Eala bị tay vợt Indonesia kém 69 bậc chấm dứt chuỗi 7 trận thắng

Trước thềm tứ kết WTA 250 Sao Paulo, Alex Eala (hạng 61) đang có chuỗi 7 trận thắng liên tiếp với chức vô địch WTA 125 Abierto Zapopan (Mexico).



Đến rạng sáng nay (13-9), Eala đã bất ngờ thất bại ở tứ kết giải đấu tại Brazil trước tay vợt cách 69 bậc Janice Tjen (hạng 130) của Indonesia trong 2 set đấu 2-0 (4-6, 1-6).

Tay vợt nữ người Philippines khởi đầu trận đấu đầy hứng khởi nhưng dần đánh mất nhịp độ và gác vợt trước đối thủ cùng khu vực Đông Nam Á, người đang xếp hạng 130 trên bảng xếp hạng WTA.

Eala (trái) dừng bước tại tứ kết WTA 250 trước tay vợt Indonesia Tjen

Trong set 1, Eala thắng liền 3 game để dẫn 3-0 nhưng tay vợt 23 tuổi Tjen đã lật ngược thế trận, thắng 11 trong 13 game tiếp theo để khép lại set 1 với tỉ số 6-4, rồi nhanh chóng vươn lên dẫn 5-1 ở set 2.

Khi Eala cầm giao bóng, Tjen tung cú trả giao bóng uy lực để ấn định chiến thắng.

Ngôi sao quần vợt Indonesia đã ghi được 2 cú ace trong trận này. Dù mắc nhiều lỗi giao bóng kép hơn, cô có đến 23 cú đánh ghi điểm trực tiếp so với 4 của Eala.

Chuỗi trận thắng của Eala bắt đầu từ Mexico, nơi cô lần lượt hạ Arianne Hartono, Varvara Lepchenko, Nicole Fossa Huergo, Kayla Day và Panna Udvardy để giành danh hiệu WTA đầu tiên trong sự nghiệp.

Tại Sao Paulo, tay vợt trưởng thành từ Học viện Nadal đã vượt qua Yasmine Mansouri và Julia Riera ở hai vòng đầu.

Trong khi đó, Tjen sẽ bước vào trận bán kết gặp hạt giống số 6, tay vợt người Anh Francesca Jones (hạng 86 thế giới).