Quốc tế

Châu Âu chạy đua tìm cách cho Ukraine vay tiền

Xuân Mai

(NLĐO) - Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã công bố hai phương án tài trợ cho Ukraine trong hai năm tới khi Kiev thiếu hụt tiền mặt trầm trọng.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Brussels hôm 3-12, bà von der Leyen cho biết theo phương án thứ nhất, các nước châu Âu sẽ cùng nhau vay và cho Ukraine vay tiền. Tất cả 27 quốc gia thành viên sẽ phải đồng thuận để kế hoạch này được triển khai.

img

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: AP

Phương án thứ hai là sáng kiến "cho vay bồi thường" vốn đã bị trì hoãn từ lâu, theo đó Ukraine sẽ vay lượng tài sản dự trữ của ngân hàng trung ương Nga đang bị đóng băng. Ukraine sẽ chỉ trả lại số tiền này trong trường hợp Nga trả tiền bồi thường cho Ukraine. Phương án thứ hai này chỉ cần một cuộc bỏ phiếu "đa số đủ điều kiện", ít nhất 15 quốc gia đại diện cho 65% dân số EU.

Chủ tịch von der Leyen nói rằng số tiền này sẽ giúp Ukraine "có đủ điều kiện để bước vào đàm phán hòa bình từ vị thế mạnh mẽ". Ukraine sẽ cạn kiệt tiền mặt vào giữa năm 2026 nếu không có thêm hỗ trợ tài chính và phải phụ thuộc vào châu Âu để chi trả.

Bà Ursula von der Leyen hôm 3-12 cho rằng EU sẽ đáp ứng 2/3 nhu cầu tài chính của Ukraine trong hai năm tới. Con số đó là 90 tỉ euro. Phần còn lại sẽ do các đối tác quốc tế chi trả.

Theo Politico, Ủy ban châu Âu cũng khẳng định đã làm những gì cần thiết để giải quyết những lo ngại của Bỉ về gói tài chính trị giá lên tới 210 tỉ euro nhằm tài trợ cho quốc phòng của Ukraine. 

EU đã công bố gói hỗ trợ này hôm 3-12 trong đó tận dụng giá trị tiền mặt của các tài sản Nga bị đóng băng trên toàn khối với phần lớn nằm ở Bỉ. Chính phủ Bỉ lo ngại động thái này sẽ kích động Nga trả đũa nhưng nếu không có sự hỗ trợ, ngân sách của Ukraine dự kiến sẽ cạn kiệt vào 4-2026.

Các nhà ngoại giao đang chạy đua với thời gian để xem xét kỹ lưỡng đề xuất này trước khi các nhà lãnh đạo EU họp tại Brussels vào ngày 18-12 để quyết định xem có nên tiếp tục sáng kiến này hay đáp ứng nhu cầu tài chính của Ukraine bằng tiền thuế của chính họ. Rào cản chính vẫn là sự phản đối của chính phủ Bỉ đối với khoản vay.

Chính phủ Bỉ khẳng định họ muốn có sự đảm bảo chắc chắn từ các nước EU khác về việc chia sẻ trách nhiệm. Ủy ban châu Âu cũng cam đoan đã thiết lập "phòng thủ 3 tầng" để giúp bảo vệ Bỉ khỏi mọi nguy cơ pháp lý.

Tin liên quan

Điểm nóng xung đột ngày 3-12: Nga - Ukraine liên tiếp tung đòn vào nhau

Điểm nóng xung đột ngày 3-12: Nga - Ukraine liên tiếp tung đòn vào nhau

(NLĐO) - Một vụ cháy lớn đã bùng phát ở TP Livny thuộc tỉnh Oryol - Nga sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hôm 2-12.

Ukraine tập kích Crimea, Nga "kiểm soát thêm nhiều đô thị lớn"

(NLĐO) – Kiev tuyên bố tập kích thành công vào bán đảo Crimea do Nga kiểm soát, trong khi Moscow khẳng định kiểm soát thêm nhiều đô thị tiền tuyến Ukraine

Tổng thống Ukraine nói về “thách thức lớn nhất” trong đàm phán hòa bình

(NLĐO) – Tổng thống Ukraine tuyên bố bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ là “thách thức lớn nhất” trong các cuộc đàm phán về kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất.

Ukraine Nga cho vay EU tài trợ tài sản đóng băng
