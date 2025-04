Duy Mạnh "nổi đóa" với hãng xe sang

Ca sĩ Duy Mạnh ngày nhận xe sang

Chia sẻ về phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án dân sự về "Tranh chấp bồi thường thiệt hại" với Mercedes - Benz Việt Nam mới đây, ca sĩ Duy Mạnh cho biết: "Thắng thua không quan trọng nhưng tôi không hài lòng với thái độ thiếu trung thực của phía Mercedes - Benz Việt Nam".

Ca sĩ Duy Mạnh kể, xe đang dừng tự nhiên bốc cháy. Vì sợ cháy lan ra hầm xe và cả chung cư nên bảo vệ chung cư mới cậy nắp capo phun nước dập lửa. Sau đó, công an Thủ Đức mang xe về niêm phong để điều tra nguyên nhân gây cháy.

Kết luận của công an là do chập điện. Vì xe để ở bãi xe ngoài trời cả tháng nên chuột làm ổ bên trong. Ngoài phân chuột còn có cả lá cây và bao nilong bay vào. Trước đó, khi công an đến mở nắp capo thì đã cháy đen tất cả mọi thứ và còn cháy cong cả nắp capo.

Nhưng phía Mercedes Benz Việt Nam lại cho rằng do chuột cắn dây với bằng chứng là có phân chuột. "Chưa kể khi đặt tình huống "Ai chịu trách nhiệm nếu không dập đám cháy và hệ quả là làm cháy chung cư, họ đưa ra câu trả lời "Chuột chịu trách nhiệm". Tôi không nhịn được cười với câu trả lời này" - ca sĩ Duy Mạnh chia sẻ.

"Nói thật với các bạn, chuyện thắng kiện hay thua với mình không quan trọng nhưng cái cách mà các bạn nói thế hài lắm" - Duy Mạnh chia sẻ thêm.

Trước câu trả lời của Mercedes Benz Việt Nam, Duy Mạnh "nổi đóa" đâm đơn kiện

Nam ca sĩ cho biết năm 2023, chiếc xe giá hơn 5 tỉ đồng (mua năm 2020) của ca sĩ cháy khi đang đỗ ở tầng hai chung cư. Trước sự việc này, công ty bảo hiểm đã đền bù cho ca sĩ 2,9 tỉ đồng (tương đương giá xe cũ dù xe anh mua còn trong thời hạn bảo hành). Trong khi đó, phía Mercedes Benz Việt Nam đưa ra kết luận sau giám định lại "nguyên nhân cháy do loài gặm nhấm, vì có phân chuột và rác trong xe". Ca sĩ Duy Mạnh cho rằng lý do trên vô lý nên quyết định đâm đơn kiện. "Tôi không đặt nặng chuyện tiền nong, nhưng cần một câu trả lời thỏa đáng" - ca sĩ nói.

Chiếc Mercedes-Benz S 450 L được ca sĩ Duy Mạnh mua năm 2020 với tổng chi phí lăn bánh ước tính khoảng 5,5 tỉ đồng. Hiện tại, vụ việc vẫn đang được xử lý theo quy trình pháp lý.

Vụ việc của ca sĩ Duy Mạnh thu hút sự chú ý của công chúng, đặc biệt là sau khi anh quyết định công khai sự việc trên trang cá nhân sau thời gian dài giữ im lặng.