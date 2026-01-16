HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

EVN vay hơn 29.500 tỉ đồng xây dựng nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II

Lê Thúy

(NLĐO) - EVN vay 4 ngân hàng thương mại Nhà nước hơn 29.500 tỉ đồng xây dựng nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II.

Ngày 16-1, EVN đã ký kết hợp đồng cho vay Dự án thành phần 1 - Nhà máy điện thuộc Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II với liên danh 4 ngân hàng thương mại Nhà nước. Tới tham dự buổi lễ ký kết có ông Nguyễn Ngọc Cảnh - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - và ông Nguyễn Hoàng Long - Thứ trưởng Bộ Công Thương - cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành liên quan.

EVN vay 29.568 tỉ đồng làm dự án thành phần 1, nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II - Ảnh 1.

EVN đã ký kết hợp đồng cho vay Dự án thành phần 1 - Nhà máy điện thuộc Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II.

Hợp đồng vay vốn giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) với liên danh 4 ngân hàng thương mại nhà nước gồm: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank); trong đó Vietcombank giữ vai trò là ngân hàng đầu mối.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Quảng Trạch II có công suất 1.500 MW với 2 tổ máy, mỗi tổ 750 MW, áp dụng công nghệ tua-bin khí chu trình hỗn hợp, được xây dựng tại Khu kinh tế Hòn La, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị.

Dự án được giao EVN làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 52.490 tỉ đồng, trong đó 20% vốn chủ sở hữu và 80% vốn vay thương mại. Dự án được chia làm 2 Dự án thành phần, gồm: Dự án thành phần 1 - Nhà máy điện, có tổng mức đầu tư là: 40.123,455 tỉ đồng. Dự án thành phần 2 gồm kho, cảng LNG, có tổng mức đầu tư dự kiến 11.800 tỉ đồng.

4 ngân hàng thương mại Nhà nước cho EVN vay 29.568 tỉ đồng

Dự án thành phần 1 của Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II có mục tiêu: Đầu tư xây dựng một nhà máy phát điện với quy mô công suất khoảng 1.500 MW, bao gồm các tổ máy phát điện bằng tua bin khí chu trình hỗn hợp, các hệ thống phụ trợ của các tổ máy phát điện như hệ thống cung cấp và xử lý nước, xử lý nước thải, hệ thống điện, đo lường điều khiển đồng bộ.

Để triển khai dự án, chủ đầu tư là EVN đã triển khai đồng thời rất nhiều công việc, trong đó có công tác chuẩn bị nguồn vốn.

Tổng số tiền vay cho dự án thành phần 1 của Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II là 29.568 tỉ đồng.

Với kinh nghiệm và vị thế chủ lực trong tài trợ các dự án trọng điểm quốc gia, 4 ngân hàng trong liên danh đã phối hợp thu xếp nguồn vốn cho dự án theo đúng quy định, bảo đảm tính đồng bộ, thận trọng và hiệu quả; tạo nền tảng, điều kiện cần thiết để EVN chủ động triển khai Dự án đúng tiến độ và kiểm soát chặt chẽ chất lượng. Nguồn vốn tín dụng được thu xếp kịp thời chính là động lực quan trọng giúp dự án hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II được đầu tư và xây dựng với mục tiêu cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo an toàn cung cấp điện cho hệ thống, đáp ứng yêu cầu theo Quy hoạch điện VIII, nhằm giảm thiểu phát thải các chất độc hại, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái. Công trình dự kiến vận hành thương mại trong giai đoạn 2028 - 2029 và hoàn thành toàn bộ vào năm 2030.

Tin liên quan

Bổ nhiệm 2 Phó Tổng giám đốc EVN

Bổ nhiệm 2 Phó Tổng giám đốc EVN

(NLĐO) - Ông Phạm Lê Phú, Tổng giám đốc EVNNPT, và ông Nguyễn Đình Phước, Kế toán trưởng EVN, được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc EVN.

Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương: Báo cáo tài chính của EVN phải tốt lên, hết lỗ luỹ kế

(NLĐO) - Sáng ngày 29-12, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Bán lẻ điện cạnh tranh: EVN lo giá tăng cao, một số đơn vị tư nhân hưởng lợi

(NLĐO) - Theo EVN, khi chuyển sang thị trường bán lẻ cạnh tranh, giá điện sẽ có xu hướng tăng cao, có thể mang lợi nhuận cao cho một số đơn vị tư nhân.

ngân hàng Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vay vốn nnhiệt điện LNG Quảng Trạch II
