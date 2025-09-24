HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Ekitike làm người hùng lẫn tội đồ, Liverpool chật vật vượt vòng 3 League Cup

Đông Linh (theo liverpoolfc)

(NLĐO) – Hai tân binh Alexander Isak và Hugo Ekitike cùng ghi bàn nhưng Liverpool phải toát mồ hôi mới vượt qua Southampton với tỉ số 2-1 ở vòng 3 League Cup.

Giữ chân dàn trụ cột cho cuộc chạm trán với Crystal Palace cuối tuần, thế nên HLV Arne Slot chỉ sử dụng đội hình gồm nhiều gương mặt dự bị và cả các tân binh. Đó là lý do lần đầu tiên ở mùa giải năm nay, người ta nhìn thấy thủ thành Giorgio Mamardashvili sát cánh cùng với Joe Gomez, Giovanni Leoni, Wataru Endo, Alexander Isak, Federico Chiesa, Rio Ngumoha… trong màu áo Liverpool.

Ekitike làm người hùng lẫn tội đồ, Liverpool chật vật vượt vòng 3 League Cup- Ảnh 1.

Liverpool tung ra sân đội hình dự bị tiếp Southampton

Đội hình lắp ghép nên chủ nhà Liverpool thi đấu không thực sự gắn kết, tạo cơ hội cho các chân sút Southampton bắn phá cầu môn của Mamardashvili. Nếu có thêm chút may mắn, đội bóng Hạng nhất Southampton hẳn đã có thể ghi không dưới ba bàn ngay trong nửa giờ thi đấu đầu tiên.

Ekitike làm người hùng lẫn tội đồ, Liverpool chật vật vượt vòng 3 League Cup- Ảnh 2.

Tân binh 127 triệu bảng Isak "khai hỏa"

Liverpool dù vậy cũng không chịu lép vế khi chất lượng cầu thủ có phần vượt trội. Trong lần hiếm hoi đá chính, Federico Chiesa làm quá tốt vai trò ngòi nổ trên hàng công. Sau vài cơ hội bị bỏ lỡ, phút 43, ngôi sao người Ý cướp được bóng từ đường chuyền hỏng của McCathy rồi kiến tạo cho Alexander Isak ghi bàn.

Ekitike làm người hùng lẫn tội đồ, Liverpool chật vật vượt vòng 3 League Cup- Ảnh 3.

Hugo Etikite vào sân từ ghế dự bị cũng kịp ghi bàn

Alexander Isak rời sân, nhường chỗ cho Hugo Ekitike ngay đầu hiệp hai nhưng ở phần sân ngược lại, hàng công Southampton mới tạo được dấu ấn. Họ khoét sâu, tận dụng những sai sót của hàng thủ Liverpool để ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút do công của Shea Charles.

Ekitike làm người hùng lẫn tội đồ, Liverpool chật vật vượt vòng 3 League Cup- Ảnh 4.

Tấm thẻ đỏ biến Ekitike thành "tội đồ" ngay sau khi ghi bàn

Kịch tính của màn so tài tại sân Anfield được đẩy lên cao ở những phút cuối. Hugo Ekitike tỏa sáng ở phút 85 với pha băng cắt dứt điểm chuẩn xác từ đường chuyền của Federico Chiesa, đưa Liverpool vượt lên dẫn 2-1. 

TIN LIÊN QUAN

Tuy nhiên, niềm vui của anh nhanh chóng biến thành tai họa: Trong lúc cởi áo ăn mừng, Ekitike nhận ngay thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu. Liverpool buộc phải chơi thiếu người trong khoảng thời gian còn lại.

Ekitike làm người hùng lẫn tội đồ, Liverpool chật vật vượt vòng 3 League Cup- Ảnh 6.

Chiesa chơi hay nhất trận trong vai trò kiến tạo

Southampton dồn toàn lực tìm bàn gỡ, nhưng hàng thủ Liverpool đã đứng vững để giữ trọn chiến thắng. Có đôi chút lo lắng khi hậu vệ trẻ Giovanni Leoni dính chấn thương nặng, phải rời sân bằng cáng và Ekitike sẽ phải vắng mặt trong chuyến làm khách trước Crystal Palace cuối tuần này vì "tấm thẻ phạt ngu ngốc", lời chỉ trích không kiêng nể sau trận của HLV Arne Slot.

Vòng ba League Cup tiếp tục chứng kiến nhiều bất ngờ: Các đại diện hùng mạnh từ Ngoại hạng Anh như Aston Villa, Nottingham Forest, Everton đều "chọn" dừng bước, sau khi các đồng nghiệp như Man United, West Ham, Bournemouth chấp nhận "bỏ cuộc chơi" từ vòng đấu trước.

Grimsby Town, đội bóng Hạng tư đã làm nên cuộc lật đổ trước Man United ở vòng hai, tiếp tục đánh bại đội Hạng nhất Sheffield Wednesday để có vé vào vòng 4…

Rạng sáng 25-9, bốn "ông lớn" Tottenham, Man City, Newcastle và Arsenal sẽ có trận ra quân tại vòng ba League Cup

Tin liên quan

Man United chấp nhận bị loại ở League Cup dù đối thủ dùng cầu thủ không hợp lệ

Man United chấp nhận bị loại ở League Cup dù đối thủ dùng cầu thủ không hợp lệ

(NLĐO) - Man United quyết định không kháng cáo dù Grimsby Town đã sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu trong chiến thắng gây sốc ở vòng 2 League Cup.

Grimsby tạo cú sốc lịch sử, loại Man United khỏi League Cup

(NLĐO) - Man United trải qua cú sốc nặng nề đầu mùa khi bị đội bóng Giải Hạng tư là Grimsby Town loại khỏi League Cup ngay từ vòng hai rạng sáng 28-8.

Wolverhampton ngược dòng cảm xúc, đại phá West Ham ở League Cup

(NLĐO) - Vào sân ở cuối trận, Jorgen Strand Larsen ghi liền hai bàn trong vòng 3 phút, mang về chiến thắng 3-2 đầy cảm xúc cho Wolverhampton trước West Ham.

vòng 3 League Cup Liverpool 2-1 Southampton Alexander Isak Hugo Ekitike Liverpool
