MV ca nhạc như phim điện ảnh

MV (video ca nhạc) "Cánh chim phượng hoàng" của ca sĩ Tùng Dương là sản phẩm gây chú ý bởi sự hoàn mỹ về chất lượng âm nhạc, ý tưởng, thông điệp, đặc biệt là phần kỹ xảo đẹp như phim điện ảnh.

Khán giả không thể rời mắt

MV "Cánh chim phượng hoàng" kể câu chuyện huyền sử nước Việt với mẹ Âu Cơ, rồi qua bao thăng trầm lịch sử với tấm gương các nữ tướng, những Mẹ Việt Nam anh hùng "vì Tổ quốc bao đau thương cũng gánh… đàn bà Việt Nam là đất là nước là cánh đồng tình mẹ mênh mông" cho tới những phụ nữ trong xã hội hiện đại hôm nay "làm đẹp cho bản thân mình và làm đẹp cho đời".

MV “Cánh chim phượng hoàng” của ca sĩ Tùng Dương thu hút sự chú ý. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Để tạo điểm nhấn cho MV "Cánh chim phượng hoàng", đạo diễn Nguyễn Trương Kiên (Zodiac II) và Nguyễn Hữu Hoàng đã quay 114 shot quay với 8 bối cảnh. Tất cả shot quay đều thực hiện kỹ xảo tân tiến. "Cánh chim phượng hoàng" là MV có khối lượng VFX (Visual Effect - kỹ xảo hình ảnh) lớn nhất Việt Nam cho tới nay. Phần hình ảnh quan trọng nhất và ấn tượng nhất có lẽ là chim phượng hoàng do Duy Nguyễn - Giám đốc nghệ thuật của Công ty Riot Games (nổi tiếng với các tựa game League of Legends, Valorant...), đang làm việc tại Singapore - thực hiện. MV này mất 5 tháng để hoàn thành phần hậu kỳ với nhiều điều đặc biệt lần đầu tiên xuất hiện trong một MV ca nhạc tại Việt Nam.

Trước đó, đa số khán giả đều thích MV "Hỏa ca" - bài hát chủ đề của chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" 2024 và MV "The stars" của "Anh trai say hi" 2024. Cả hai MV đều được đầu tư kỹ về bối cảnh, các set quay chỉn chu về đồ họa, hiệu ứng. Những khung hình đặc tả ngoại hình, những bước đi cực chất của các "anh trai" khiến khán giả không thể rời mắt. Hiệu ứng kỹ xảo của cả 2 MV được đánh giá sánh ngang với loạt MV đang gây sốt của K-pop như "Supernova", "Armageddon".

Sự trở lại mới đây của ca sĩ Ngọc Khuê với album "Dạo chơi" khiến khán giả bất ngờ. Cảm xúc đó không chỉ đến bởi sự tái xuất sau 16 năm im ắng mà còn bởi tư duy tái xuất đầy thú vị của giọng ca "Chuồn chuồn ớt". Vẫn là các ca khúc gắn liền với cái tên Ngọc Khuê như "Chuồn chuồn ớt", "Bên bờ ao nhà mình", "Giọt sương bay lên", "Bà tôi", "Cò lả", "Bèo dạt mây trôi", "Xe chỉ luồn kim", "Qua cầu gió bay"... nhưng các ca khúc thú vị hơn khi được khoác áo mới với màu sắc điện tử của ambient, deep house, word music, trap, hip hop...

Không chỉ vậy, Ngọc Khuê còn viết lời rap trong các bài dân ca quan họ, mang đến sức trẻ và sinh khí mới cho những ca khúc đã quá quen thuộc. Ngọc Khuê cũng đã kết hợp công nghệ cao vào sản phẩm. "Dạo chơi" là đĩa nhạc dân gian đầu tiên kết hợp với công nghệ Dolby Atmos, không gian âm thanh 3D đa chiều, sống động. Nữ ca sĩ cho biết thay vì dồn sức để làm MV, cô chọn đầu tư vào công nghệ để khán giả có thể trải nghiệm âm nhạc một cách hứng khởi và thích thú nhất. Hiện các nền tảng nghe nhạc trực tuyến như Apple Music, Tidal… cũng hỗ trợ công nghệ này nên khán giả có thể thuận tiện nghe dưới định dạng nhạc số.

Hướng đi thú vị

Thật ra việc ứng dụng kỹ xảo điện ảnh vào MV đã được ca sĩ lựa chọn từ vài năm trước. Ca sĩ Young Uno từng tạo ấn tượng mạnh với MV "Hà Nội Chill" khi MV được dựng hoàn toàn bằng công nghệ 3D và kỹ xảo điện ảnh. Trong "Tia sáng cuối cùng", sản phẩm kết hợp của NSND Bạch Tuyết với rapper Wowy, khán giả ấn tượng khi sản phẩm này sử dụng nghệ thuật tạo hình AI (trí tuệ nhân tạo) và công nghệ 3D projector mapping tạo nên một vũ trụ nửa ảo nửa thật, chứa đựng thông điệp luân hồi. Đạo diễn La Zung cho biết đây là một trong những MV đầu tiên tại Việt Nam sử dụng công nghệ tiên tiến này.

Khi thị hiếu của khán giả ngày một nâng cao, việc đầu tư vào hiệu ứng thị giác trong các sản phẩm quảng cáo hiện đại luôn được chú trọng nhằm mang đến phản hồi, tương tác tích cực nhất cho các thương hiệu. Từ đó, VFX đã trở thành phương thức hữu ích, mang đến những khung ảnh lôi cuốn và thu hút người xem đã vượt khỏi phạm vi của điện ảnh. Để thu hút khán giả, những sản phẩm âm nhạc của ca sĩ cũng không nằm ngoài cuộc chơi nâng cấp này như: MV "See Tình" (Hoàng Thùy Linh), MV "Trời giấu trời mang đi" (Amee x ViruSs)…

Các công ty VFX tại Việt Nam hiện đều đã trang bị các phần mềm như Houdini, Unreal Engine, Maya, Nuke, ZBrush, Blender - những công cụ mạnh mẽ và phổ biến trong ngành kỹ xảo điện ảnh. Những phần mềm này không chỉ giúp tạo ra các hiệu ứng chân thực mà còn tối ưu hóa quy trình làm việc, giúp sản phẩm hoàn thiện nhanh chóng nhưng vẫn bảo đảm chất lượng.

Các công ty VFX Việt Nam còn áp dụng công nghệ motion capture (quay chuyển động), giúp ghi lại các chuyển động của con người hay các đối tượng trong không gian 3D, từ đó tạo ra các nhân vật hoặc hiệu ứng cực kỳ sống động và chân thực. Việc sử dụng công nghệ này thường được sử dụng trong các dự án phim. Và nay nó được giới ca sĩ áp dụng cho các sản phẩm MV của mình. Nhờ vậy, MV hiện nay trở nên hấp dẫn và bắt mắt hơn, thu hút được sự chú ý của người xem.

Giới chuyên môn nhận định sự lấn sân của AI vào lĩnh vực kỹ xảo ngày càng lớn và thị trường MV Việt cũng không đứng ngoài cuộc. Công nghệ AI đang giúp tối ưu hóa quy trình sản xuất kỹ xảo, giảm thời gian và chi phí. Các thuật toán AI có thể hỗ trợ trong việc tạo ra hiệu ứng chân thực hơn, đặc biệt là trong các lĩnh vực như facial animation (hoạt hình khuôn mặt) và motion tracking (theo dõi chuyển động).

Vừa qua nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2025), đạo diễn Phạm Vĩnh Khương đã ra mắt MV "Áo trắng sau đêm trắng". Đây là một tác phẩm nghệ thuật tôn vinh ngành y, đồng thời đánh dấu bước tiến đột phá trong việc ứng dụng AI vào điện ảnh Việt Nam. Đạo diễn Phạm Vĩnh Khương cho biết: "Tôi muốn bộ phim này không chỉ là một lời tri ân mà còn giúp khán giả hiểu hơn về nỗi vất vả của các y - bác sĩ. Công nghệ AI giúp tái hiện những câu chuyện ấy theo cách chân thực và sinh động nhất".

Điểm nhấn đặc biệt của "Áo trắng sau đêm trắng" chính là việc toàn bộ khâu sản xuất - từ hình ảnh đến âm nhạc - đều được thực hiện hoàn toàn bằng AI. Kỹ xảo hình ảnh, phục dựng bối cảnh, hiệu ứng 3D đến hậu kỳ cũng đều sử dụng AI. MV "Áo trắng sau đêm trắng" được xem là bước đệm cho dự án phim điện ảnh cùng tên, dự kiến ra mắt vào ngày 27-2-2026.

Theo các nhà chuyên môn, ứng dụng VFX là yếu tố cần thiết để một sản phẩm dễ dàng đến với khán giả và đạt Top Trending. Các sản phẩm có sự can thiệp của VFX luôn đạt hiệu quả cao - không chỉ hấp dẫn về nội dung, thính giác mà còn cả thị giác. Nhờ VFX và sự phổ dụng của hiệu ứng kỹ xảo trong các MV đã giúp sản phẩm tiếp cận khán giả sâu sắc hơn, góp phần truyền tải thông điệp, tinh thần của nhà sản xuất đến với công chúng hiệu quả hơn.