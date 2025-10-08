Đỗ Hoàng Long: nhạc sĩ Gen Z bùng nổ với Ảo ảnh của Tùng Dương

Đỗ Hoàng Long hợp tác cùng Hà Trần và Thùy Chi

Người trong giới nghệ thuật thời gian gần đây biết tới cái tên nhạc sĩ trẻ Gen Z Đỗ Hoàng Long. Nam nhạc sĩ Gen Z sinh năm 2000, là thành viên của ban nhạc Hoài Sa và được nhạc sĩ nổi tiếng dìu dắt trên bước đường làm nghề.

Đỗ Hoàng Long dần khẳng định vị thế trong nghề khi đảm nhiệm vai trò Music Producer (nhà sản xuất âm nhạc) trong cuộc thi Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024; sáng tác ca khúc đậm tính thể nghiệm - "Ảo Ảnh" - cho divo Tùng Dương cũng như ca khúc chủ đề cho cuộc thi Mr. World Vietnam 2024 - "Angle".

Nhạc sĩ Đỗ Hoàng Long lần đầu "lộ diện" với album đầu tay "Hãy nói" đầy khác biệt. Album không chỉ là một album phòng thu, đó là tuyên ngôn nghệ thuật của một nhạc sĩ trẻ thuộc thế hệ Gen Z, người lựa chọn âm nhạc như chiếc gương phản chiếu những mảng sáng, tối của con người hiện đại.

Với chủ đề "Từ bóng tối xã hội đến ánh sáng nội tâm", album gồm 8 ca khúc, mỗi bài mang một lát cắt riêng về đời sống, cảm xúc và mâu thuẫn nội tâm mà giới trẻ đương đại đang phải đối mặt.

Nhạc sĩ Đỗ Hoàng Long chia sẻ: "Album được viết ra từ những vết xước – không phải để than vãn, mà để ánh sáng có chỗ đi vào. Với tôi, âm nhạc không thể thay đổi thế giới, nhưng có thể lay động và chữa lành từng con người. "Hãy nói" ra đời với niềm tin đó". Từ cảm hứng cá nhân, "Hãy nói" dần trở thành dự án mang tính xã hội sâu sắc: chạm đến những điều "không ai muốn nói nhưng ai cũng từng cảm nhận", gọi tên những nỗi đau do chính con người gây ra cho nhau, và dẫn người nghe "đi qua bóng tối của xã hội, để thấy ánh sáng trong từng vết nứt".

Sinh ra trong thời kỳ âm nhạc Việt chứng kiến nhiều thay đổi, Đỗ Hoàng Long chọn hướng đi khác biệt: không chạy theo xu hướng thị trường, mà tập trung vào concept, tính chiều sâu của thông điệp và cấu trúc âm nhạc. Với tư duy của một người trẻ hiểu thế giới qua lăng kính đa chiều, Long kết hợp đa thể loại pop, alternative, R&B và electronic trong cùng một dự án, tạo nên diện mạo âm nhạc vừa hiện đại vừa đầy cảm xúc.

Sự kết hợp bùng nổ: top giọng ca hàng đầu gây sốt!

Ca sĩ Hà Trần tại buổi ra mắt của Đỗ Hoàng Long

"Hãy nói" cũng đánh dấu màn chào sân chính thức của một nhạc sĩ Gen Z, người dám đối thoại cùng những tên tuổi gạo cội trong làng nhạc Việt. Sự kết hợp giữa cái nhìn mới mẻ của thế hệ trẻ và trải nghiệm dày dạn của những nghệ sĩ hàng đầu khiến dự án này trở thành một trong những album đáng chú ý nhất năm.

Với mong muốn làm nên "tiếng nói của Gen Z" nhưng vẫn giữ chiều sâu và giá trị nghệ thuật, Đỗ Hoàng Long đã mời ba giọng ca hàng đầu của làng nhạc Việt tham gia.

Diva Hà Trần, người luôn tiên phong trong việc khai phá những giới hạn mới của âm nhạc. Divo Tùng Dương, giọng ca giàu nội lực và cảm xúc, luôn sẵn sàng thử nghiệm với những chất liệu đương đại.

Ca sĩ Thùy Chi, biểu tượng của sự trong trẻo, cảm xúc và tinh tế, đồng thời là "thanh xuân" của rất nhiều người. Sự xuất hiện giữa ba màu giọng độc lập nhưng hòa quyện đã tạo nên một tổng thể âm nhạc phong phú.

Mỗi người đại diện cho một thế hệ, một góc nhìn khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở tinh thần "dám nói - dám đối diện - dám sẻ chia".

Nghệ sĩ chúc mừng Đỗ Hoàng Long

Ngoài ba giọng ca chính, album còn có sự góp mặt của ca sĩ Khánh Linh, Nguyễn Trần Trung Quân và Đông Hùng, tượng trưng cho những cách hát khác biệt, mang đến hơi thở hiện đại và nhịp điệu mạnh mẽ cho "Hãy nói". Sự pha trộn giữa đa thể loại không chỉ giúp album tiếp cận đa dạng đối tượng khán giả, mà còn phản ánh đúng tinh thần thời đại: âm nhạc không còn ranh giới.