Tập đoàn công nghệ Đức đầu tư 150 triệu euro vào Việt Nam

Doanh nghiệp (DN) có kế hoạch đầu tư hơn 150 triệu euro (tương đương hơn 4.500 tỉ đồng) trong vòng 5 năm tới.
Tập đoàn SAP cho biết trung tâm này đã tham gia phát triển các giải pháp cốt lõi trong hệ thống hoạch định nguồn lực DN (ERP) và chuỗi cung ứng số, bao gồm các mảng như mua sắm và SAP Business Network. SAP hợp tác với các trường đại học hàng đầu tại TP HCM như Trường ĐH Công nghệ thông tin, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP HCM và Trường ĐH Việt - Đức để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho các lĩnh vực trọng điểm của SAP, đặc biệt là chuỗi cung ứng số bền vững và các giải pháp DN thông minh tích hợp AI (trí tuệ nhân tạo). Tập đoàn SAP của Đức là DN hoạt động trong lĩnh vực phần mềm quản lý, đồng thời cung cấp các giải pháp công nghệ AI dành cho DN.
