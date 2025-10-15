Ngày 14-10, Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) công bố thông tin trên, cho thấy tinh thần lạc quan rõ rệt trong cộng đồng DN châu Âu đang hoạt động tại Việt Nam.

Theo báo cáo, 31% DN tham gia khảo sát cho biết họ chịu tác động tiêu cực từ các biện pháp thuế quan mới của Mỹ, tăng gần gấp đôi so với quý II. Tuy vậy, tỉ lệ DN ghi nhận tác động tích cực ròng cũng tăng lên 9%, phản ánh sự thích ứng linh hoạt và khả năng tận dụng cơ hội từ quá trình tái định hình chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đáng chú ý, xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng khỏi Việt Nam rất thấp, chỉ 3% DN đang cân nhắc rời đi, trong khi 3% khác có kế hoạch mở rộng đầu tư. Phần lớn DN cho biết không thay đổi chiến lược vận hành, dù các quy định về "hàng trung chuyển" và đàm phán thương mại với Mỹ vẫn đang tiếp diễn.

Ông Bruno Jaspaert, đại diện EuroCham, cho biết 80% DN bày tỏ lạc quan về triển vọng 5 năm tới và 76% khẳng định sẽ giới thiệu Việt Nam như một điểm đến đầu tư hấp dẫn. Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế trung tâm sản xuất và thương mại chiến lược tại Đông Nam Á. Việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ "cận biên" lên "mới nổi thứ cấp" cũng được xem là yếu tố củng cố niềm tin với các nhà đầu tư châu Âu.

Tuy nhiên, hiệu quả hành chính vẫn là thách thức lớn nhất đối với DN châu Âu. 65% DN phản ánh thủ tục hành chính phức tạp, nhất là quy trình hoàn thuế giá trị gia tăng và cấp giấy phép lao động thiếu thống nhất giữa các địa phương, gây cản trở hoạt động kinh doanh.

Dù vậy, với môi trường đầu tư ổn định, tiềm năng thị trường lớn và cam kết hội nhập sâu rộng, Việt Nam vẫn được cộng đồng DN châu Âu đánh giá là điểm đến đầu tư đầy triển vọng trong khu vực.