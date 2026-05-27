Vùng miền Miền Trung - Tây Nguyên

EVNCPC tăng cường các giải pháp đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng

Hoàng Thạch

(NLĐO)- Để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, EVNCPC đã chỉ đạo các Công ty Điện lực thành viên triển khai nhiều giải pháp vận hành nguồn và lưới điện.

Ngày 26-5, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa xuất hiện nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ phổ biến 38-40 độ C, có nơi vượt 40 độ C như Đồng Hới 40,2 độ C, Tuy Hòa 40 độ C.

Kiểm tra, bảo dưỡng, ngăn ngừa sự cố lưới điện dưới tiết nắng nóng

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, nhu cầu sử dụng điện tại khu vực miền Trung tăng mạnh. Ghi nhận trong ngày 26/5, hệ thống điện toàn Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đạt mức công suất cực đại 4.628MW, sản lượng điện tiêu thụ lên tới 98,1 triệu kWh, đồng thời xác lập mức đỉnh mới từ đầu năm đến nay. Ngành điện nhận định phụ tải có thể tiếp tục tăng cao trong những ngày tới nếu nắng nóng kéo dài.

Để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân, EVNCPC đã chỉ đạo các Công ty Điện lực thành viên triển khai nhiều giải pháp vận hành nguồn và lưới điện.

Theo đó, các đơn vị không thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch trong thời điểm nhiệt độ ngoài trời vượt 35 độ C và trong khung giờ cao điểm từ 10h30 đến 14h30 vào các ngày nắng nóng cực đoan, trừ trường hợp sự cố. Các Công ty Điện lực rà soát kỹ phương án trước khi thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng hoặc thi công trên lưới điện; bố trí thời gian cắt điện hợp lý và khôi phục cấp điện đúng thời gian đã thông báo đến khách hàng.

EVNCPC cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra vận hành hệ thống điện, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ quá tải do nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến. Công tác kiểm tra đường dây, trạm biến áp, các vị trí tiếp xúc, mối nối, aptomat… được thực hiện thường xuyên nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các điểm phát nhiệt bất thường, ngăn ngừa sự cố lưới điện.

Các đơn vị điện lực bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng để sẵn sàng xử lý sự cố, rút ngắn thời gian mất điện cho khách hàng; đồng thời ưu tiên đảm bảo cấp điện liên tục cho các trạm bơm phục vụ chống hạn, chống xâm nhập mặn tại khu vực miền Trung.

Ông Trần Văn Gia - Phó Tổng giám đốc EVNCPC cho biết, EVNCPC đang tập trung cao độ cho công tác vận hành hệ thống điện trong cao điểm nắng nóng, chủ động theo dõi sát tình hình phụ tải để kịp thời điều chỉnh phương thức vận hành phù hợp. "Bên cạnh nỗ lực của ngành điện, việc khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm áp lực cho hệ thống điện, góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong mùa nắng nóng", ông Gia nhấn mạnh.

EVNCPC khuyến cáo khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện công suất lớn trong khung giờ cao điểm từ 16h đến 23h hằng ngày.

Ngành điện cũng khuyến nghị người dân cài đặt điều hòa từ 26 độ C trở lên kết hợp sử dụng quạt để tăng hiệu quả làm mát; thường xuyên vệ sinh thiết bị điện nhằm giảm tiêu hao năng lượng. Đồng thời, khách hàng cần tắt các thiết bị không cần thiết khi không sử dụng, ưu tiên sử dụng các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng và hạn chế dùng các thiết bị sinh nhiệt lớn như bàn ủi, bếp điện, bình nước nóng vào giờ cao điểm.

Trong mùa mưa giông, khách hàng cần chú ý kiểm tra hệ thống điện trong gia đình, kịp thời thông báo cho ngành điện khi phát hiện các hiện tượng bất thường như dây điện đứt, cột điện nghiêng, phát sinh tia lửa điện hoặc mất điện kéo dài.

Mọi thông tin về tình hình cung cấp điện, lịch ngừng giảm cung cấp điện hoặc phản ánh sự cố điện, khách hàng có thể liên hệ Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Trung qua tổng đài 19001909 để được hỗ trợ kịp thời.


EVNCPC ghi dấu ấn với 13 giải thưởng tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật TP Đà Nẵng lần thứ 18

