Đường trăm tỉ ở miền núi Đà Nẵng làm mãi không xong, lỗi do "ông trời"?

Cuối năm 2020, các trận lũ quét kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng 13 người tại các xã Phước Thành, Phước Lộc, Phước Kim - huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam (nay là xã Phước Thành, TP Đà Nẵng). Cùng với đó, hạ tầng giao thông bị tàn phá nghiêm trọng, ảnh hưởng việc đi lại của người dân, cán bộ địa phương.

Tuyến đường đi vào trung tâm xã Phước Thành, TP Đà Nẵng làm dở dang khiến việc đi lại của người dân rất khó khăn, tiềm ẩn nguy hiểm

Thi công “rùa bò”: đường 400 tỉ ở Đà Nẵng dở dang, nguy cơ tai nạn cao!

Trước tình hình đó, tỉnh Quảng Nam đã đầu tư khẩn cấp khoảng 400 tỉ đồng để tái thiết lại các tuyến đường kết nối từ trung tâm huyện đến các xã nói trên. Dù thế, tiến độ thi công các tuyến đường theo kiểu "rùa bò" khiến người dân vô cùng ngán ngẫm.

Theo phê duyệt, tuyến đường ĐH1.PS (Phước Kim - Phước Thành) dài 18,66 km; thời gian thi công 1.000 ngày, khởi công tháng 1-2022 - hoàn thành tháng 10-2024.

Tuyến đường ĐH2.PS (Phước Thành - Phước Lộc) dài 8,37 km; thời gian thi công 1.060 ngày (khởi công tháng 5-2022 - hoàn thành tháng 12-2024).

Tuyến đường ĐH5.PS (Phước Công - Phước Lộc) thời gian thi công 975 ngày (khởi công tháng 4-2022 - hoàn thành tháng 12-2024).

Nhiều đoạn vẫn chưa được thi công, dốc đá lởm chởm

Các dự án trên đều được giao cho UBND huyện Phước Sơn cũ làm chủ đầu tư. Dù đã quá hạn hơn nửa năm so với phê duyệt ban đầu nhưng đến thời điểm này, các tuyến đường trên mới thi công được hơn 60% khối lượng.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, dù dự án đang thi công dang dở nhưng những ngày gần đây có rất ít bóng dáng của công nhân trên công trường, các phương tiện, máy móc nằm bất động.

Các cán bộ xã Phước Thành cho biết việc thi công diễn ra theo kiểu cầm chừng, hết sức trì trệ. Trong khi đó, đường sá bị hư hỏng nghiêm trọng nên việc đi lại của người dân và cán bộ xã hết sức khốn khổ. Nhiều đoạn thi công dang dở tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn cho người tham gia giao thông.

Thời gian qua, cử tri và chính quyền xã liên tục kiến nghị đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành dự án nhưng nhận lại chỉ là sự chậm trễ tiếp tục kéo dài.

Ông Trần Hồng Quân, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất Phước Sơn, cho biết các tuyến đường trên được UBND tỉnh Quảng Nam (nay là TP Đà Nẵng) gia hạn tiến độ đến ngày 31-12-2025.

Dù đã được gia hạn thêm 1 năm nhưng chủ đầu tư cho rằng các tuyến đường khó hoàn thành đúng hạn

Đến thời điểm này, tiến độ các dự án mới đạt trên 60%. Dù vậy, ông Quân cho biết các công trình đang thi công theo kiểu cầm chừng do vật liệu xây dựng không có, giá cao. Từ đầu năm đến nay trên địa bàn mưa nhiều, thi công không được.

"Năm ngoái huyện đôn đốc liên tục nhưng đến thời điểm hiện tại vật tư, vật liệu rất là căng. Các nhà thầu dự đoán cuối tháng này hoặc đầu tháng sau giá vật liệu giảm nên có tâm lý chờ, làm cầm chừng. Thực tế bây giờ họ lỗ quá" – ông Quân nói.

Ông Quân thừa nhận với tình hình như hiện nay thì chắc chắn đến ngày 31-12-2025 không thể hoàn thành các tuyến đường nói trên. "Chúng tôi đang ép tiến độ làm sao phải làm cơ bản mặt đường bê tông phải xong để cho người dân đi được, chứ thực tế bây giờ đi khó quá người dân họ kêu. Nói chung mình đổ thừa cho ông trời miết cũng tội ổng chớ, nhưng mà thực tế là nó mưa miết" – ông Quân phân trần.

Về giải pháp trong thời gian tới, ông Quân cho biết ngoài kiến nghị UBND TP Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc về vật liệu xây dựng, đơn vị sẽ kiến nghị xử phạt các nhà thầu vi phạm hợp đồng. "Chắc chắn sắp tới phải phạt, đụng tới tiền họ mới nhảy đựng, họ mới làm, không phạt họ không làm" – ông Quân nói.

"Chủ thầu bị bắt không ảnh hưởng tiến độ"

Được biết, tuyến đường ĐH1.PS (Phước Kim - Phước Thành) do liên danh nhà thầu Công ty Minh Khang và Công ty Thái Dương thi công; tuyến đường ĐH2.PS (Phước Thành - Phước Lộc) do liên danh gồm Công ty Thành Trí, Công ty Nguyên Khang, Công ty Phát triển Quảng Nam và Công ty Trung Trung Bộ thi công.

Tuyến đường ĐH5.PS (Phước Công - Phước Lộc) do liên danh giữa Công ty Trung Trung Bộ và Công ty Thanh Sơn thi công.

Theo ông Quân, việc giám đốc Công ty Trung Trung Bộ bị công an bắt vừa qua về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản không ảnh hưởng gì tiến độ, mà do thiếu vật liệu, giá cao và do thời tiết.

Tại huyện Phước Sơn cũ, tuyến giao thông ĐH6 (Phước Chánh – Phước Năng) do Công ty Trung Trung Bộ và Công ty Duy Dũng thi công cũng bị chậm tiến độ, hiện mới làm được 10% và chưa hẹn ngày hoàn thành. Đường mới thảm nhựa, chưa nghiệm thu đã bong tróc Trong khi đó, dự án nâng cấp tuyến ĐH1.PS đoạn Phước Chánh - Phước Kim do Công ty Nam Vinh thi công, mới thảm nhựa xong đã xuất hiện hư hỏng mặt đường. Nguyên nhân là nền đường bị lún. Ông Quân nói dự án chưa được nghiệm thu nên đơn vị yêu cầu nhà thầu phải xử lý lại nền đường.