chức năng, đơn vị tăng cường tổ chức các sự kiện văn hóa, giao lưu tri thức định kỳ để thu hút đông đảo đối tượng tham gia - từ học sinh, sinh viên đến người lớn tuổi. Chẳng hạn, tổ chức các buổi ra mắt sách, hội thảo văn học, tọa đàm với các tác giả, nhà văn hoặc các chuyên gia nổi tiếng; triển khai các hoạt động như "Ngày hội đọc sách miễn phí", "Chợ sách cũ"… hoặc các buổi biểu diễn, triển lãm nghệ thuật kết hợp với văn học, âm nhạc, hội họa...

Giải pháp tăng sức hút cho Đường sách TP HCM- Ảnh 1.

Một góc Đường sách TP HCM .Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Các sự kiện này cần được tổ chức đều đặn, ví dụ mỗi cuối tuần và quảng bá rộng rãi trên mạng xã hội. Thí dụ, sau thành công vang dội của phim "Mưa đỏ", nhà xuất bản có thể phối hợp tổ chức giới thiệu về tiểu thuyết này của nhà văn Chu Lai, với những góc nhìn khác nhau của các nhà phê bình, đại sứ văn hóa đọc… Đồng thời, phối hợp với các trường học tổ chức các buổi ngoại khóa để học sinh, sinh viên trải nghiệm đọc sách, tham gia workshop viết sáng tạo hoặc kể chuyện.

TIN LIÊN QUAN

Ngoài ra, tổ chức các chiến dịch quyên góp sách cho các khu vực khó khăn hoặc các chương trình khuyến đọc cho người lao động nhập cư. Các câu lạc bộ sách cũng có thể được thành lập và tổ chức sinh hoạt tại đường sách để duy trì cộng đồng yêu sách.

Ứng dụng công nghệ số để tăng cường trải nghiệm

Hiện nay, Fanpage của đường sách có tên Đường sách TP HCM tại địa chỉ https://www.facebook.com/duongsachtphcmvn có hơn 71.000 người theo dõi, được cập nhật khá thường xuyên, thông tin khá phong phú. Tuy nhiên, nội dung chưa thực sự hấp dẫn, độ lan tỏa và tương tác còn hạn chế… Do đó, nên kết hợp công nghệ số vào hoạt động của đường sách để đáp ứng thói quen tiêu thụ thông tin của công chúng, nhất là giới trẻ, đồng thời mở rộng phạm vi tiếp cận.

Có thể nghiên cứu xây dựng ứng dụng di động "Đường sách TP HCM" để cung cấp thông tin về sách mới, lịch sự kiện, các chương trình ưu đãi… Đồng thời, tích hợp công nghệ thực tế tăng cường (AR) để tạo trải nghiệm tương tác, như quét mã QR trên sách để xem video giới thiệu nội dung hoặc phỏng vấn tác giả.

TIN LIÊN QUAN

Ngoài ra, có thể phát triển các "trạm đọc sách điện tử" tại đường sách, nơi khách tham quan có thể truy cập kho sách số miễn phí những tác phẩm phổ biến. Công nghệ số giúp đường sách thu hút đối tượng trẻ - những người quen sử dụng smartphone và mạng xã hội.

Tăng cường không gian trải nghiệm

Hiện không gian đường sách về cơ bản là một môi trường thân thiện, thoải mái và đa năng, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm đối tượng. Tuy nhiên, trong gần 10 năm qua, đường sách có ít cải tạo, đổi mới về không gian, hình thức thể hiện. Do đó, có thể thiết kế thêm các khu vực như "Góc đọc sách yên tĩnh" với ghế ngồi, bàn đọc và ánh sáng tự nhiên; "Khu vực trẻ em" với sách tranh và trò chơi giáo dục; "Không gian sáng tạo" cho các hoạt động vẽ tranh, viết... Đồng thời, bên cạnh các tiện ích như quầy cà phê sách, khu vực wifi miễn phí, các quầy bán đồ lưu niệm văn hóa (bút, sổ tay, bookmark), có thể bố trí thêm một số quầy tra cứu điện tử, góc check-in.... Việc cải tạo mảng xanh và mái che bảo đảm hài hòa, hợp lý và tạo không gian mát mẻ, dễ chịu.

Là một điểm nhấn văn hóa đặc sắc của thành phố, không gian đẹp, tiện nghi của Đường sách TP HCM sẽ khuyến khích khách tham quan lưu lại lâu hơn, từ đó tăng doanh thu cho các gian hàng và tạo thói quen đến đường sách thường xuyên.

Tăng cường hợp tác

Đường sách cần tiếp tục huy động sự tham gia của các nhà xuất bản, doanh nghiệp và tổ chức xã hội để tăng nguồn lực và đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ. Chẳng hạn, phối hợp với các nhà xuất bản lớn tổ chức các chương trình ưu đãi, phát hành sách độc quyền hoặc các bộ sưu tập sách đặc biệt. Đồng thời, kêu gọi doanh nghiệp tài trợ các sự kiện hoặc cải tạo không gian, đổi lại được quảng bá thương hiệu tại đường sách. Sự hợp tác này giúp đường sách có thêm nguồn lực tài chính, đồng thời mang đến các sản phẩm và dịch vụ mới mẻ, thu hút đông đảo khách tham quan.

TIN LIÊN QUAN

Cần đẩy mạnh chiến lược quảng bá để Đường sách TP HCM trở thành điểm đến văn hóa không thể bỏ qua của cả người dân và du khách. Có thể xây dựng chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội với các hashtag phù hợp kết hợp với các KOL, influencer trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục. Cần tạo các video ngắn giới thiệu đường sách, chia sẻ câu chuyện của những người yêu sách hoặc các sự kiện nổi bật, tổ chức các cuộc thi...

Ngoài ra, phối hợp với ngành du lịch để đưa đường sách vào các tour khám phá TP HCM, như một điểm đến văn hóa bên cạnh Hội trường Thống Nhất, nhà thờ Đức Bà. Hoạt động quảng bá hiệu quả sẽ giúp đường sách thu hút lượng lớn khách tham quan, đặc biệt là du khách quốc tế, từ đó nâng cao vị thế và doanh thu.

Đường sách TP HCM là một không gian văn hóa quý giá nhưng để duy trì và phát triển trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, cần có các giải pháp đồng bộ và sáng tạo để đối phó nguy cơ bị mất bản sắc và trở nên bão hòa nhu cầu. 

"Cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và sức hút của đường sách, để nơi đây là trái tim của văn hóa đọc, lan tỏa tri thức và gắn kết cộng đồng.


Tin liên quan

Đường sách TP HCM đạt doanh thu hơn 31 tỉ đồng nửa đầu năm 2025

Đường sách TP HCM đạt doanh thu hơn 31 tỉ đồng nửa đầu năm 2025

(NLĐO) - Trong 6 tháng đầu năm 2025, Đường Sách TP HCM đã có 212 hoạt động, cho thấy nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc tạo dựng một điểm hẹn tri thức hấp dẫn.

Lễ hội Đường Sách Tết Ất Tỵ 2025 thu hút trên 1 triệu lượt khách

(NLĐO) - Lễ hội Đường Sách Tết Ất Tỵ 2025 tiếp tục để lại dấu ấn đẹp trong lòng người dân và du khách gần xa

Đường sách TP HCM giới thiệu, trưng bày nhiều tác phẩm lịch sử cách mạng

Chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2024), Đường sách TP HCM trưng bày và giới thiệu nhiều tác phẩm về quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại của Bản tuyên ngôn độc lập.

đường sách TP HCM chiến lược phát triển văn hóa độc đáo không gian văn hóa không gian sáng tạo hoạt động văn hóa mạng xã hội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo