Euro 2024: Đến lúc "Tam sư" gầm vang

Tranh cãi ở chỗ ứng viên số 1 là tuyển Anh, với 19% cơ hội vô địch. Tiếp sau lần lượt là Đức (16%), Tây Ban Nha (15%), Pháp (13%), Bồ Đào Nha (12%), Hà Lan (7%), Ý (4%) và Áo (3%).



Về mặt khoa học và trực quan, siêu máy tính của Opta có cái lý: Anh rơi vào nhánh đấu nhẹ của vòng đấu loại trực tiếp. Nếu thắng Slovakia, đối thủ tiềm năng của họ lần lượt là Ý (hoặc Thụy Sĩ) ở tứ kết, Hà Lan/Romania (hoặc Thổ Nhì Kỳ hay Áo) ở bán kết.

Trong khi đó, Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Bồ Đào Nha rơi vào nhánh còn lại, sẽ phải quyết đấu mới giành quyền "sống sót" để có thể vào đến trận cuối cùng - chung kết.

Nhiều người cho rằng Anh gặp may khi rơi vào nhánh nhẹ nhưng đừng quên thầy trò HLV Southgate phải đạt mục tiêu đứng đầu bảng C mới có cửa vô địch rộng đến thế. Trong lúc đó, Pháp và Bỉ sớm gặp nhau do không đứng đầu bảng đấu của mình. Hai đội mạnh này không tạo ra cơ may cho chính họ ở vòng bảng sau những kết quả khó chấp nhận: Bỉ thua Slovakia trận ra quân và không thắng nổi Ukraine ở lượt cuối, còn Pháp suýt thua Hà Lan và để Ba Lan cầm chân.

Các ngôi sao Anh rất tự tin trước trận gặp Slovakia ở vòng 1/8 (Ảnh: REUTERS)

Đúng là lối chơi của Anh thiếu hấp dẫn, chưa tạo nhiều pha bóng khiến CĐV của họ và những người mến mộ - đa phần là theo dõi Giải Ngoại hạng Anh mỗi tuần - trầm trồ như cách Tây Ban Nha, Đức thể hiện. Nhưng đừng quên, "Tam sư" hoàn thành giai đoạn đầu của chiến dịch trên đất Đức với màn thể hiện ở mức tối thiểu, các ngôi sao chưa phát huy hết tiềm năng. Đó có thể là sự đáng sợ của một ứng viên hàng đầu và một trong những dấu hiệu của nhà vô địch!

Ở các giải đấu lớn, quan trọng không phải là cách khởi đầu mà ở chặng cuối và cách về đích. Hãy điểm lại hành trình lên ngôi của Ý ở World Cup 1982. Họ toàn hòa 3 trận vòng bảng, loại Argentina rồi hạ Brazil 3-2 trong trận đấu hấp dẫn trước khi kết liễu đội Đức ở trận chung kết.

Tây Ban Nha trước lúc lên ngôi vô địch World Cup đầu tiên vào năm 2010 cũng khởi đầu giải bằng thất bại 0-1 trước Thụy Sĩ. Gần nhất, Argentina của Messi cũng thua sốc Ả Rập Saudi trong trận ra quân năm 2022 trước khi đi một mạch đến trận chung kết - nơi họ thắng Pháp trong cuộc chiến hấp dẫn và kịch tính nhất lịch sử cúp thế giới.

Bình luận độc quyền trên một tờ báo Anh, cựu HLV trưởng tuyển Đức J.Klinsmann khen ngợi cách mà HLV Southgate đối mặt và đón nhận chỉ trích, giảm sự căng thẳng cho các học trò.

Cựu tiền đạo của tuyển Đức và CLB Tottenham tin rằng vào vòng 1/8 nghĩa là đội Anh, cũng như các ứng viên hàng đầu khác, sẽ bước vào giải đấu mới. Khi đó, các đội bóng chơi với ý đồ phòng ngự sẽ phải có phương án tạo đột biến, tấn công đối thủ. Khi thế trận cởi mở, đội Anh với các ngôi sao giỏi, trẻ và nhiều kinh nghiệm sẽ tận dụng tốt và sự lạc quan sẽ trở lại.

HLV Klinsmann - người từng cùng đội Đức hạng 3 World Cup 2006 - không phục chức vô địch năm đó của Ý. Đội tuyển áo thiên thanh thắng chính thầy trò Klinsmann 2-0 ở bán kết trước khi vượt qua Pháp ở loạt sút luân lưu 11 m trong trận chung kết, với điểm nhấn "sự cố" cú húc đầu của Zidane đối với Materazzi.

Chuyên gia người Đức này nhấn mạnh: Ở các giải đấu lớn, quan trọng là chiến thắng; nếu anh giành cúp, có rất ít người để ý đến cách anh lên ngôi. Có lẽ ông đã chiêm nghiệm rất nhiều về điều này dù được xem là tiên phong giúp tuyển Đức chuyển hướng sang lối chơi cởi mở, mềm mại hơn.

Vì thế, đã đến lúc "Tam sư" gầm vang, nếu không muốn mãi bị xem là "những chú mèo" yếu đuối…