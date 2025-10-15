EU viện trợ 500.000 euro hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bão lũ

Trước những thiệt hại nặng nề do các cơn bão nhiệt đới liên tiếp gây ra trong những tuần qua, Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định cung cấp 500.000 euro (tương đương khoảng 15,5 tỉ đồng) viện trợ nhân đạo nhằm hỗ trợ các cộng đồng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất tại khu vực miền Bắc và miền Trung Việt Nam.

Bà Trương Thị Hoạt xã Điềm Thụy (tỉnh Thái Nguyên) ngẩn ngơ bên căn nhà của mình đã bị lũ cuốn hết tài sản. Ảnh: Văn Duẩn



Đại diện EU cho biết khoản hỗ trợ này sẽ do UNICEF thực hiện nhằm đảm bảo rằng sự hỗ trợ này sẽ đến được với những cộng đồng dễ bị tổn thương nhất. Khoản viện trợ này sẽ được sử dụng để đáp ứng những nhu cầu cấp thiết nhất của người dân, bao gồm tiếp cận nguồn nước sạch, thiết bị xử lý nước và vật tư làm sạch môi trường.

Hơn nữa, Liên minh châu Âu đã kích hoạt Cơ chế Quản lý Khẩn cấp Copernicus (https://mapping.emergency.copernicus.eu/activations/EMSR844/) nhằm xây dựng các bản đồ khẩn cấp dựa trên dữ liệu vệ tinh, hỗ trợ cho việc cung cấp và điều phối hoạt động ứng phó nhân đạo.

Trước đó, EU đã nhiều lần cung cấp viện trợ nhân đạo nhằm giúp Việt Nam khắc phục hậu quả của các thảm họa thiên nhiên. Năm ngoái, sau cơn bão Yagi gây thiệt hại nghiêm trọng, EU đã hỗ trợ 800.000 euro (tương đương khoảng 25 tỉ đồng) viện trợ nhân đạo để giúp người dân chịu ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống.

Thông qua Tổng vụ Bảo vệ Dân sự và Hoạt động Viện trợ Nhân đạo của Liên minh châu Âu (DG ECHO), EU mỗi năm hỗ trợ hàng triệu nạn nhân của xung đột và thảm họa trên toàn thế giới. Với trụ sở chính tại Brussels và mạng lưới văn phòng hiện trường toàn cầu, EU luôn sẵn sàng cung cấp sự hỗ trợ kịp thời và hiệu quả cho những cộng đồng dễ bị tổn thương nhất.