"Em xinh say hi" kêu gọi khán giả ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

Tối 11-10, "Em xinh "say hi" concert - Vạn vật đến từ em" đã diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội với sự tham dự của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập báo Nhân Dân Lê Quốc Minh.

Concert "Em xinh say hi" kêu gọi khán giả ủng hộ người dân vùng lũ

Trong không gian âm nhạc đầy cảm xúc, chương trình không chỉ mang đến những giai điệu chạm đến trái tim, mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia và tình đồng bào. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội, Ban Tổ chức concert phát động hoạt động quyên góp ủng hộ đồng bào vùng thiên tai, bão lũ.

Trong phần giao lưu, MC Trấn Thành xúc động chia sẻ: "Nếu như mọi người ở đây, tất cả chúng ta cũng không quên hướng về đồng bào ở những nơi đang gặp khó khăn. Nếu có thể, xin hãy cùng chúng tôi san sẻ một phần yêu thương của mình để giúp đỡ bà con ngoài kia". Anh cho biết, trước đêm diễn, các nghệ sĩ và thí sinh đã quyên góp được 1 tỉ đồng để gửi đến người dân vùng lũ. Các "Em xinh" cũng đến thăm, giao lưu cùng các chiến sĩ công an nhân dân, gửi gắm tinh thần đoàn kết và sẻ chia"

Ban tổ chức cũng công khai số tài khoản Ban vận động cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam và kêu gọi fan của các em xinh ủng hộ đồng bào đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

Mở màn concert là ca khúc "Việt Nam hơn từng ngày", được 30 "em xinh" trình diễn trong trang phục áo dài trắng kết hợp khăn màu hồng. Sự lựa chọn trang phục này không chỉ thể hiện tình yêu với văn hóa dân tộc mà còn tạo nên hình ảnh đẹp và ý nghĩa trên sân khấu, nối tiếp ca khúc "Khát vọng là người Việt" trong concert của "Anh trai say hi".



Với chủ đề "Vạn vật đến từ em", đêm diễn không chỉ dừng lại ở âm nhạc mà còn tôn vinh năng lượng của tình yêu, sự dịu dàng và kiên định của người phụ nữ, nguồn cảm hứng lan tỏa và tạo nên những đổi thay tích cực trong cuộc sống.

Điểm nhấn công nghệ của concert là hệ thống DMX Lift Table gồm 10 bàn nâng hoạt động độc lập, mỗi chiếc có khả năng chịu tải lên tới 1,2 tấn và điều khiển chính xác đến từng milimet. Hệ thống này giúp đạo diễn sân khấu có thể biến sàn diễn thành một không gian động, nơi các khối hình học thay đổi liên tục, tạo hiệu ứng thị giác ba chiều sống động ngay trước mắt khán giả…

Concert có nhiều tiết mục được dàn dựng riêng. "Bắc thang lên hỏi ông trời" do em xinh Bích Phương, Juky San, Quỳnh Anh Shyn, Lamoon, Mỹ Mỹ thể hiện lần đầu tiên tại concert với bản phối mới phù hợp với năng lượng đêm nhạc. Ca khúc "Duyên" cũng được làm mới hoàn toàn với sự tham gia của NSND Thanh Ngoan, kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại, đưa công nghệ với hệ thống bàn nâng lập trình độc đáo.

"Best of Luck", sáng tác lần đầu tiên được công bố, do 5 "em xinh" Best 5 (Orange, Phương Mỹ Chi, Bích Phương, Lamoon, Lyhan) thể hiện, đánh dấu cột mốc đặc biệt trong hành trình của họ…

Cuối chương trình, clip hành trình của 30 "Em xinh" được trình chiếu, gợi lại những khoảnh khắc trong suốt quá trình tham gia.

Trấn Thành cùng các nghệ sĩ bước ra sân khấu gửi lời cảm ơn: "Từ những cô gái bước vào chương trình với ước mơ, giờ đây 30 "Em xinh" đã trở thành 30 nghệ sĩ tự tin, mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng tích cực. Đêm concert đặc biệt này đánh dấu một chương trọn vẹn, nơi các "Em xinh" sẽ tiếp tục lan tỏa thông điệp "Vạn vật đến từ em", rằng từ phụ nữ, mọi điều tốt đẹp sẽ được khởi nguồn và lan tỏa".