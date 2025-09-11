Erling Haaland: Mối hiểm họa từ vòng loại World Cup đến Ngoại hạng Anh

Vừa ghi bàn duy nhất vào lưới Phần Lan ở trận giao hữu vài ngày trước đó, Erling Haaland khiến cả châu Âu phải ngả mũ ngưỡng mộ khả năng "sát thủ" khi ghi 5 bàn và thực hiện 2 pha kiến tạo trong chiến thắng tưng bừng 11-1 của tuyển Na Uy trước Moldova tại vòng loại World Cup.



Erling Haaland 5 lần xé lưới thủ thành Cristian Avram của Moldova

Trong bối cảnh dàn sao đình đám ở Ngoại hạng Anh như Viktor Gyokeres (Arsenal), Benjamin Sesko (Man United), Hugo Ekitike (Liverpool) hay Alexander Isak (Liverpool) chưa để lại nhiều dấu ấn ở đợt FIFA Days tháng 9, Haaland tiếp tục khẳng định vị thế "số 9" hay nhất châu Âu, và cả thế giới.

Từ đầu mùa, Haaland đã 9 lần ghi bàn chỉ sau năm trận đấu ở cả CLB Man City lẫn tuyển quốc gia. "Quái vật" Haaland cũng kịp ghi đúng 9 bàn sau năm trận cho tuyển Na Uy từ tháng 3-2025, thành tích giúp anh độc chiếm ngôi đầu danh sách "Vua phá lưới" vòng loại World Cup khu vực châu Âu.

Haaland dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới" vòng loại World Cup

Ghi đến 48 bàn thắng sau 45 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia, ở tuổi 25, Haaland đã và đang tạo ra cho chính mình bản thành tích mà không phải bất kỳ chân sút tên tuổi nào cũng có thể chạm tay tới. Anh trở thành người đầu tiên ghi 5 bàn trong một trận vòng loại World Cup tại châu Âu kể từ khi Hans Krankl ghi 6 bàn cho tuyển Áo trước Malta năm 1977.

Cả 5 bàn thắng và 2 pha kiến tạo của Haaland trong trận đấu với Moldova cho thấy sự toàn diện từ kỹ năng dứt điểm, khả năng chạy chỗ cho đến thể chất tuyệt vời của tiền đạo này. Điều ấn tượng không chỉ nằm ở số lượng bàn thắng bởi Haaland còn thể hiện vai trò của một thủ lĩnh: Khát khao ghi bàn nhưng vẫn biết chia sẻ ánh hào quang.

Anh nhường cơ hội sút quả phạt đền phút 90+1 cho đồng đội Thelo Aasgaard thay vì tìm kiếm cho riêng mình kỷ lục mới nếu ghi bàn thứ 6 trong trận.

Haaland cũng gửi lời động viên đầy tinh tế đến thủ môn Cristian Avram của Moldova khi nói như phân trần sau trận: "(Ghi 5 bàn) không phải chủ ý của tôi bởi trách nhiệm ghi bàn quá lớn".

Haaland thể hiện vai trò thủ lĩnh khi ghi bàn và chia sẻ cơ hội với đồng đội

Na Uy toàn thắng 5 trận, đứng đầu bảng đấu và tràn trề cơ hội trở lại World Cup sau gần 3 thập kỷ vắng bóng. Ở tuổi 25, Haaland đang gánh trên vai sự kỳ vọng lớn lao đưa bóng đá Na Uy vươn tầm ở châu lục và thế giới. Trong mắt người hâm mộ quê hương, Haaland không khác gì biểu tượng của niềm tin và sự kiêu hãnh mới, bên cạnh những gương mặt tài năng như Martin Odegaard, Alexander Sorloth, Thelo Aasgaard, Felix Myhre, Antonio Nusa…

Ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ quốc tế, Haaland lập tức trở lại Manchester với một thử thách không kém phần căng thẳng: Trận derby Manchester ngày 14-9… Đây là cuộc so tài được cả thế giới mong đợi, nơi Haaland sẽ đối đầu hàng thủ Man United đang được gia cố mạnh mẽ.

Haaland là "hung thần" của các trận derby Manchester

Derby Manchester luôn là nơi Haaland thể hiện khát khao đặc biệt. Kể từ khi gia nhập Man City, Haaland đã ghi tới 6 bàn và có 3 pha bóng kiến tạo, giành 5 chiến thắng trong 8 lần giáp mặt "Quỷ đỏ". Anh cũng từng lập hat-trick vào lưới Man United trong lần đôi bên đối đầu ở mùa giải 2022-2023 với chiến thắng 6-3 nghiêng về Man City.

Phong độ bùng nổ từ loạt trận FIFA Days tháng 9 chắc chắn là nguồn động lực giúp Haaland tự tin hơn trong màu áo Man City. Pep Guardiola hẳn cũng rất chờ đợi cậu học trò mang tinh thần "quốc tế" ấy vào trận đấu quan trọng nhất đầu mùa giải Ngoại hạng Anh, một phần cũng vì Man City mới thắng được một lần sau 3 chuyến xuất quân từ đầu mùa.