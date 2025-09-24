Ekitike làm người hùng lẫn tội đồ, Liverpool chật vật vượt vòng 3 League Cup

Giữ chân dàn trụ cột cho cuộc chạm trán với Crystal Palace cuối tuần, thế nên HLV Arne Slot chỉ sử dụng đội hình gồm nhiều gương mặt dự bị và cả các tân binh. Đó là lý do lần đầu tiên ở mùa giải năm nay, người ta nhìn thấy thủ thành Giorgio Mamardashvili sát cánh cùng với Joe Gomez, Giovanni Leoni, Wataru Endo, Alexander Isak, Federico Chiesa, Rio Ngumoha… trong màu áo Liverpool.



Liverpool tung ra sân đội hình dự bị tiếp Southampton

Đội hình lắp ghép nên chủ nhà Liverpool thi đấu không thực sự gắn kết, tạo cơ hội cho các chân sút Southampton bắn phá cầu môn của Mamardashvili. Nếu có thêm chút may mắn, đội bóng Hạng nhất Southampton hẳn đã có thể ghi không dưới ba bàn ngay trong nửa giờ thi đấu đầu tiên.

Tân binh 127 triệu bảng Isak "khai hỏa"

Liverpool dù vậy cũng không chịu lép vế khi chất lượng cầu thủ có phần vượt trội. Trong lần hiếm hoi đá chính, Federico Chiesa làm quá tốt vai trò ngòi nổ trên hàng công. Sau vài cơ hội bị bỏ lỡ, phút 43, ngôi sao người Ý cướp được bóng từ đường chuyền hỏng của McCathy rồi kiến tạo cho Alexander Isak ghi bàn.

Hugo Etikite vào sân từ ghế dự bị cũng kịp ghi bàn

Alexander Isak rời sân, nhường chỗ cho Hugo Ekitike ngay đầu hiệp hai nhưng ở phần sân ngược lại, hàng công Southampton mới tạo được dấu ấn. Họ khoét sâu, tận dụng những sai sót của hàng thủ Liverpool để ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút do công của Shea Charles.

Tấm thẻ đỏ biến Ekitike thành "tội đồ" ngay sau khi ghi bàn

Kịch tính của màn so tài tại sân Anfield được đẩy lên cao ở những phút cuối. Hugo Ekitike tỏa sáng ở phút 85 với pha băng cắt dứt điểm chuẩn xác từ đường chuyền của Federico Chiesa, đưa Liverpool vượt lên dẫn 2-1.

Tuy nhiên, niềm vui của anh nhanh chóng biến thành tai họa: Trong lúc cởi áo ăn mừng, Ekitike nhận ngay thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu. Liverpool buộc phải chơi thiếu người trong khoảng thời gian còn lại.

Chiesa chơi hay nhất trận trong vai trò kiến tạo

Southampton dồn toàn lực tìm bàn gỡ, nhưng hàng thủ Liverpool đã đứng vững để giữ trọn chiến thắng. Có đôi chút lo lắng khi hậu vệ trẻ Giovanni Leoni dính chấn thương nặng, phải rời sân bằng cáng và Ekitike sẽ phải vắng mặt trong chuyến làm khách trước Crystal Palace cuối tuần này vì "tấm thẻ phạt ngu ngốc", lời chỉ trích không kiêng nể sau trận của HLV Arne Slot.