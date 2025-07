EVNCPC đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra an toàn điện trong cộng đồng

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn sử dụng điện an toàn tại các cơ sở, hộ gia đình. Hoạt động này nhằm thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), góp phần nâng cao ý thức cộng đồng, phòng ngừa nguy cơ cháy nổ do sử dụng điện không an toàn, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết nắng nóng gay gắt, phụ tải tăng cao trên diện rộng.



Các đơn vị chú trọng tuyên truyền an toàn điện, phòng chống cháy nổ tại các khu vực chợ, trung tâm thương mại

Tăng cường phối hợp, kiểm tra tại các điểm nguy cơ cao

Theo thống kê từ các cơ quan chức năng, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến các vụ cháy nổ gây thiệt hại lớn về người và tài sản là do ý thức chấp hành các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC), an toàn trong sử dụng điện, cũng như việc sử dụng hệ thống và thiết bị điện thiếu an toàn của người dân, các chủ cơ sở sản xuất kinh doanh… còn hạn chế. Nhận thức rõ điều này, EVNCPC luôn xác định công tác tuyên truyền an toàn điện và PCCC cho khách hàng sử dụng điện, đặc biệt là trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt gia đình, là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Mục tiêu là nhằm ngăn ngừa sự cố lưới điện và giảm thiểu tai nạn điện trong nhân dân.

Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng cài đặt sử dụng các kênh thông báo chính thức của ngành điện để nắm bắt thông tin an toàn sử dụng điện

Cụ thể, từ đầu năm 2025, thực hiện các văn bản chỉ đạo của EVN, EVNCPC đã ban hành kế hoạch cụ thể và chỉ đạo quyết liệt đến các công ty điện lực thành viên. EVNCPC yêu cầu các đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, cơ quan công an, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH và đã tiến hành 12.002 lượt kiểm tra, tuyên truyền trực tiếp tại các cơ sở, hộ dân, tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Đối tượng trọng điểm được tập trung kiểm tra là các địa điểm có nguy cơ cháy nổ cao như: chợ, trung tâm thương mại, nhà hàng, karaoke, nhà trọ, phòng cho thuê, chung cư, nhà ở kết hợp sản xuất, trường học, bệnh viện, cơ sở sản xuất - nhà xưởng...

Tuyên truyền đa kênh, đổi mới tiếp cận cộng đồng

Không dừng lại ở công tác kiểm tra, các đơn vị còn chú trọng tuyên truyền sâu rộng đến từng nhóm đối tượng sử dụng điện. Các hình thức truyền thông được triển khai một cách linh hoạt, đa kênh và phù hợp với điều kiện từng địa phương. Trong 6 tháng đầu năm 2025, EVNCPC đã phát hành 81.380 tờ rơi và 3.992 cuốn cẩm nang, sổ tay hướng dẫn sử dụng điện an toàn đến người dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh; 1.261.819 lượt tiếp cận thông tin tuyên truyền qua các nền tảng số như: website EVNCPC, fanpage Facebook, App Chăm sóc khách hàng, báo chí, truyền hình.

Cùng với đó, 85 pano, băng rôn, áp phích đã được treo tại các tuyến đường, khu dân cư để tạo hiệu ứng trực quan; 108 buổi họp dân, hội nghị tuyên truyền được tổ chức với sự tham gia của đại diện chính quyền địa phương, công an, tổ dân phố và nhân viên ngành điện.

Đặc biệt, từ tháng 09/2024, EVNCPC đã tích hợp chuyên mục "An toàn sử dụng điện" trên App và website Chăm sóc khách hàng. Nội dung tại đây được thiết kế dễ hiểu, sinh động và cập nhật thường xuyên, giúp người dân dễ dàng tiếp cận kiến thức hữu ích chỉ với vài thao tác trên điện thoại.

Ông Nguyễn Hữu Khánh - Phó Tổng giám đốc EVNCPC chia sẻ:

"EVNCPC xác định công tác tuyên truyền, kiểm tra an toàn điện là nhiệm vụ trọng tâm, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và chủ động. Không chỉ là trách nhiệm của ngành điện, đây còn là vấn đề liên quan trực tiếp đến an toàn tính mạng, tài sản của người dân."

EVNCPC cũng đã ứng dụng phần mềm cảnh báo sản lượng bất thường, phát hiện sớm các trường hợp chạm chập sau công tơ có nguy cơ gây cháy nổ. Ngay khi có dấu hiệu bất thường, hệ thống sẽ tự động gửi cảnh báo đến khách hàng qua tin nhắn, email, Zalo, đồng thời thông báo đến điện lực địa phương để phối hợp xử lý. Danh sách các doanh nghiệp, cơ sở có nguy cơ cao cũng được cập nhật thường xuyên để đưa vào kế hoạch kiểm tra định kỳ.

Ngoài ra, EVNCPC yêu cầu các đơn vị tăng cường phối hợp giữa Công đoàn và Đoàn Thanh niên triển khai mạnh mẽ truyền thông nội bộ, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân viên và gia đình, góp phần lan tỏa thông tin đến cộng đồng.

Khó khăn, kiến nghị và hướng đi thời gian tới

Mặc dù đạt nhiều kết quả tích cực, EVNCPC vẫn gặp không ít khó khăn trong quá trình triển khai. Tại các khu nhà trọ, hộ thuê nhỏ lẻ, việc tiếp cận chủ nhà rất khó khăn vì khách hàng thường xuyên vắng nhà. Ở vùng sâu, vùng xa, tỷ lệ hộ dân là đồng bào dân tộc thiểu số còn cao, điều kiện kinh tế khó khăn khiến việc sửa chữa, thay thế hệ thống điện chưa được thực hiện kịp thời.

Một số địa phương chưa chủ động phối hợp thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, làm giảm hiệu quả kiểm tra. Nhân lực điện lực cơ sở bị kiêm nhiệm nhiều công việc, trong khi số lượng cơ sở cần kiểm tra rất lớn. Hiện nay, ngành điện chỉ có thể tuyên truyền, hướng dẫn mà chưa có cơ sở pháp lý để yêu cầu khách hàng khắc phục tồn tại sau công tơ — đây là một điểm nghẽn lớn trong công tác đảm bảo an toàn.

Từ thực tiễn, EVNCPC kiến nghị Chính phủ, Bộ Công Thương và các ngành chức năng sớm ban hành quy định cho phép thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn điện và PCCC, trong đó đơn vị điện lực là thành viên chính thức, có quyền kiểm tra, lập biên bản và đề xuất biện pháp khắc phục vi phạm.

Với phương châm "An toàn điện – An toàn cho cộng đồng", EVNCPC cam kết tiếp tục duy trì, mở rộng và đổi mới công tác tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn trong 6 tháng cuối năm 2025 và các năm tiếp theo. Công tác an toàn điện không chỉ là nhiệm vụ của ngành điện, mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội. EVNCPC mong muốn mỗi người dân, mỗi khách hàng sẽ cùng đồng hành, chung tay xây dựng một môi trường sống, làm việc an toàn, văn minh và phát triển bền vững.