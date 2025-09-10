Na Uy thắng "hủy diệt" Moldova 11-1, Haaland và Aasgaard đi vào lịch sử

Bóng lăn được 6 phút, mành lưới của đội khách Moldova đã rung lên sau pha tấn công thần tốc của đội chủ nhà Na Uy. Erling Haaland băng xuống đón đường chuyền của Martin Odegaard, bình tĩnh căng ngang cho Felix Myhre đệm thoải mái vào lưới trống, mở tỉ số cho Na Uy.



Buổi trình diễn siêu hạng của Haaland và đồng đội

Show diễn của Haaland

Góp công quan trọng vào bàn mở tỉ số, Erling Haaland không muốn đứng ngoài cuộc chơi của đội nhà. Chân sút của Man City nhân đôi cách biệt cho Na Uy phút 11 với pha tận dụng cơ hội tuyệt hảo trong vòng cấm rồi hoàn tất cú hat-trick ngay trong hiệp một bằng các bàn thắng tiếp theo ở phút 36 và 43.

Haaland lập hat-trick ngay trong hiệp một

Martin Odegaard không thể không tham gia vào bữa tiệc: Phút 45+1, Haaland giữ bóng để Na Uy phản công và pha bóng được kết thúc với cú dứt điểm thành bàn của đội trưởng Arsenal. Sang hiệp 2, Haaland lại lập công khi anh kết thúc một quả tạt vào của David Wolfe ở phút 52.

Cầu thủ dự bị Thelonious Aasgaard vào sân phút 64 và ghi liền một cú hat-trick mà bàn đầu tiên được "phát pháo" chỉ 3 phút sau khi vào sân. Leo Ostigard vô tình đá phản khiến Moldova có bàn danh dự, nhưng sau đó Aasgaard ghi liền hai bàn với bàn thứ 3 từ chấm 11m ở phút 79.

Tiếp tục góp cả bàn thắng lẫn kiến tạo trong chiến thắng chung cuộc 11-1

Thời gian vẫn còn và Haaland ghi bàn thứ 5 cho riêng mình ở phút 83 từ một pha phối hợp đá phạt góc, trước khi kiến tạo cho Aasgaard ghi bàn thứ 4 của cầu thủ này ở phút 90+1.

Na Uy thắng áp đảo

Với chiến thắng này, Na Uy tiếp tục giữ vững thành tích toàn thắng 5 trận ở bảng I, giành trọn 15 điểm, bỏ xa đội nhì bảng là tuyển Ý khoảng cách 6 điểm (đá nhiều hơn một trận), nắm ưu thế cực lớn trong cuộc chiến nhất bảng cùng tấm vé chính thức duy nhất dự World Cup 2026.

Sau trận, báo chí quốc tế không ngớt lời ca ngợi Haaland: "Haaland hits five as Norway thrash Moldova 11-1 in World Cup qualifier" (Reuters), hay "Erling Haaland scores five goals as Norway win 11-1 against Moldova" (The Times)... Tất cả đều khai thác tên tuổi Haaland như đại diện cho sức mạnh toàn đội.

Na Uy tiến sát vòng chung kết World Cup

Với 5 bàn ghi được, Haaland đã vượt lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới vòng loại World Cup 2026 với 9 bàn, nhiều hơn 3 bàn so với Andrej Kramaric của Croatia. Tuyển Na Uy hoàn thành nhiệm vụ đợt FIFA Days tháng 9 còn Haaland quay về Anh, tự tin chờ cơ hội đốt lưới Man United ở trận derby Manchester cuối tuần này (22h30, 14-9).