Vùng miền Miền Trung - Tây Nguyên

EVNCPC đẩy mạnh số hóa quy trình bằng công nghệ Low-code

Đặng Ngọc Trường

Công nghệ số hóa quy trình trên nền tảng Low-code, góp phần nâng cao năng lực tự chủ phát triển phần mềm và thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn Tổng công ty.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc phát triển phần mềm theo hướng nhanh chóng, linh hoạt, hiệu quả nhưng vẫn bảo đảm an toàn thông tin đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với doanh nghiệp. Thời gian qua, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã triển khai nhiều chương trình đào tạo, chuyển giao công nghệ số hóa quy trình trên nền tảng Low-code, góp phần nâng cao năng lực tự chủ phát triển phần mềm và thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn Tổng công ty.

EVNCPC đẩy mạnh số hóa quy trình bằng công nghệ Low-code - Ảnh 1.

Lãnh đạo Ban VT&CNTT phát biểu tại buổi đào tạo


Mời đây, các khóa đào tạo được tổ chức trực tiếp tại Cơ quan EVNCPC với hai cấp độ Sơ cấp (Rapid Developer) và Trung cấp (Intermediate Developer). Bên cạnh hình thức đào tạo tập trung, học viên còn được hướng dẫn, hỗ trợ từ xa để thực hành xây dựng các ứng dụng Low-code sau khóa học.

Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng thành viên EVNCPC về định hướng phát triển Viễn thông và Công nghệ thông tin giai đoạn 2026 - 2030, EVNCPC đang từng bước xây dựng mạng lưới chia sẻ, hỗ trợ và phát triển cộng đồng triển khai các giải pháp số hóa quy trình trên nền tảng Low-code trong toàn Tổng công ty.

Ngày 8-5-2026, tại văn phòng CPCIT, EVNCPC tổ chức chương trình đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm triển khai số hóa quy trình trên nền tảng Low-code cho các đơn vị thành viên. Chương trình do cán bộ, công nhân viên CPCIT trực tiếp trình bày, hướng dẫn.

EVNCPC đẩy mạnh số hóa quy trình bằng công nghệ Low-code - Ảnh 2.

CPCIT trình bày tổng quan về nội dung đào tạo

Đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, tăng khả năng tự chủ trong phát triển ứng dụng và rút ngắn thời gian xây dựng phần mềm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Mạng lưới được hình thành với sự tham gia của đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin, kỹ sư kỹ thuật tại các đơn vị thành viên đã có kinh nghiệm triển khai ứng dụng Low-code. Tại chương trình, CPCIT giới thiệu các nội dung trọng tâm như: sự cần thiết và mục tiêu phát triển cộng đồng Low-code; thực trạng, định hướng giải pháp; tổng quan 4 module nền tảng; hệ sinh thái E-Office, Auth2FA, EVNCA, ATTT File; hướng dẫn tích hợp theo mô hình Plug & Play; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong thiết kế giao diện; thực hành và trình diễn trực tiếp trên Mendix Studio Pro.

Các học viên tham gia đào tạo đã tích cực trao đổi, thảo luận nhiều tình huống thực tế phát sinh trong quá trình triển khai ứng dụng. Nhiều ý kiến cho thấy sự quan tâm và kỳ vọng của các đơn vị đối với khả năng ứng dụng Low-code trong số hóa quy trình, nâng cao hiệu quả công việc và rút ngắn thời gian triển khai phần mềm.

EVNCPC đẩy mạnh số hóa quy trình bằng công nghệ Low-code - Ảnh 3.

Đại diện PC Gia Lai phát biểu chia sẻ kinh nghiệm triển khai Low-code

Theo EVNCPC, việc xây dựng mạng lưới chia sẻ không chỉ giúp lan tỏa kiến thức, chuẩn hóa quy trình phát triển ứng dụng mà còn tạo môi trường thúc đẩy tinh thần học hỏi, sáng tạo trong toàn Tổng công ty. Các ứng dụng Low-code có thể được triển khai trong nhiều lĩnh vực như quản lý kỹ thuật, quản trị điều hành, chăm sóc khách hàng và số hóa quy trình nội bộ, góp phần giảm tải công việc thủ công và nâng cao hiệu quả vận hành.

Trong thời gian tới, EVNCPC định hướng hình thành cộng đồng "Rapid Developer" nội bộ, nơi các thành viên có thể chia sẻ mẫu ứng dụng, thư viện dùng chung, kinh nghiệm triển khai thực tế và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình phát triển phần mềm. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng kết nối tri thức số, thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực làm chủ công nghệ của đội ngũ công nghệ thông tin trong toàn Tổng công ty.

Thông qua việc phát triển mạng lưới chia sẻ và cộng đồng triển khai Low-code, EVNCPC tiếp tục khẳng định quyết tâm xây dựng môi trường làm việc số hiện đại, linh hoạt, từng bước nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số toàn diện.

EVNCPC tăng cường các giải pháp đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng

