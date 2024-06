EURO 2024: HLV tuyển Anh nói gì sau trận hòa may mắn trước Đan Mạch?

Harry Kane và đồng đội thất vọng khi đội nhà hòa Đan Mạch

Harry Kane mở tỉ số cho tuyển Anh ở phút 18 song công đầu thuộc về hậu vệ Kyle Walker, người đã kiến tạo "ngon ăn" cho đồng đội. Sau đó, đội trưởng tuyển Anh mắc sai sót khi chuyền bóng và tạo thời cơ để Morten Hjulmand "nã đại bác", gỡ hòa cho tuyển Đan Mạch.

Từ thời điểm đó, tuyển Anh bị Đan Mạch lấn lướt về mặt thế trận nhưng may mắn khi không nhận thêm bàn thua và bảo toàn được kết quả hòa chung cuộc. Sau trận đấu, thầy trò HLV Gareth Southgate bị người hâm mộ bóng đá Anh chỉ trích vì màn trình diễn nhạt nhòa.

Trong cuộc họp báo sau trận, HLV Southgate nhận xét: "Đây là kết quả ngoài mong đợi đối với chúng tôi. Tuyển Anh thi đấu dưới sức, không kiểm soát bóng tốt, gặp khó trong việc triển khai chiến thuật. Tuy nhiên, cần thừa nhận Đan Mạch là một đội bóng mạnh đều các tuyến và có sự liên kết chặt chẽ khi thi đấu".

HLV Southgate an ủi học trò sau trận đấu không thành công

Chiến lược gia 53 tuổi khẳng định ban huấn luyện sẽ tìm phương án giúp cải thiện phong độ thi đấu, xốc lại tinh thần cầu thủ sau trận hòa Đan Mạch. "Rõ ràng chúng tôi cần làm nhiều điều sau trận đấu này. Chúng tôi biết người hâm mộ không hài lòng về màn trình diễn vừa qua song toàn đội sẽ khắc phục khuyết điểm một cách nhanh nhất" - HLV Southgate nói thêm.

Nói về màn trình diễn nghèo nàn của Trent Alexander-Arnold, ông Southgate cho biết ban huấn luyện muốn thử nghiệm cầu thủ của Liverpool ở một vị trí, vai trò mới, thay thế Kalvin Philips - người đã vắng mặt ở Euro kỳ này.

Dù hòa Đan Mạch, tuyển Anh vẫn dẫn đầu bảng C, nhiều cơ hội lọt vào vòng 1/8

"Đã có lúc Alexander-Arnold hoàn thành nhiệm vụ được giao song không thể duy trì dài lâu như mong đợi của ban huấn luyện. Đó là lí do mà Arnold phải sớm rời sân ở hiệp 2, thay thế bằng Gallagher" - HLV trưởng tuyển Anh phân tích.

Tương tự, ông Southgate cũng cho Harry Kane sớm rời sân ở phút 70 vì chơi mờ nhạt trong phần lớn thời gian thi đấu. Ông nói: "Chúng tôi cần gia tăng áp lực lên phần sân đối phương, cần thêm phương án tấn công ở hiệp đấu thứ 2. Với mật độ thi đấu 4 ngày/trận, chúng tôi cần phương án xoay tua đội hình hợp lý, bảo toàn lực lượng cho những trận đấu mang tính then chốt".

Hòa chung cuộc trước Đan Mạch, tuyển Anh vẫn vững ngôi đầu bảng C với 4 điểm. Ở lượt trận cuối vòng bảng, thầy trò ông Southgate sẽ so tài Slovenia. Kết quả lượt đấu vào ngày 26-6 sẽ phân định hai tấm vé của bảng C lọt vào vòng 1/8 Euro 2024.