US Open: Hai tay vợt nữ Đông Nam Á tiến vào vòng 2, tạo cột mốc lịch sử

Tại vòng một US Open 2025 diễn ra khuya 24 và sáng 25-8, quần vợt Đông Nam Á tiếp tục thể hiện sự bức phá của mình trên trường quốc tế. Tại nội dung đơn nữ, Đông Nam Á góp mặt 2 gương mặt và đều giành quyền tiến vào vòng 2 giải đấu.

Đáng chú ý, tay vợt Indonesia Janice Tjen đã viết nên cột mốc lịch sử cho quần vợt nước nhà khi trở thành tay vợt đầu tiên sau 22 năm giành chiến thắng ở một giải Grand Slam. Cô cũng chính thức nâng tầm tên tuổi của bản thân ở quốc tế và khu vực.

Tay vợt hạng 149 thế giới từ Indonesia đã gây bất ngờ lớn khi đánh bại hạt giống số 24 người Nga Veronika Kudermetova 2-1 (6-4, 4-6, 6-4) sau hơn 2 giờ thi đấu căng thẳng. Đây cũng là trận thắng đơn đầu tiên của Indonesia ở Grand Slam kể từ sau đàn chị Angelique Widjaja năm 2003.

Eala (trái) và Tjen khẳng định bản lĩnh của quần vợt nữ Đông Nam Á tại vòng 1 US Open 2025

Angelique từng vượt qua một tay vợt Nga khác là Evgenia Borisovna Kulikovskaya 7-5, 6-1 ở vòng một, nhưng thua Nadia Petrova (Nga) 6-7, 3-6 ở vòng hai.

Với vị thế tay vợt hạng 149 thế giới, Janice Tjen đã trở thành "ngựa ô" của giải khi quật ngã Kudermetova, hạt giống số 24. Ở vòng hai, Tjen sẽ đối đầu thần tượng người Anh Emma Raducanu – nhà vô địch US Open 2021.

"Tôi háo hức cho cơ hội này, chắc chắn sẽ là một trận đấu với rất đông khán giả" - Tjen chia sẻ.

Trước đó, Tjen đã vượt qua vòng loại và gây chú ý khi giành chiến thắng trước hai tay vợt có thứ hạng và cách biệt lớn là Aoi Ito (86, Nhật Bản) và. Varvara Lepchenko (Mỹ, 122).

Cũng trong vòng mở màn này của US Open 2025, Đông Nam Á còn góp mặt thêm 1 đại diện khác là Alex Eala.

Tay vợt Philippines làm nên lịch sử quần vợt nước nhà khi trở thành người đầu tiên giành chiến thắng ở nội dung đơn Grand Slam trong kỷ nguyên Mở, sau khi vượt qua hạng 14 thế giới Clara Tauson 2-1 (6-3, 2-6, 7-6).

Sau khi hai bên hòa 1-1, Eala thắng game mở màn set ba nhưng Tauson nhanh chóng bứt phá và từng dẫn 5-1 nhờ những pha giao bóng và trả bóng uy lực.

Bị dồn vào thế chân tường, tay vợt trưởng thành từ Học viện Rafael Nadal dần thu hẹp cách biệt, rồi vươn lên dẫn 6-5. Sự quyết tâm giúp Eala giành thắng lợi cuối cùng ở loạt tie-break.

Sau trận đấu, Eala bày tỏ: "Trời ơi, thật sự quá khó khăn. Cô ấy là một tay vợt lớn, rất xuất sắc, không hề dễ ngay vòng đầu tiên. Tôi chỉ nghĩ phải dốc hết giới hạn, cả thể chất lẫn tinh thần".