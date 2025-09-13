HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Eala bị tay vợt Indonesia kém 69 bậc chấm dứt chuỗi 7 trận thắng

Quốc An - Ảnh: X

(NLĐO) - Trong trận tứ kết giải WTA 250 tại Brazil, tay vợt nữ Philippines Alex Eala đã bất ngờ gục ngã trong 2 set đấu trước Janice Tjen của Indonesia.

Trước thềm tứ kết WTA 250 Sao Paulo, Alex Eala (hạng 61) đang có chuỗi 7 trận thắng liên tiếp với chức vô địch WTA 125 Abierto Zapopan (Mexico).

Đến rạng sáng nay (13-9), Eala đã bất ngờ thất bại ở tứ kết giải đấu tại Brazil trước tay vợt cách 69 bậc Janice Tjen (hạng 130) của Indonesia trong 2 set đấu 2-0 (4-6, 1-6).

Tay vợt nữ người Philippines khởi đầu trận đấu đầy hứng khởi nhưng dần đánh mất nhịp độ và gác vợt trước đối thủ cùng khu vực Đông Nam Á, người đang xếp hạng 130 trên bảng xếp hạng WTA.

Eala bị tay vợt Indonesia cách 69 bậc chấm dứt chuỗi 7 trận thắng - Ảnh 1.

Eala (trái) dừng bước tại tứ kết WTA 250 trước tay vợt Indonesia Tjen

Trong set 1, Eala thắng liền 3 game để dẫn 3-0 nhưng tay vợt 23 tuổi Tjen đã lật ngược thế trận, thắng 11 trong 13 game tiếp theo để khép lại set 1 với tỉ số 6-4, rồi nhanh chóng vươn lên dẫn 5-1 ở set 2.

Khi Eala cầm giao bóng, Tjen tung cú trả giao bóng uy lực để ấn định chiến thắng.

Ngôi sao quần vợt Indonesia đã ghi được 2 cú ace trong trận này. Dù mắc nhiều lỗi giao bóng kép hơn, cô có đến 23 cú đánh ghi điểm trực tiếp so với 4 của Eala.

Chuỗi trận thắng của Eala bắt đầu từ Mexico, nơi cô lần lượt hạ Arianne Hartono, Varvara Lepchenko, Nicole Fossa Huergo, Kayla Day và Panna Udvardy để giành danh hiệu WTA đầu tiên trong sự nghiệp.

Tại Sao Paulo, tay vợt trưởng thành từ Học viện Nadal đã vượt qua Yasmine Mansouri và Julia Riera ở hai vòng đầu.

Trong khi đó, Tjen sẽ bước vào trận bán kết gặp hạt giống số 6, tay vợt người Anh Francesca Jones (hạng 86 thế giới).

Tin liên quan

Alex Eala vuột chức vô địch WTA 250, vẫn tạo nên lịch sử cho quần vợt Philippines

Alex Eala vuột chức vô địch WTA 250, vẫn tạo nên lịch sử cho quần vợt Philippines

(NLĐO) - Tay vợt nữ số 1 Đông Nam Á, Alexandra Eala khép lại hành trình tại WTA 250 Eastbourne Open 2025 với ngôi á quân đầy tiếc nuối trước đối thủ người Úc.

Alex Eala thắng tay vợt hạng 20 thế giới, vào tứ kết WTA 250

(NLĐO) - Tay vợt người Philippines, Alex Eala vượt qua hạt giống số 3 của giải đấu để điền tên vào tứ kết Eastbourne Open 2025

CĐV Indonesia qua đời khi xem đội nhà giao hữu FIFA Days

(NLĐO) - Trong trận giao hữu FIFA Days của Indonesia với Lebanon, một người hâm mộ Indonesia đã qua đời vì lý do sức khoẻ.

Eala Tjen Philippines Indonesia
