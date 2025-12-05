HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

EU "nghi ngờ" Mỹ trong tiến trình hòa bình cho Ukraine

Xuân Mai

(NLĐO) - Các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) bày tỏ nghi ngờ đối với nỗ lực của Mỹ nhằm giúp chấm dứt xung đột ở Ukraine - theo các nguồn tin rò rỉ.

Theo tạp chí Der Spiegel hôm 4-12, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và một số nhà lãnh đạo châu Âu khác, bao gồm Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen hôm 1-12.

img

Thủ tướng Đức Friedrich Merz (trái) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Global Look Press

Theo đài RT, cuộc điện đàm diễn ra chỉ một ngày trước khi đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Steve Witkoff và con rể Jared Kushner đến Moscow để hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. 

Theo tạp chí Der Spiegel, ông Macron được cho là đã nói trong cuộc điện đàm: "Có khả năng Mỹ sẽ phản bội Ukraine về vấn đề lãnh thổ mà không làm rõ các đảm bảo an ninh".

Ông Macron cũng tuyên bố rằng việc tiếp tục đàm phán hòa bình có thể gây ra "mối nguy hiểm lớn" cho cá nhân ông Zelensky, một đánh giá được ông Merz, ông Stubb và Tổng thư ký NATO Mark Rutte đồng tình. Tạp chí Der Spiegel cũng cho hay nhà lãnh đạo EU muốn có mặt tại bàn đàm phán.

Trong khi đó, Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết hôm 3-12 cho rằng Brussels đã tự tách mình ra khỏi tiến trình hòa bình bằng cách từ chối liên lạc với Moscow. 

Ông Putin trong tuần này tuyên bố EU vẫn đang sống trong ảo tưởng về khả năng Nga thất bại và không có "chương trình nghị sự hòa bình".

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cho biết một số đề xuất trong kế hoạch chấm dứt xung đột ở Ukraine của Mỹ là 'không thể chấp nhận" được đối với Điện Kremlin, đồng thời cho biết bất kỳ thỏa thuận nào cũng còn lâu mới đạt được. 

Ông Putin cho hay cuộc hội đàm kéo dài 5 giờ đồng hồ với ông Witkoff và ông Kushner là "cần thiết" và "hữu ích" nhưng cũng là công việc khó khăn và một số đề xuất là không thể chấp nhận được.

Phát biểu với kênh truyền hình India Today trước khi đến New Delhi hôm 4-12, ông Putin cho biết các đề xuất của Mỹ được thảo luận tại cuộc họp ở Điện Kremlin dựa trên các cuộc thảo luận trước đó giữa Nga và Mỹ nhưng cũng bao gồm các yếu tố mới. Theo hãng tin AP, ông nói: "Chúng tôi đã phải xem xét hầu như mọi điểm, đó là lý do tại sao nó mất nhiều thời gian như vậy".

Nhà lãnh đạo Nga khen ngợi những nỗ lực hòa bình của ông Donald Trump nhưng lưu ý việc đạt được sự đồng thuận giữa các bên xung đột không phải là nhiệm vụ dễ dàng.

Ukraine Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky Donald Trump thỏa thuận hòa bình Tổng thống Pháp Emmanuel Macron
