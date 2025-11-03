HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Etihad Airways dùng "siêu máy bay" khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Abu Dhabi

Dương Ngọc

(NLĐO)- Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài vừa đón chuyến bay đầu tiên của Hãng hàng không Etihad Airways (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất - UAE).

Chuyến bay chính thức khai trương đường bay thẳng kết nối Hà Nội và Abu Dhabi hạ cánh sân bay Nội Bài tối 2-11.

Etihad Airways dùng "siêu máy bay" khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Abu Dhabi - Ảnh 1.

Chuyến bay chính thức khai trương đường bay thẳng kết nối Hà Nội và Abu Dhabi hạ cánh sân bay Nội Bài tối 2-11. Ảnh: Phan Công

Đường bay mới được khai thác bằng máy bay Boeing 787 Dreamliner hiện đại, với tần suất 6 chuyến khứ hồi mỗi tuần. Sự kiện đánh dấu bước mở rộng quan trọng trong mạng đường bay quốc tế tại Nội Bài, đồng thời tăng thêm lựa chọn kết nối thuận tiện giữa Việt Nam và Trung Đông.

Phát biểu tại Sự kiện ra mắt đường bay Hà Nội - Abu Dhabi tối 2-11, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, cho biết việc Etihad Airways khai thác đường bay Hà Nội - Abu Dhabi góp phần củng cố vai trò của Nội Bài là cửa ngõ hàng không quan trọng của Thủ đô và cả nước. Cảng cam kết phối hợp chặt chẽ để hỗ trợ hãng khai thác an toàn, hiệu quả và bền vững.

Đường bay mới không chỉ phục vụ hành khách mà còn gia tăng năng lực vận chuyển hàng hóa giữa hai nước, đặc biệt là các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như điện tử, dệt may và nông sản. Từ Abu Dhabi, hành khách có thể dễ dàng kết nối đến mạng lưới toàn cầu của Etihad, bao gồm châu Âu, Trung Đông, châu Phi và Bắc Mỹ.

Nhân dịp khai trương, chương trình khách hàng thân thiết Etihad Guest triển khai ưu đãi đặc biệt: Hội viên mới đăng ký tại Việt Nam từ ngày 3 đến 30-11-2025 sẽ được nâng hạng thẻ Vàng (Gold) ngay lập tức.

Một số hình ảnh đón chuyến bay đầu tiên của Hãng hàng không Etihad Airways tại Nội Bài:

Etihad Airways dùng "siêu máy bay" khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Abu Dhabi - Ảnh 2.

Etihad Airways dùng "siêu máy bay" khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Abu Dhabi - Ảnh 3.

Etihad Airways dùng "siêu máy bay" khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Abu Dhabi - Ảnh 4.

Etihad Airways dùng "siêu máy bay" khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Abu Dhabi - Ảnh 5.

Etihad Airways dùng "siêu máy bay" khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Abu Dhabi - Ảnh 6.

Etihad Airways dùng "siêu máy bay" khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Abu Dhabi - Ảnh 7.

Etihad Airways dùng "siêu máy bay" khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Abu Dhabi - Ảnh 8.

 

sân bay nội bài đường bay mới khai trương đường bay Etihad Airways bay thẳng Hà Nội - Abu Dhabi
