Thời sự

Chuyến bay chở hàng viện trợ khẩn cấp từ Nhật Bản tới Việt Nam

Dương Ngọc

(NLĐO)- Chuyến bay chở hàng viện trợ khẩn cấp từ Nhật Bản tới người dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi bão lũ vừa hạ cánh tại sân bay Nội Bài (Hà Nội)

Trong tháng 9 và tháng 10-2025, Việt Nam đã liên tiếp hứng chịu nhiều đợt thiên tai nghiêm trọng, bao gồm các cơn bão số 8, 9, 10 và 11, cùng với mưa lũ lớn sau bão trên diện rộng ở nhiều khu vực. 

- Ảnh 1.

Chứng kiến dỡ hàng viện trợ từ máy bay. Ảnh: JICA

Bão số 8 (Mitag) và số 9 (Ragasa) đã đổ bộ vào miền Trung và miền Bắc Việt Nam vào đầu tháng 9 gây thiệt hại ban đầu đối với cơ sở hạ tầng và nông nghiệp. Sau đó, Bão số 10 (Bualoi) đã đổ bộ vào khu vực tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh vào ngày 28, 29-9, gây thiệt hại nặng nề. 

Trước khi lũ rút, bão số 11 (Matmo) đã đổ bộ vào các tỉnh phía Bắc, đẩy mực nước các sông lên mức báo động - vượt mức kỷ lục lịch sử ở một số khu vực - và gây ra hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt là ở các tỉnh Bắc Ninh và Thái Nguyên, nơi bị lũ lụt nghiêm trọng, cơ sở hạ tầng bị hư hại nặng nề và xảy ra nhiều sự cố về đê điều.

Trước yêu cầu cấp bách từ Chính phủ Việt Nam, Chính phủ Nhật Bản, thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), đã quyết định chuyển hàng cứu trợ khẩn cấp để hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bão lũ. Các hàng hóa cứu trợ thuộc Chương trình cứu trợ thiên tai khẩn cấp Nhật Bản (JDR) bao gồm các mặt hàng thiết yếu như thiết bị lọc nước, chăn, tấm nhựa đa chức năng và can nhựa, nhằm giúp người dân trong vùng bị ảnh hưởng khắc phục hậu quả thiên tai và sớm ổn định cuộc sống.

Các hàng hóa cứu trợ đã được chuyển từ kho của JICA và đến Sân bay Quốc tế Nội Bài vào ngày 13-10. Lễ bàn giao đã được tổ chức cùng ngày tại sân bay Nội Bài. Tại đây, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (VDDMA), Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chính thức tiếp nhận hàng cứu trợ. VDDMA sẽ điều phối việc phân phát hàng cứu trợ đến tỉnh Bắc Ninh, một trong những tỉnh bị ảnh hưởng thiệt hại nặng nề.

Ông Kobayashi Yosuke, Trưởng Đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam, phát biểu: "Chúng tôi cam kết hỗ trợ người dân Việt Nam trong thời điểm khó khăn này. Chúng tôi hy vọng rằng hàng cứu trợ khẩn cấp sẽ đến tay những người cần hỗ trợ sớm nhất có thể và góp phần giúp họ khắc phục ổn định cuộc sống."

Hàng cứu trợ khẩn cấp của chính phủ và nhân dân Nhật Bản là chuyến hàng cứu trợ quốc tế đầu tiên trong đợt thiên tai lần này với mong muốn tới được người dân sớm nhất để giúp người dân vùng bão, lũ sớm ổn định cuộc sống. Nhiều tổ chức và Chính phủ các nước cũng đã cam kết hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai.

Một số hình ảnh:

- Ảnh 2.

Đại sứ Nhật Bản Ito Naoki phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: JICA

- Ảnh 3.

Đại diện Việt Nam và Nhật Bản tại buổi lễ bàn giao hàng cứu trợ khẩn cấp. Ảnh: JICA

- Ảnh 4.

- Ảnh 5.

- Ảnh 6.

- Ảnh 7.

 

Tin liên quan

Nhân rộng công trình đập Sabo của Nhật Bản ứng phó sạt lở đất và lũ quét

Nhân rộng công trình đập Sabo của Nhật Bản ứng phó sạt lở đất và lũ quét

(NLĐO)- Ứng phó sạt lở đất và lũ quét, JICA đã giới thiệu công nghệ đập Sabo của Nhật Bản và Việt Nam đang lên kế hoạch xây dựng khoảng 100 đập Sabo mới.

Xử lý vướng mắc các dự án Việt Nam - Nhật Bản

Thủ tướng yêu cầu thành lập tổ công tác chung trong tháng 8-2025 để phối hợp xử lý các vấn đề trên cơ sở thực tế

Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản là hình mẫu thành công của hợp tác song phương

(NLĐO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Việt Nam luôn xác định Nhật Bản là đối tác chiến lược hàng đầu

sân bay nội bài JICA thiên tai bão lũ viện trợ khẩn cấp nhật bản viện trợ
