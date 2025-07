EP bất ngờ bùng nổ

Không dài bằng album, nhiều hơn một single, ít tốn hơn MV, EP (Extended Play- đĩa mở rộng), dù không phải là xu hướng mới nhưng bất ngờ bùng nổ bởi chi phí thấp nhưng vẫn đủ để giới thiệu ý tưởng, truyền tải thông điệp đến khán giả.

Lựa chọn lý tưởng

Thị trường nhạc Việt từng bị thống trị bởi những MV bạc tỉ vì hiệu ứng lan tỏa lớn thì nay, cuộc đua nhạc Việt là những chiến binh "EP". Xu hướng phát hành EP lấn át cả album vì những ưu thế nổi trội, đặc biệt phù hợp với thế hệ giọng ca trẻ hiện nay.

EP là một định dạng âm nhạc, thường ngắn hơn album, chứa một số bài hát ít hơn so với album thông thường. Về mặt thời gian, một EP thường dài khoảng 10-20 phút, trong khi một đĩa đơn có thể dưới 10 phút và một album có thể kéo dài từ 30-80 phút. Với số lượng từ 4 đến 6 ca khúc, EP đã trở thành lựa chọn tối ưu thay thế cho album truyền thống dài hơi. Đây là giải pháp lý tưởng không chỉ đáp ứng nhu cầu nghe nhạc nhanh chóng, tiện lợi của khán giả mà còn giúp nghệ sĩ duy trì sự hiện diện đều đặn trên thị trường.

EP “Nhắm mắt, bật nhạc, tắt phone” của Hồ Ngọc Hà. (Ảnh: TPRO)

Một số EP thành công trong năm qua có thể kể đến như: FLVG (Low G ft. tlinh), Suýt 01 (Ngọt), Lặng (Shiki), MỘNG MEE (AMEE), Nhắm mắt, bật nhạc, tắt phone (Hồ Ngọc Hà), Chia tay (Juky San), Duyệt (Hoàng Yến Chibi), Là em (Pháo), SOULBER (Vsoul), FLEXIBLE (Chi Pu), Keep cầm ca (Binz)... Ngoài những cái tên mới như Mỹ Anh, Orange, Thể Thiên, Thoại Nghi, Ánh Sáng Aza... thì các rapper cũng nhập cuộc. Một loạt album như "421" của Karik, "Nhân trần" của Big Daddy, "An" của Lil Wuyn, "The Wxrdies" của Wxrdie, "Medicine" của Coldzy, "FLVR" của Low G kết hợp với tlinh...

Với sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng nghe nhạc trực tuyến như: Spotify, Apple Music, YouTube và SoundCloud, việc tiếp cận âm nhạc trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn bao giờ hết. Khán giả có thể nghe những bản nhạc yêu thích mọi lúc mọi nơi, điều này đã thay đổi thói quen nghe nhạc. Trước đây người nghe có thể kiên nhẫn lắng nghe một album dài, thì hiện nay họ thường ưu tiên những sản phẩm ngắn gọn và dễ dàng tiếp nhận. Chính vì thế, EP - với số lượng bài hát vừa đủ để mang lại sự mới mẻ nhưng không quá dài dòng - trở thành lựa chọn lý tưởng cho cả nghệ sĩ và người nghe.

Chi phí thực hiện một EP rẻ hơn một album, với những nghệ sĩ độc lập hoặc những người mới vào nghề, EP giúp giảm bớt chi phí nhưng vẫn có thể tạo ra một sản phẩm âm nhạc chất lượng. Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền chia sẻ: "Phần lớn nghệ sĩ Việt hiện nay phát hành EP trên nền tảng kỹ thuật số, vì thế số lượt người nghe đôi khi còn nhiều hơn 1 single và thời gian cũng như chiến lược quảng bá sản phẩm cũng rõ ràng hơn. Hơn nữa, khi làm EP, mọi người sẽ tập trung nhiều hơn vào chất lượng bài hát và dễ làm nổi bật được ý tưởng hay thông điệp của nghệ sĩ".

Độc đáo và khác biệt

Theo "Culture Next" từ Spotify, 76% Gen Z cho rằng các xu hướng mới thường gắn liền với những ca khúc có sức lan tỏa mạnh mẽ. Điều đó có nghĩa là thay vì cần đến 4 phút để thuyết phục người nghe, trong thời đại này, con số ấy rút ngắn chỉ còn 15 giây - đúng bằng khoảng thời gian trước khi người xem quyết định lướt qua. Sự thay đổi này cho thấy âm nhạc đang hòa mình vào đời sống một cách sôi động và linh hoạt hơn bao giờ hết.

Xu hướng rút ngắn thời lượng bài hát cũng dẫn đến sự bùng nổ của những ca khúc được ví von là "âm nhạc dành cho người lười", chỉ kéo dài từ 2 đến 3 phút. Trong suốt năm qua, số lượng EP phát hành tăng mạnh, phản ánh một chiến lược tối ưu hóa vừa giúp tiết kiệm chi phí sản xuất, vừa mang lại lợi nhuận mà vẫn có thể kể trọn vẹn câu chuyện âm nhạc. Dù album dài vẫn được xem là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của một ca sĩ, nhưng để thăm dò thị trường hoặc thử nghiệm những phong cách mới mà không chịu quá nhiều rủi ro, EP hay mini album đang là lựa chọn ưu thế hơn.

Hầu hết nghệ sĩ thừa nhận: "Thời nay, MV không còn mang đến những tác dụng lớn về mặt quảng bá như trước đây. Khán giả thích mộc mạc, chân thật, chất lượng chuẩn thay vì sự hoành tráng về mặt thẩm mỹ như trước".

Theo các nhà chuyên môn, MV, album hay EP chỉ là hình thức, điều khán giả cần vẫn là chất lượng. Không bị ràng buộc bởi một chủ đề hay phong cách lớn như album, nghệ sĩ khi thực hiện EP tự do thử nghiệm các thể loại âm nhạc mà bản thân yêu thích. Ít hơn một album, nhiều hơn 1 single, EP vừa vặn cho một nghệ sĩ khai thác, giới thiệu một concept hay câu chuyện ngắn gọn, đủ để tạo sự độc đáo và khác biệt.

"EP cũng mang đến những trải nghiệm âm nhạc trọn vẹn với một câu chuyện âm nhạc liền mạch, giúp khán giả hiểu rõ hơn ý tưởng, thông điệp mà họ muốn truyền tải. Điều này làm phong phú thêm trải nghiệm nghe nhạc, khơi dậy cảm xúc sâu sắc và tạo kết nối mạnh mẽ giữa nghệ sĩ và người hâm mộ" - nhóm nhạc The Men bày tỏ.

EP là một xu hướng tích cực cho Vpop, khi không chỉ chạy đua về số lượng, các nghệ sĩ còn tập trung nhiều vào việc xây dựng không gian âm nhạc hòa hợp cùng concept độc đáo, điều mà một single đơn lẻ không làm được. Nó khiến cho các nghệ sĩ thể hiện rõ cá tính nghệ thuật của mình hơn và khán giả cũng có nhiều lựa chọn hơn một ca khúc, một MV.