Ngô Lỗi quyết kiện đến cùng

Ngày 19-1, Văn phòng luật sư tiếp nhận ủy thác của Ngô Lỗi, công bố khởi kiện blogger Bạch San San, người công khai đăng bài viết bán ảnh "giường chiếu" của nam diễn viên.

"Tài khoản mạng xã hội weibo trên đã công khai đăng tải những ngôn từ phỉ báng nhắm vào phía Ngô Lỗi, nhằm mục đích bôi nhọ ác ý, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh và có dấu hiệu xâm phạm quyền lợi. Chúng tôi được ủy thác để kiện tài khoản trên ra tòa, hiện đã hoàn tất việc nộp tài liệu lập án" - trong công bố có đoạn viết.

Tài tử Ngô Lỗi bỗng dưng... bị bóc phốt

Việc kiện tụng sẽ tiếp tục theo đúng quy định pháp luật, phía nguyên đơn có thể yêu cầu bị đơn chịu trách nhiệm pháp lý như công khai xin lỗi, bồi thường thiệt hại…

Ngày 18-1, tài khoản mạng xã hội Bạch San San gây sốt khi đăng tải bài viết tố Ngô Lỗi với nội dung: "Ảnh giường chiếu của anh ta ai mà đi mua với giá 10.000 nhân dân tệ chứ", "Đến giờ mới bán được 20.000 nhân dân tệ, những gì mà Ngô Lỗi anh nợ tôi lấy gì trả đây?"…

Ban đầu, blogger này không nhắc trực tiếp tên Ngô Lỗi, nhưng đến bài đăng sau thì gọi thẳng tên nam diễn viên. Cô tự cho là người yêu cũ Ngô Lỗi và sau đó còn tung thông tin gây sốc là từng có mối quan hệ với nhiều sao nam.

Tuy nhiên, Bạch San San không đưa bức ảnh, tin nhắn, hay các file ghi âm như những người đẹp bóc phốt trước đây. Vụ việc khiến cư dân mạng xôn xao nhưng ê-kíp Ngô Lỗi đã ngay lập tức bác bỏ toàn bộ cáo buộc.

"Những thông tin về Ngô Lỗi ồn ào mới đây là sai sự thật và vô căn cứ. Chúng tôi đã ủy thác cho luật sư thu thập bằng chứng, sẽ kiên quyết truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với những người vi phạm pháp luật. Chúng tôi yêu cầu các nền tảng, phương tiện truyền thông ngừng lan truyền các thông tin sai sự thật này. Chúng tôi sẽ truy cứu đến cùng mọi hành vi phỉ báng, tuyệt đối không tha thứ" - tuyên bố từ ê-kíp nam diễn viên.

Đầu năm 2026, showbiz Hoa ngữ đã có nhiều vụ bóc phốt chấn động từ loạt "hot girl"

Ngô Lỗi là nam diễn viên nổi tiếng, được mệnh danh "em trai quốc dân". Anh từng đóng cách phim: "Thiên trường địa cửu", "Truy tìm cổ vật", "Kỳ tích: Theo đuổi cầu vồng", "Vô ảnh", "Sủng ái", "Mùa hè tương lai", "Cỏ cây nhân gian", "Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên", "Nữ y Minh Phi truyện", "Thiếu nữ toàn phong 2", "Đấu phá Thương Khung", "Trường ca hành", "Tinh hà xán lạn"…

Trước Ngô Lỗi, làng giải trí Hoa ngữ ồn ào bởi blogger Tư Hiểu Địch, có nickname là "iamroosie" (còn được gọi "Hồng tỷ") tự khoe có mối quan hệ tình ái riêng tư, mập mờ với loạt sao nam đình đám của làng giải trí.

"Em trai quốc dân" quyết kiện đến cùng

Trong số những nam ngôi sao được nhắc tên gồm: Lộc Hàm, Phạm Thừa Thừa, Lâm Canh Tân, Đàn Kiện Thứ, Thái Từ Khôn, Hoàng Minh hạo, Chu Kỳ, Trương Nhất Sơn, Lý Vấn Hàn… Ngô Diệc Phàm đang ngồi tù cũng được nhắc tên trong danh sách.

Ngay khi thông tin lan tỏa, hàng loạt ê-kíp (studio) lên tiếng bác bỏ. Ê-kíp của Lộc Hàm phủ nhận toàn bộ thông tin, cho biết đã khởi động các thủ tục pháp lý để bảo vệ danh dự và quyền lợi hợp pháp.

Các ê kíp của Phạm Thừa Thừa, Lâm Canh Tân, Hoàng Minh Hạo, Vương An Vũ, Đàn Kiện Thứ đều phủ nhận, gọi là "bịa đặt vô căn cứ", ủy thác luật sư xử lý.

"Hồng tỷ" này bị một tài khoản mạng xã hội weibo tự xưng là công ty quản lý truyền thông riêng của cô đăng thông cáo khởi kiện, đòi bồi thường số tiền lớn.