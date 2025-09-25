Sun PhuQuoc Airways được cấp phép bay, sẽ khai thác đường bay nào?

Ngày 25-9, Sun PhuQuoc Airways (SPA) - hãng hàng không do Tập đoàn Sun Group đầu tư và phát triển - đã chính thức được Cục Hàng không Việt Nam cấp Giấy chứng nhận Người khai thác máy bay (Air Operator Certificate - AOC). Đây là cơ sở pháp lý quan trọng, công nhận SPA đã đáp ứng các yêu cầu về mọi mặt để chính thức khai thác các chuyến bay thương mại thường lệ.

Máy bay Sun PhuQuoc Airways (SPA) tại sân bay quốc tế Nội Bài (TP Hà Nội)

AOC là chứng chỉ nhà khai thác máy bay do nhà chức trách hàng không cấp, cho phép hãng được khai thác thương mại trong phạm vi được phê chuẩn. Để đạt được chứng nhận này, Sun PhuQuoc Airways đã hoàn thành việc xây dựng và được Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn hệ thống tài liệu, quy trình vận hành của hãng.

Ngay sau đó, hãng đã triển khai thực hành và hoàn thành 7/7 kịch bản trong buổi diễn tập tại phòng điều hành; thực hiện quy trình thoát hiểm khẩn cấp tại máy bay; vận hành an toàn và thành công các chuyến bay kiểm chứng bao gồm chuyến bay chuyển hướng và bay đêm, đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn và năng lực khai thác.

Với AOC, Sun PhuQuoc Airways chính thức đủ điều kiện mở bán vé từ ngày 15-10-2025 và cất cánh chuyến bay thương mại đầu tiên vào 1-11-2025 theo kế hoạch.

Chặng bay dự kiến: Phú Quốc - Hà Nội, Phú Quốc – TP HCM, Phú Quốc - Đà Nẵng và một số chuyến bay quan trọng khác như TP HCM – Hà Nội, TP HCM - Đà Nẵng, TP HCM – Vân Đồn, Đà Nẵng – Phú Quốc. Hãng bay có kế hoạch tiếp tục mở rộng đường bay từ Phú Quốc đến các tỉnh và thành phố khác.

Cùng ngày 25-9, Cục Hàng không Việt Nam cũng đã phê chuẩn và cấp Giấy chứng nhận Cơ sở huấn luyện được phê chuẩn (Approved Training Organization – ATO) cho Sun PhuQuoc Airways.

ATO cho phép Sun PhuQuoc Airways chủ động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực hàng không, phục vụ kế hoạch khai thác và kinh doanh của hãng.

Trước đó, vào cuối tháng 8-2025, Tập đoàn Sun Group đã ký kết hợp tác chiến lược với Tập đoàn CAE (Canada) - để xây dựng Học viện Hàng không Mặt Trời (Sun Aviation Academy).

Ông Nguyễn Mạnh Quân, Tổng Giám đốc Sun PhuQuoc Airways, cho biết việc đồng thời được Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn cả AOC và ATO là một bước quan trọng trong quá trình chuẩn bị vận hành của hãng, về cả năng lực khai thác và đào tạo nhân sự.