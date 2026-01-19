HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

"Em trai quốc dân" Ngô Lỗi kiện sau khi bị "gái xinh" bóc phốt

Minh Khuê

(NLĐO) - Ngô Lỗi trở thành mỹ nam tiếp theo của làng giải trí Hoa ngữ vướng lùm xùm với "hot girl". Anh quyết kiện để chứng minh trong sạch.

Ngô Lỗi quyết kiện đến cùng

Ngày 19-1, Văn phòng luật sư tiếp nhận ủy thác của Ngô Lỗi, công bố khởi kiện blogger Bạch San San, người công khai đăng bài viết bán ảnh "giường chiếu" của nam diễn viên.

"Tài khoản mạng xã hội weibo trên đã công khai đăng tải những ngôn từ phỉ báng nhắm vào phía Ngô Lỗi, nhằm mục đích bôi nhọ ác ý, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh và có dấu hiệu xâm phạm quyền lợi. Chúng tôi được ủy thác để kiện tài khoản trên ra tòa, hiện đã hoàn tất việc nộp tài liệu lập án" - trong công bố có đoạn viết.

"Em trai quốc dân" Ngô Lỗi kiện sau khi bị hot girl bóc phốt - Ảnh 1.

Tài tử Ngô Lỗi bỗng dưng... bị bóc phốt

Việc kiện tụng sẽ tiếp tục theo đúng quy định pháp luật, phía nguyên đơn có thể yêu cầu bị đơn chịu trách nhiệm pháp lý như công khai xin lỗi, bồi thường thiệt hại…

Ngày 18-1, tài khoản mạng xã hội Bạch San San gây sốt khi đăng tải bài viết tố Ngô Lỗi với nội dung: "Ảnh giường chiếu của anh ta ai mà đi mua với giá 10.000 nhân dân tệ chứ", "Đến giờ mới bán được 20.000 nhân dân tệ, những gì mà Ngô Lỗi anh nợ tôi lấy gì trả đây?"…

Ban đầu, blogger này không nhắc trực tiếp tên Ngô Lỗi, nhưng đến bài đăng sau thì gọi thẳng tên nam diễn viên. Cô tự cho là người yêu cũ Ngô Lỗi và sau đó còn tung thông tin gây sốc là từng có mối quan hệ với nhiều sao nam.

Tuy nhiên, Bạch San San không đưa bức ảnh, tin nhắn, hay các file ghi âm như những người đẹp bóc phốt trước đây. Vụ việc khiến cư dân mạng xôn xao nhưng ê-kíp Ngô Lỗi đã ngay lập tức bác bỏ toàn bộ cáo buộc.

"Những thông tin về Ngô Lỗi ồn ào mới đây là sai sự thật và vô căn cứ. Chúng tôi đã ủy thác cho luật sư thu thập bằng chứng, sẽ kiên quyết truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với những người vi phạm pháp luật. Chúng tôi yêu cầu các nền tảng, phương tiện truyền thông ngừng lan truyền các thông tin sai sự thật này. Chúng tôi sẽ truy cứu đến cùng mọi hành vi phỉ báng, tuyệt đối không tha thứ" - tuyên bố từ ê-kíp nam diễn viên.

Đầu năm 2026, showbiz Hoa ngữ đã có nhiều vụ bóc phốt chấn động từ loạt "hot girl"

Ngô Lỗi là nam diễn viên nổi tiếng, được mệnh danh "em trai quốc dân". Anh từng đóng cách phim: "Thiên trường địa cửu", "Truy tìm cổ vật", "Kỳ tích: Theo đuổi cầu vồng", "Vô ảnh", "Sủng ái", "Mùa hè tương lai", "Cỏ cây nhân gian", "Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên", "Nữ y Minh Phi truyện", "Thiếu nữ toàn phong 2", "Đấu phá Thương Khung", "Trường ca hành", "Tinh hà xán lạn"…

Trước Ngô Lỗi, làng giải trí Hoa ngữ ồn ào bởi blogger Tư Hiểu Địch, có nickname là "iamroosie" (còn được gọi "Hồng tỷ") tự khoe có mối quan hệ tình ái riêng tư, mập mờ với loạt sao nam đình đám của làng giải trí.

"Em trai quốc dân" Ngô Lỗi kiện sau khi bị hot girl bóc phốt - Ảnh 2.

"Em trai quốc dân" quyết kiện đến cùng

Trong số những nam ngôi sao được nhắc tên gồm: Lộc Hàm, Phạm Thừa Thừa, Lâm Canh Tân, Đàn Kiện Thứ, Thái Từ Khôn, Hoàng Minh hạo, Chu Kỳ, Trương Nhất Sơn, Lý Vấn Hàn… Ngô Diệc Phàm đang ngồi tù cũng được nhắc tên trong danh sách.

Ngay khi thông tin lan tỏa, hàng loạt ê-kíp (studio) lên tiếng bác bỏ. Ê-kíp của Lộc Hàm phủ nhận toàn bộ thông tin, cho biết đã khởi động các thủ tục pháp lý để bảo vệ danh dự và quyền lợi hợp pháp.

Các ê kíp của Phạm Thừa Thừa, Lâm Canh Tân, Hoàng Minh Hạo, Vương An Vũ, Đàn Kiện Thứ đều phủ nhận, gọi là "bịa đặt vô căn cứ", ủy thác luật sư xử lý.

"Hồng tỷ" này bị một tài khoản mạng xã hội weibo tự xưng là công ty quản lý truyền thông riêng của cô đăng thông cáo khởi kiện, đòi bồi thường số tiền lớn.

Tin liên quan

Thêm "Hồng tỷ" gây sốc, tự xưng quan hệ mập mờ với loạt mỹ nam

Thêm "Hồng tỷ" gây sốc, tự xưng quan hệ mập mờ với loạt mỹ nam

(NLĐO) - Blogger Tư Hiểu Địch, có nickname là "iamroosie" (còn được gọi "Hồng tỷ"), khiến showbiz Hoa ngữ dậy sóng với loạt tiết lộ của mình.

Chủ kênh "bóc phốt" quyết kháng cáo tội phỉ báng mỹ nhân làng nhạc

(NLĐO) - Người điều hành kênh YouTube "Sojang", bị kết tội tạo và phát tán clip sai sự thật về "công chúa Kpop" Jang Won-young, quyết kháng cáo.

YouTuber chuyên "bóc phốt" nghệ sĩ đột ngột qua đời

(NLĐO) - Nam YouTuber chuyên "bóc phốt" nghệ sĩ Hàn Quốc đã tự kết liễu đời mình tại một khách sạn trước khi nghe tuyên án của tòa.

showbiz Hoa ngữ bóc phốt Ngô Lỗi em trai quốc dân ảnh "giường chiếu"
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo