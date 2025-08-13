HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
AI 365

Elon Musk bất ngờ kiện Apple vì đã làm điều này trên App Store

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Tỉ phú công nghệ Elon Musk cho rằng Apple đã không công bằng khi không đưa ứng dụng X hay chatbot Grok của xAI vào danh sách ứng dụng iOS được đề xuất.

Theo The Verge, Elon Musk cho biết công ty trí tuệ nhân tạo xAI của ông “sẽ tiến hành hành động pháp lý ngay lập tức” chống lại Apple, cáo buộc hãng này thao túng xếp hạng trên App Store để ưu ái các ứng dụng AI đối thủ.

Apple không công bằng?

Trong loạt bài đăng trên X tối 11-8 (giờ Mỹ), Elon Musk cho rằng Apple đã không công bằng khi không đưa ứng dụng X hay chatbot Grok của xAI vào danh sách ứng dụng iOS được đề xuất, buộc ông phải khởi kiện.

“Apple đang hành xử theo cách khiến bất kỳ công ty AI nào ngoài OpenAI đều không thể đạt vị trí số 1 trên App Store. Đây là hành vi vi phạm luật chống độc quyền" - ông Musk viết.

“Tại sao Apple từ chối đưa X hoặc Grok vào mục ‘Must Have’ trong khi X là ứng dụng tin tức số 1 toàn cầu và Grok đứng thứ 5 trong tất cả ứng dụng?” - tỉ phú Musk chất vấn.

Tuy nhiên, Musk chưa đưa ra bằng chứng và chưa rõ liệu ông đã chính thức nộp đơn kiện hay chưa.

Theo Apple, App Store được thiết kế để "công bằng và không thiên vị"...; giới thiệu hàng ngàn ứng dụng thông qua bảng xếp hạng, gợi ý dựa trên thuật toán và danh sách tuyển chọn thủ công bởi chuyên gia với tiêu chí khách quan".

Elon Musk bất ngờ kiện Apple vì đã làm điều này trên App Store- Ảnh 1.

Ứng dụng Grok trên App Store

Hiện tại, ChatGPT đang giữ vị trí ứng dụng iPhone miễn phí hàng đầu tại Mỹ, còn Grok đứng thứ 6. Đáng chú ý, hồi tháng 1-2025, DeepSeek AI của Trung Quốc từng vượt ChatGPT lên vị trí số 1, cho thấy các ứng dụng ngoài OpenAI vẫn có thể đứng đầu.

Trước đây, Elon Musk từng bị cáo buộc điều chỉnh thuật toán của X (trước là Twitter) sau khi mua lại vào năm 2022 để ưu tiên hiển thị bài viết của mình.

Một nghiên cứu năm 2024 cũng chỉ ra rằng nội dung từ tài khoản mà Musk được đẩy mạnh hiển thị. Ngoài ra, hồi tháng 6-2025, chatbot Grok bị phát hiện tham khảo ý kiến Musk trước khi trả lời một số câu hỏi nhạy cảm.

Ông Elon Musk và Apple cũng từng nhiều lần đối đầu. Là đồng sáng lập OpenAI, Musk sau đó rời công ty và nhiều lần kiện, thậm chí đề nghị mua lại với giá 97,4 tỉ USD nhưng bị từ chối.

Sau khi OpenAI hợp tác với Apple để tích hợp ChatGPT vào iPhone, iPad và Mac năm ngoái, ông chủ  hãng xe điện Tesla từng tuyên bố sẽ cấm thiết bị Apple tại các công ty của mình nếu công nghệ của OpenAI được tích hợp sâu vào hệ điều hành.

