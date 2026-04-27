Thời sự

El Nino mạnh sắp xuất hiện, từng khu vực ở Việt Nam chịu tác động ra sao?

Thùy Linh

(NLĐO) - Với tác động của El Nino, lượng mưa dự báo thiếu hụt so với trung bình nhiều năm, đặc biệt khu vực Bắc Bộ, Nam Bộ.

El Nino là hiện tượng khí hậu liên quan tới sự ấm lên bất thường của nước biển ở vùng trung tâm và phía Đông Thái Bình Dương hoặc các khu vực biển nhiệt đới. Hiện tượng này làm thay đổi mô hình thời tiết toàn cầu, thường xuất hiện với chu kỳ 2-7 năm và kéo dài 9-12 tháng.

Tác động El Nino 2026 đến thời tiết và nguồn nước tại Việt Nam - Ảnh 1.

Cảnh báo nguy cơ thiếu nước, hạn hán do tác động của El Nino

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) vừa công bố ghi nhận nhiệt độ bề mặt nước biển tăng nhanh, cho thấy khả năng cao El Nino sẽ phát triển trong tháng 5-7.

Ở Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định khả năng hiện tượng El Nino xuất hiện vào nửa cuối năm 2026 và duy trì trạng thái đến năm 2027. Nhận định tương tự các năm El Nino mạnh 1997 - 1998 và 2023 - 2024. Nhiệt độ trung bình tại các khu vực cao hơn trung bình nhiều năm.

Lượng mưa các khu vực phổ biến thiếu hụt so với trung bình nhiều năm, đặc biệt khu vực Bắc Bộ, Nam Bộ. Nguy cơ những tháng đầu năm 2027, nguồn nước trên các khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và sông Mê Kông có khả năng thiếu hụt so với trung bình nhiều năm.

Dự báo tác động của El Nino tới từng khu vực

Khu vực Bắc Bộ: Tháng 5, tháng 8 và tháng 10-2026, tổng lượng mưa ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Tháng 6-2026, tổng lượng mưa tại Tây Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ, phổ biến cao hơn từ 5 - 20% so với trung bình nhiều năm, các khu vực còn lại phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Tháng 7-2026, tổng lượng mưa phổ biến cao hơn từ 5 - 10% so với trung bình nhiều năm. Tháng 9, tháng 11 và tháng 12-2026, tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn từ 5 - 20% so với trung bình nhiều năm.

Khu vực Trung Bộ: Tháng 5 và tháng 8-2026, tổng lượng mưa phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Tháng 6-2026, tổng lượng mưa tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế phổ biến cao hơn từ 5 - 20% so với trung bình nhiều năm, tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Tháng 7-2026, tổng lượng mưa phổ biến cao hơn từ 5 - 10% so với trung bình nhiều năm, riêng khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, tổng lượng mưa phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Tháng 9-2026 đến 12-2026, tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn từ 5 - 20% so với trung bình nhiều năm.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Tháng 5-2026 đến 6-2026, tổng lượng mưa ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Tháng 7-2026, tổng lượng mưa phổ biến cao hơn từ 5 - 10% so với trung bình nhiều năm. Tháng 8-2026 đến 9-2026, tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Tháng 10-2026 đến 12-2026 tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn từ 5-20% so với trung bình nhiều năm.

Cùng với đó, từ tháng 5-2026 đến tháng 12-2026, tổng lượng dòng chảy đến các hồ chứa lớn và trên các sông chính phổ biến ở mức thiếu hụt so với trung bình nhiều năm.

Nguy cơ xảy ra hạn hán thiếu nước cục bộ ở những nơi ngoài vùng cấp nước của các công trình thủy lợi tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng từ tháng 6-2026 đến 8-2026.

Từ tháng 5-2026 đến 12-2026, tổng lượng dòng chảy từ thượng lưu sông Mê Kông về hạ lưu Đồng bằng Sông Cửu Long ở mức thiếu hụt so với trung bình nhiều năm và mùa lũ năm 2024, 2025.

Từ năm 2000, tần suất và thời gian hạn hán đã tăng 29%

(NLĐO)- Tần suất và thời gian hạn hán đã tăng 29% kể từ năm 2000, nếu không có hành động khẩn cấp, hạn hán có thể ảnh hưởng đến hơn 3/4 dân số thế giới vào năm 2050.

Cà Mau công bố tình huống khẩn cấp hạn hán tại 2 địa phương

(NLĐO) - Hạn hán gay gắt không chỉ gây thiệt hại về cơ sở hạ tầng mà còn làm hàng ngàn hộ dân ở Cà Mau phải sống trong cảnh thiếu nước ngọt sinh hoạt

Khẩn cấp ứng phó hạn hán

Các biện pháp khẩn cấp đang được nhiều địa phương triển khai nhằm giúp người dân không bị thiếu nước sinh hoạt, tưới tiêu do hạn hán diễn ra trên diện rộng ở các tỉnh, thành ĐBSCL, khu vực miền Trung và Tây Nguyên

