Na Uy thắng "hủy diệt" Moldova 11-1, Haaland và Aasgaard đi vào lịch sử

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Na Uy thắng "hủy diệt" Moldova 11-1, Haaland và Aasgaard đi vào lịch sử

Đông Linh (theo UEFA)

(NLĐO) – Kỳ tích xuất hiện tại sân Ullevaal ở Oslo khi Na Uy "vùi dập" Moldova với tỉ số khủng khiếp 11-1 trong khuôn khổ bảng I, vòng loại World Cup 2026.

Bóng lăn được 6 phút, mành lưới của đội khách Moldova đã rung lên sau pha tấn công thần tốc của đội chủ nhà Na Uy. Erling Haaland băng xuống đón đường chuyền của Martin Odegaard, bình tĩnh căng ngang cho Felix Myhre đệm thoải mái vào lưới trống, mở tỉ số cho Na Uy.

Na Uy thắng "hủy diệt" Moldova 11-1, Haaland và Aasgaard đi vào lịch sử- Ảnh 1.

Buổi trình diễn siêu hạng của Haaland và đồng đội

Show diễn của Haaland

Góp công quan trọng vào bàn mở tỉ số, Erling Haaland không muốn đứng ngoài cuộc chơi của đội nhà. Chân sút của Man City nhân đôi cách biệt cho Na Uy phút 11 với pha tận dụng cơ hội tuyệt hảo trong vòng cấm rồi hoàn tất cú hat-trick ngay trong hiệp một bằng các bàn thắng tiếp theo ở phút 36 và 43.

Na Uy thắng "hủy diệt" Moldova 11-1, Haaland và Aasgaard đi vào lịch sử- Ảnh 2.

Haaland lập hat-trick ngay trong hiệp một

Martin Odegaard không thể không tham gia vào bữa tiệc: Phút 45+1, Haaland giữ bóng để Na Uy phản công và pha bóng được kết thúc với cú dứt điểm thành bàn của đội trưởng Arsenal. Sang hiệp 2, Haaland lại lập công khi anh kết thúc một quả tạt vào của David Wolfe ở phút 52.

Cầu thủ dự bị Thelonious Aasgaard vào sân phút 64 và ghi liền một cú hat-trick mà bàn đầu tiên được "phát pháo" chỉ 3 phút sau khi vào sân. Leo Ostigard vô tình đá phản khiến Moldova có bàn danh dự, nhưng sau đó Aasgaard ghi liền hai bàn với bàn thứ 3 từ chấm 11m ở phút 79.

Na Uy thắng "hủy diệt" Moldova 11-1, Haaland và Aasgaard đi vào lịch sử- Ảnh 3.

Tiếp tục góp cả bàn thắng lẫn kiến tạo trong chiến thắng chung cuộc 11-1

Thời gian vẫn còn và Haaland ghi bàn thứ 5 cho riêng mình ở phút 83 từ một pha phối hợp đá phạt góc, trước khi kiến tạo cho Aasgaard ghi bàn thứ 4 của cầu thủ này ở phút 90+1.

Na Uy thắng áp đảo

Với chiến thắng này, Na Uy tiếp tục giữ vững thành tích toàn thắng 5 trận ở bảng I, giành trọn 15 điểm, bỏ xa đội nhì bảng là tuyển Ý khoảng cách 6 điểm (đá nhiều hơn một trận), nắm ưu thế cực lớn trong cuộc chiến nhất bảng cùng tấm vé chính thức duy nhất dự World Cup 2026.

TIN LIÊN QUAN

Sau trận, báo chí quốc tế không ngớt lời ca ngợi Haaland: "Haaland hits five as Norway thrash Moldova 11-1 in World Cup qualifier" (Reuters), hay "Erling Haaland scores five goals as Norway win 11-1 against Moldova" (The Times)... Tất cả đều khai thác tên tuổi Haaland như đại diện cho sức mạnh toàn đội.

Na Uy thắng "hủy diệt" Moldova 11-1, Haaland và Aasgaard đi vào lịch sử- Ảnh 5.

Na Uy tiến sát vòng chung kết World Cup

Với 5 bàn ghi được, Haaland đã vượt lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới vòng loại World Cup 2026 với 9 bàn, nhiều hơn 3 bàn so với Andrej Kramaric của Croatia. Tuyển Na Uy hoàn thành nhiệm vụ đợt FIFA Days tháng 9 còn Haaland quay về Anh, tự tin chờ cơ hội đốt lưới Man United ở trận derby Manchester cuối tuần này (22h30, 14-9).

Tin liên quan

Haaland tỏa sáng, Na Uy tiếp tục bay cao ở vòng loại World Cup 2026

Haaland tỏa sáng, Na Uy tiếp tục bay cao ở vòng loại World Cup 2026

(NLĐO) – Erling Haaland ghi bàn duy nhất giúp Na Uy đánh bại chủ nhà Estonia, củng cố ngôi đầu bảng H sau bốn trận toàn thắng tại vòng loại World Cup 2026.

Haaland giúp Na Uy thắng sốc Ý ở vòng loại World Cup 2026

(NLĐO) - Không lâu sau khi bị Đức đánh bại ở tứ kết Nations League, tuyển Ý tiếp tục thua sốc 0-3 trước Na Uy ở trận mở màn vòng loại World Cup khu vực châu Âu.

Đại thắng "năm sao" Serbia, tuyển Anh tiến gần vé dự World Cup 2026

(NLĐO) – Thay cho nỗi sợ hãi phải thi đấu ở "chảo lửa" Rajko Mitic đầy hiểm họa, tuyển Anh phô diễn lối chơi tấn công áp đảo và thắng khó tin chủ nhà Serbia.

Vòng loại World Cup khu vực châu Âu Na Uy Na Uy 11-1 Moldova Erling haaland Thelonious Aasgaard
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo