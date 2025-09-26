HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Hạ tầng hàng không châu Âu đối mặt thử thách

Hoàng Phương

Châu Âu hiện đối mặt với những thách thức lặp đi lặp lại tại biên giới trong lúc cơ sở hạ tầng trọng yếu đang bị đe dọa

Một vụ tấn công mạng nhằm vào các sân bay lớn trên khắp châu Âu, tiếp theo là một loạt vụ xâm nhập bằng máy bay không người lái ở Đan Mạch và Na Uy đang thử thách hạ tầng hàng không của châu lục này. Chúng cũng làm gia tăng nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công phối hợp có thể dẫn tới gián đoạn nghiêm trọng hơn.

Trong vụ việc mới nhất, sân bay Aalborg tại vùng Jutland - Đan Mạch phải đóng cửa hôm 24-9 sau khi vài chiếc máy bay không người lái được phát hiện gần đó. Việc đóng cửa sân bay Aalborg đã ảnh hưởng đến lực lượng vũ trang Đan Mạch vì nơi này cũng được sử dụng làm căn cứ quân sự. Lực lượng vũ trang nước này cho biết đang hỗ trợ cảnh sát địa phương và quốc gia trong công tác điều tra nhưng từ chối cung cấp chi tiết.

Ngoài ra, theo đài Al Jazeera, các sân bay ở Esbjerg, Sønderborg và Skrydstrup cũng ghi nhận hoạt động trái phép của máy bay không người lái nhưng không sân bay nào đóng cửa. Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen ngày 25-9 nhận định đây là một cuộc tấn công hỗn hợp bằng nhiều loại máy bay không người lái khác nhau, được tổ chức chuyên nghiệp.

Hạ tầng hàng không châu Âu đối mặt thử thách - Ảnh 1.

Người dân đi lại bên ngoài sân bay Aalborg ở Đan Mạch ngày 25-9. Ảnh: AP

Việc đóng cửa sân bay Aalborg diễn ra chỉ vài ngày sau khi sân bay chính Copenhagen của Đan Mạch buộc phải tạm ngừng hoạt động. Giới chức địa phương cho biết vụ việc hôm 22-9 là cuộc tấn công nghiêm trọng nhất nhằm vào hạ tầng trọng yếu của nước này từ trước đến nay. Cùng ngày, nhà chức trách Na Uy cũng đóng cửa không phận tại sân bay Oslo trong 3 giờ sau khi phát hiện máy bay không người lái.

Vào cuối tuần rồi, tin tặc tấn công hệ thống làm thủ tục tự động tại nhiều sân bay ở châu Âu, khiến hoạt động bị gián đoạn. Cơ quan an ninh mạng của Liên minh châu Âu (EU) cho biết đây là vụ tấn công mã độc đòi tiền chuộc nhưng không nói rõ xuất xứ. Giới phân tích nhận định những gì xảy ra cho thấy ngành hàng không dân dụng rất dễ bị tổn thương. Các cơ quan quản lý cần có thêm biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro ngày càng tăng liên quan đến máy bay không người lái và tấn công mạng.

Trong lúc chờ kết quả điều tra, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhận định châu lục này hiện đối mặt với những thách thức lặp đi lặp lại tại biên giới trong lúc cơ sở hạ tầng trọng yếu đang bị đe dọa. Quan chức này cảnh báo châu Âu sẽ đáp trả mối đe dọa bằng sức mạnh cùng quyết tâm.

Trước nghi vấn về sự liên quan giữa Nga và các vụ xâm nhập của máy bay không người lái, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi mọi cáo buộc nhằm vào Moscow là "vô căn cứ", đồng thời khẳng định máy bay nước này tuân thủ các quy định quốc tế trong mọi chuyến bay.

