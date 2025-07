Liên tiếp xảy ra tai nạn tại bán đảo Sơn Trà, ngành du lịch Đà Nẵng nói gì?

Thời gian gần đây, bán đảo Sơn Trà (phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) liên tiếp xảy ra các trường hợp du khách tử vong vì nhiều lý do, lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) Đà Nẵng có cuộc trao đổi nhanh với Báo Người Lao Động về vấn đề này.

Giải pháp để đảm bảo môi trường du lịch an toàn hơn

. PV: Gần đây, du khách tử vong khi tham quan Sơn Trà, do tự thuê xe, thể thao mạo hiểm, hoặc đi lạc. Sự việc đặt ra vấn đề an toàn du lịch. Sở VH-TT-DL có giải pháp nào để tăng cường nhận thức, đảm bảo môi trường du lịch an toàn hơn không, thưa ông?

Ông Nguyễn Trọng Thao, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng

- Ông Nguyễn Trọng Thao, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng: Thứ nhất, hiện tại chúng tôi đã thông báo tạm dừng một số hoạt động dù lượn không động cơ để rà soát lại toàn bộ quy trình tổ chức tour, dịch vụ tại khu vực này.

Về việc di chuyển lên núi, chúng tôi đang kiểm soát chặt chẽ hơn. Một số loại xe không đảm bảo an toàn, chẳng hạn xe ga, đã bị cấm lưu thông. Đồng thời, chúng tôi cũng đã bố trí trạm kiểm soát ở những vị trí trọng yếu để giám sát, hướng dẫn du khách.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cũng được tăng cường. Chúng tôi nhấn mạnh để người dân và du khách hiểu rằng việc tự ý khám phá khu vực bán đảo Sơn Trà là rất nguy hiểm. Địa hình ở đây đèo dốc, quanh co, thường xuyên có sương mù – rất dễ xảy ra tai nạn nếu không có kinh nghiệm.

Tất nhiên, rủi ro là điều khó tránh khỏi hoàn toàn. Ví dụ như trường hợp mới đây, một du khách bị tai nạn do mất lái, thì thực ra những tai nạn như vậy ngay cả khi tham gia giao thông ở đô thị cũng có thể xảy ra. Nhưng vì tính chất đặc thù ở Sơn Trà, nên chúng tôi đặc biệt quan tâm và đang có những giải pháp mạnh hơn để hạn chế các tai nạn đáng tiếc.

Vừa giữ được trải nghiệm, vừa đảm bảo an toàn tuyệt đối

. Nhiều du khách, nhất là người nước ngoài, tự tham quan dễ gặp nạn vì không quen địa hình. Sở VH-TT-DL Đà Nẵng có dự kiến lắp thêm bảng hướng dẫn, cảnh báo bằng tiếng Việt và Anh ở nơi nguy hiểm không?

- Vấn đề báo nêu là xác đáng. Chúng tôi đã lắp đặt một số biển cảnh báo ở những vị trí nguy hiểm. Trong thời gian đến, Sở sẽ tiếp tục rà soát, bàn bạc kỹ hơn để đưa ra những phương án cụ thể, kết hợp giữa hướng dẫn – cảnh báo – kiểm soát.

Mục tiêu là làm sao để vừa giữ được trải nghiệm cho du khách, vừa đảm bảo an toàn tuyệt đối. Thứ nhất, tôi mong mọi người trước khi lên núi hoặc tham quan những địa điểm như Sơn Trà, hãy tìm hiểu kỹ thông tin: địa hình, thời tiết, phương tiện phù hợp... để có sự chuẩn bị tốt nhất.

. Ngành du lịch Đà Nẵng có lời nhắn nhủ gì gửi đến người dân và du khách khi tham quan, trải nghiệm dịch vụ tại bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Đà Nẵng?

- Thứ nhất, tôi mong mọi người trước khi lên núi hoặc tham quan những địa điểm như Sơn Trà, hãy tìm hiểu kỹ thông tin: địa hình, thời tiết, phương tiện phù hợp... để có sự chuẩn bị tốt nhất.

Thứ hai, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường nhắc nhở thông qua hệ thống truyền thông, nhằm giúp du khách nâng cao nhận thức về việc tự bảo vệ bản thân.

Thứ ba, điều quan trọng nhất vẫn là ý thức tự bảo vệ của mỗi cá nhân. Mỗi người phải đặt sự an toàn của mình lên hàng đầu.

Chúng tôi cũng xin cam kết rằng trong thời gian tới, Sở VH-TT-DL sẽ triển khai những biện pháp mạnh mẽ hơn nữa để đảm bảo môi trường du lịch tại Sơn Trà và Đà Nẵng luôn an toàn, thân thiện với du khách.

Hoạt động ca-nô kéo dù lượn tại các bãi biển Đà Nẵng

Siết chặt an toàn: Những điều cần biết về hoạt động ca-nô kéo dù bay tại Đà Nẵng

Trước tình trạng tiềm ẩn rủi ro từ hoạt động ca-nô kéo dù bay, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch (BQL) Đà Nẵng đã có nhiều biện pháp nhằm tăng cường kiểm tra, giám sát, đồng thời chấn chỉnh các đơn vị khai thác dịch vụ đảm bảo an toàn cho du khách.

Theo đó, BQL đã ban hành thông báo gửi đến các đơn vị liên quan, yêu cầu nghiêm túc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác dịch vụ ca-nô kéo dù bay, tuân thủ các quy định hiện hành, không hoạt động khi thời tiết xấu, biển động.

BQL cũng bố trí lực lượng thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý và báo cáo các trường hợp vi phạm.