Man United chấp nhận bị loại ở League Cup dù đối thủ dùng cầu thủ không hợp lệ

Grimsby Town đăng ký tân binh Clarke Oduor muộn đúng… một phút, vào lúc 12 giờ 01 phút thay vì hạn chót 12 giờ ngày 26-8 giờ London, tức một ngày trước trận đấu với Man United. Trận này, Oduor vào sân từ phút 73 và là cầu thủ duy nhất phía Grimsby Town đá hỏng ở loạt luân lưu.

Man United thua đội bóng hạng Tư của Clarke Oduor ở loạt luân lưu

Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 2-2 trong giờ thi đấu chính thức trước khi Man United thua với tỉ số 11-12 ở loạt sút luân lưu và phải dừng bước. Grimsby Town đã chủ động báo cáo việc đăng ký trễ hạn với Ban tổ chức EFL và bị phạt 20.000 bảng, trong đó 10.000 bảng được treo đến hết mùa 2025-2026 và sẽ bị kích hoạt nếu tái phạm ở bất kỳ giải đấu nào thuộc EFL.

"Việc đăng ký Oduor bị chậm một phút do sự cố máy tính, chúng tôi không cố ý. Câu lạc bộ đã minh bạch tự báo cáo ngay khi phát hiện ra vấn đề.

Chúng tôi nhận thức tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định và đã điều chỉnh quy trình để tránh tái diễn. Grimsby Town cam kết duy trì các tiêu chuẩn chuyên nghiệp cao nhất" - Grimsby nêu trong thông báo.

Grimsby Town gây sốc giải đấu League Cup khi loại Man United

Quyết định của Man United gây nhiều tranh cãi bởi người hâm mộ kêu gọi EFL loại Grimsby Town hoặc tổ chức đá lại trận đấu. Từng có tiền lệ với những án phạt nặng tay cho các trường hợp vi phạm tương tự. Liverpool từng bị phạt 200.000 bảng năm 2019 vì đưa Pedro Chirivella vào sân khi chưa đủ điều kiện thi đấu, trong khi Barnsley bị loại khỏi FA Cup 2023 sau sai sót nhân sự.

"Ông lớn" Man United dừng chân ở League với thất bại khó tin

Tuy nhiên, sau khi cân nhắc, Man United chọn cách chấp nhận kết quả. Truyền thông Anh cho rằng CLB không muốn kéo dài vụ việc, đồng thời tôn trọng tinh thần thi đấu của đối thủ. Thất bại này khiến Man United sớm chia tay League Cup, trong khi Grimsby Town tiếp tục hành trình lịch sử, bất chấp việc bị phạt vì sự cố đăng ký cầu thủ hi hữu.